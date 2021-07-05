На Эль-Шаарави подал в суд человек, который хотел угнать у него автомобиль

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05 июля 2021, 21:02

Форвард «Ромы» весной лично остановил вора, который хотел угнать у него автомобиль.

Тогда футболист задержал преступника, повалив его на землю. Позже мужчину задержала полиция, ему назначили срок в год и четыре месяца заключения, но теперь стало известно, что угонщик пожаловался на травмы, полученные в конфликте с Эль-Шаарави.

Стефан сделает заявление прессе после допроса, который, вероятно, состоится в этом месяце.