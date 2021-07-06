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Кейн: «Надеюсь, буду на связи с Моуриньо до конца своей карьеры»

06 июля 2021, 05:32

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, что находится в хороших отношениях с бывшим наставником «шпор» Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Рому».

Моуриньо пишет мне во время чемпионата Евро. Всем известно, что у нас прекрасные отношения с ним.

Я очень уважаю его как тренера и человека. Желаю ему всего наилучшего в «Роме». Здорово, когда один из лучших тренеров в мире на твоей стороне. Я всегда буду с уважением относиться к нему и надеюсь, что мы будем на связи до конца моей карьеры.

Кейн также прокомментировал новость о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером «Тоттенхэма».

Думаю, в клубе всегда будет царить волнение, когда в команду приходит новый тренер. Конечно, меня там не было, и я ещё никак с ним не контактировал.

Сейчас я в сборной Англии, и всё моё внимание сосредоточено на ней.

Нуну — отличный тренер и проделал отличную работу в «Вулверхэмптоне», добился от команды очень хорошей игры. Уверен, мы поговорим с ним по окончании турнира.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 07:49
Скорешевались похоже
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 06:27
Сложный человек Жозик и странно, что дружит с такой древесиной.
sv_1969
sv_1969
06 июля в 06:13
Моур учит Харри как отступные брать)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 июля в 05:49
А трофеев-то нет
beefs
beefs
06 июля в 05:44
Планы на сезон есть...
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