Бонуччи: «Луис Энрике сплотил сборную Испании»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи готовится к матчу против Испании.
Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду, и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.
Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.