Кейн: «Надеюсь, буду на связи с Моуриньо до конца своей карьеры»

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал, что находится в хороших отношениях с бывшим наставником «шпор» , который сейчас возглавляет «Рому».

Моуриньо пишет мне во время чемпионата Евро. Всем известно, что у нас прекрасные отношения с ним.

Я очень уважаю его как тренера и человека. Желаю ему всего наилучшего в «Роме». Здорово, когда один из лучших тренеров в мире на твоей стороне. Я всегда буду с уважением относиться к нему и надеюсь, что мы будем на связи до конца моей карьеры.