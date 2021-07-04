ЦСКА хочет подписать экс-защитника «Атлетико» и «Интера» Година

ЦСКА интересен защитник «Кальяри» Диего Годин.
По информации Tutto Cagliari, московский клуб уже сделал предложение по 35-летнему уругвайцу. Однако отмечается, что Диего хочет остаться в Серии А.
Контракт Година с «Кальяри» истекает летом 2023 года. Футболист наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» (2010-2019) и «Интер» (2019-2020).
В минувшем сезоне чемпионата Италии Диего сыграл в 28 матчах, забив один гол.
Ранее появлялась информация, что «Кальяри» хочет расстаться с Годином из-за его высокой зарплаты.
Да и не нужен он коням!
Да и не нужен он коням!
А в ЦСКА до продажи Влашича никаких трансферов не предвидится. Да и после продажи - тоже.
А в ЦСКА до продажи Влашича никаких трансферов не предвидится. Да и после продажи - тоже.
Где местная молодежь ?
Где перспективные дублеры ?
Зачем нужен этот дряхлый старик ?
Где местная молодежь ?
Где перспективные дублеры ?
Зачем нужен этот дряхлый старик ?
"Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы."
"Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы."
если он не включит типикал латиноса конечно же,
но за ним такого не видел, так что для РПЛ это усиление, ну а для Година, хорошая пенсия
если он не включит типикал латиноса конечно же,
но за ним такого не видел, так что для РПЛ это усиление, ну а для Година, хорошая пенсия