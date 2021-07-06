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Сарри: «Управлять Роналду нелегко»

06 июля 2021, 01:59

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарии, ранее возглавлявший «Ювентус», рассказал о том, каково быть главным тренером команды, за которую выступает Криштиану Роналду.

Управлять Роналду нелегко со всех точек зрения. Он как транснациональная корпорация, у него есть свои личные интересы, которые должны совпадать с футбольными. Но его интересы выходят за рамки команды или клуба. И я тренер, а не менеджер.

Однако за Роналду говорит его статистика, которую видно в конце сезона. Но в последние годы я слишком часто слышу разговоры об отдельных игроках и редко о командах.

По недавно появившейся информации, Роналду планирует продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:41, ред.
он бы ещё про яхту рассказал,когда на банане акул развлекал, не желал возглавлять Юве ,понимая,что прогнётся под КР7(без вариантов).
То,что он менеджер ещё ничего не значит,стоимость Роналду и Сарри несоизмерима.не говоря уже про вес в футбольном мире,там даже не капля в океане,а скорее во вселенной. Это ему ещё Месси не достался,там было бы всё значительно печальней.
Олег Гусов
Олег Гусов
06 июля в 09:22
Тракторист не может управлять ракетой ! Ты это понимаешь , Сарри !?
Elliada
Elliada
06 июля в 07:31
Свои интересы для него важнее команды
mihaluch
mihaluch
06 июля в 04:35
Роналду часто забывает что футбол командная игра.
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