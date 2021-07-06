Сарри: «Управлять Роналду нелегко»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарии, ранее возглавлявший «Ювентус», рассказал о том, каково быть главным тренером команды, за которую выступает Криштиану Роналду.
Управлять Роналду нелегко со всех точек зрения. Он как транснациональная корпорация, у него есть свои личные интересы, которые должны совпадать с футбольными. Но его интересы выходят за рамки команды или клуба. И я тренер, а не менеджер.
Однако за Роналду говорит его статистика, которую видно в конце сезона. Но в последние годы я слишком часто слышу разговоры об отдельных игроках и редко о командах.
По недавно появившейся информации, Роналду планирует продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года.
То,что он менеджер ещё ничего не значит,стоимость Роналду и Сарри несоизмерима.не говоря уже про вес в футбольном мире,там даже не капля в океане,а скорее во вселенной. Это ему ещё Месси не достался,там было бы всё значительно печальней.
То,что он менеджер ещё ничего не значит,стоимость Роналду и Сарри несоизмерима.не говоря уже про вес в футбольном мире,там даже не капля в океане,а скорее во вселенной. Это ему ещё Месси не достался,там было бы всё значительно печальней.