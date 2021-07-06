Бонуччи: «Луис Энрике сплотил сборную Испании»

Защитник сборной Италии готовится к матчу против Испании.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду, и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.