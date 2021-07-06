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«Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника

06 июля 2021, 17:50

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться защитником «Галатасарая» Маркосом.

Сообщается, что питерцы предложили за футболиста 11 млн евро, но получили отказ. Представители турецкого клуба считают, что российский клуб должен увеличить предложение.

Накануне в «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к форварду сборной Польши.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
06 июля в 23:18
Такое ощущение, что задача абы кого купить. Посмотрим, но я об этом игроке ничего не слышал
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
06 июля в 22:27
Они пока еще не определись, защитник он или кто
Хиромант
Хиромант ответ zooveterinar (раскрыть)
06 июля в 21:54
А за такого же россиянина запросят в 2-3 раза больше! И ещё не факт, что он такого же уровня, как бразилец. Ну так, примерно, плюс-минус, ... Зато с паспортом РФ! И будет потом этим паспортом тыкать тренеру в лицо. Оно ему надо???
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 июля в 21:06
Если лимит отменят, то никогда!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 июля в 20:40
Дюков ещё не решил как бороться с коррупцией в детском футболе . Ждёмс . Лет так 20-ть. ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 20:39
Сколько лет этому бразильцу ? Если 30 и выше ,то поедет ,а если до 30 ,то видал он этот Зенит в гробу .
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 20:16
Когда начнем своих растить?)
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 19:20
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ v328secs8b44 (раскрыть)
    06 июля в 19:18
    Давай вместе с тобой включим головы. А ты можешь себе представить, что Зенит в принципе уже договорился об уходе Дирусси и Азмуна? Я думаю можешь. Это возможно? Я думаю да. И почему Зенит в принципе не может интересоваться в такой ситуации легионерами?
    zooveterinar
    zooveterinar
    06 июля в 19:11
    Семак же кричал на днях,да вчера кажись,что денег нет на россииских,качественных игроков?!! А тут бразильца за одинадцать лямов,да еще наверное зеленых??!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 19:01
    Зенит может и 22 млн заплатить туркам стоит только озвучить цифру.
    протон1
    протон1
    06 июля в 18:42
    наврядли поедет в тухлочемп
    STVA 1
    STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    06 июля в 18:16, ред.
    У него контракт до 30 июня 2024 года и цена 12 млн!Реально мало!
    1bear
    1bear
    06 июля в 18:03
    когда своих нет,приходится смотреть легионеров,если бы не лимит,в РПЛ не было бы ни одного россиянина
    drug01
    drug01
    06 июля в 18:02
    Будем смотреть что получится
    Q-J-G
    Q-J-G
    06 июля в 17:55
    Зная, что спонсоры "Зенита":
    «Газпром», «Газпром нефть»

    Кто же согласится продать за 11 млн евро, тем более, турки.
    v328secs8b44
    v328secs8b44
    06 июля в 17:53, ред.
    Хочется обратиться к людям которые пишут это, редактируют, Вы в общее в курсе, что в России лимит на иностранцев, в Зените полный комплект!!!!!!!
    Голову включите!!!!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 июля в 17:51
    Не самый надёжный защитник.
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