ЦСКА хочет подписать экс-защитника «Атлетико» и «Интера» Година

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04 июля 2021, 19:20

ЦСКА интересен защитник «Кальяри» .

По информации Tutto Cagliari, московский клуб уже сделал предложение по 35-летнему уругвайцу. Однако отмечается, что Диего хочет остаться в Серии А.

Контракт Година с «Кальяри» истекает летом 2023 года. Футболист наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» (2010-2019) и «Интер» (2019-2020).

В минувшем сезоне чемпионата Италии Диего сыграл в 28 матчах, забив один гол.

Ранее появлялась информация, что «Кальяри» хочет расстаться с Годином из-за его высокой зарплаты.