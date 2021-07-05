На Эль-Шаарави подал в суд человек, который хотел угнать у него автомобиль

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави весной лично остановил вора, который хотел угнать у него автомобиль.
Тогда футболист задержал преступника, повалив его на землю. Позже мужчину задержала полиция, ему назначили срок в год и четыре месяца заключения, но теперь стало известно, что угонщик пожаловался на травмы, полученные в конфликте с Эль-Шаарави.
Стефан сделает заявление прессе после допроса, который, вероятно, состоится в этом месяце.
Недавно бывший игрок ЦСКА Гонсалес и его семья подверглись нападению в Чили.