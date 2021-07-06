Кейн: «Надеюсь, буду на связи с Моуриньо до конца своей карьеры»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, что находится в хороших отношениях с бывшим наставником «шпор» Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Рому».
Моуриньо пишет мне во время чемпионата Евро. Всем известно, что у нас прекрасные отношения с ним.
Я очень уважаю его как тренера и человека. Желаю ему всего наилучшего в «Роме». Здорово, когда один из лучших тренеров в мире на твоей стороне. Я всегда буду с уважением относиться к нему и надеюсь, что мы будем на связи до конца моей карьеры.
Кейн также прокомментировал новость о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером «Тоттенхэма».
Думаю, в клубе всегда будет царить волнение, когда в команду приходит новый тренер. Конечно, меня там не было, и я ещё никак с ним не контактировал.
Сейчас я в сборной Англии, и всё моё внимание сосредоточено на ней.
Нуну — отличный тренер и проделал отличную работу в «Вулверхэмптоне», добился от команды очень хорошей игры. Уверен, мы поговорим с ним по окончании турнира.