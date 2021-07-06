«Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться защитником «Галатасарая» Маркосом.
Сообщается, что питерцы предложили за футболиста 11 млн евро, но получили отказ. Представители турецкого клуба считают, что российский клуб должен увеличить предложение.
Накануне в «Пясте» подтвердили интерес «Зенита» к форварду сборной Польши.
Кое кого за эти безоответственные действия надо привлечь к ответу и расстрелять как врага народа !
Кое кого за эти безоответственные действия надо привлечь к ответу и расстрелять как врага народа !
«Газпром», «Газпром нефть»
Кто же согласится продать за 11 млн евро, тем более, турки.
«Газпром», «Газпром нефть»
Кто же согласится продать за 11 млн евро, тем более, турки.
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