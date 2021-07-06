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Бонуччи: «Луис Энрике сплотил сборную Испании»

06 июля 2021, 00:16
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи готовится к матчу против Испании.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду, и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.

Испания никогда не проигрывала в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы.

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Все комментарии
Italian13
Italian13
06 июля в 10:43
Италия, победит 4:2
mihaluch
mihaluch
06 июля в 01:42
Посмотрим как эта сплочённая будет играть.
Gahi
Gahi
06 июля в 01:09
Италии нужно действительно собраться и очень серьёзно выйти на эту игру против Испании. Многие отдают предпочтение сборной Италии и это объективная оценка. Италия продолжает свою историческую беспроигрышную серию которая состоит из 32-х  матчей. Что самое интересное, что лучшее достижение и рекорд на данный момент, принадлежит сборной Испании ее серия состояла из 35-и матчей. Так что в этой встрече может всякое случится, сможет Италия продолжить свой путь, чтобы побить мировой рекорд Испании? Или Испания, которая набирает силы походу чемпионата и становится крепче и лучше управляемая тренером, если постарается использовать все свои возможности в этом матче то несомненно она сможет пробиться в финал. Но в любом случаи нас ожидает интересный полуфинал между Италией и Испании который стоит посмотреть.  Удачи 
Ironigor
Ironigor
06 июля в 00:18
Вот завтра и проверим как это выглядит!!!)
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