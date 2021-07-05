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На Эль-Шаарави подал в суд человек, который хотел угнать у него автомобиль

05 июля 2021, 21:02

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави весной лично остановил вора, который хотел угнать у него автомобиль.

Тогда футболист задержал преступника, повалив его на землю. Позже мужчину задержала полиция, ему назначили срок в год и четыре месяца заключения, но теперь стало известно, что угонщик пожаловался на травмы, полученные в конфликте с Эль-Шаарави.

Стефан сделает заявление прессе после допроса, который, вероятно, состоится в этом месяце.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
06 июля в 08:53
Да ничего не будет. Защита частной собственности и гражданский арест. Если только он его не пытал после поимки и не издевался над ним. Хотя, кто знает, чему он в Китае научился )))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 00:41
Хочет денег срубить
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
06 июля в 00:32
Это он еще в России автомобили не угонял, отоварили бы по полной!)
311
311
05 июля в 23:56
Можно предположить, что угонщик - негр!)
David Young
David Young
05 июля в 22:38
Наглости этому угонщику автомобилей не занимать.
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 21:57
Когда назначили срок, пожаловался на травмы, оригинально...
minai
minai
05 июля в 21:55
Да кому нахрен сдалась его Лада-Калина.
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 21:50
Говорят, существует легенда, что какого-то человека посадил тот, кто не смог его отравить.
Futurista
Futurista
05 июля в 21:12
Зачем вообще было мешать вору угонять автомобиль в данном случае?)... у Эль-Шаарави наверняка авто было застраховано на полную сумму...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 21:11
Переборщил маленько с кем не бывает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 21:08
И такое случается!
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