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ЦСКА хочет подписать экс-защитника «Атлетико» и «Интера» Година

04 июля 2021, 19:20

ЦСКА интересен защитник «Кальяри» Диего Годин.

По информации Tutto Cagliari, московский клуб уже сделал предложение по 35-летнему уругвайцу. Однако отмечается, что Диего хочет остаться в Серии А.

Контракт Година с «Кальяри» истекает летом 2023 года. Футболист наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» (2010-2019) и «Интер» (2019-2020).

В минувшем сезоне чемпионата Италии Диего сыграл в 28 матчах, забив один гол.

Ранее появлялась информация, что «Кальяри» хочет расстаться с Годином из-за его высокой зарплаты.

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Все комментарии
galem72
galem72
05 июля в 11:45
Годин даже в таком возрасте будет топом для унылой рпл. Думаю, вряд ли уругваец поедет доигрывать в Россию.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля в 09:22, ред.
ЦСКА его видимо и не приглашал. Им дейсвитетельно было бы проще подписать Березуцкого играющим тренером))) Динамо вроде хотело подписать Година, но им отказали. А итальянским журналистам все равно что Динамо, что ЦСКА, что Спартак. Для них нет никакой разницы. Слышали звон, да не знают где он
valt134
valt134
05 июля в 02:54
Сильный защитник. ЦСКА он не по зубам.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
04 июля в 22:48
Нет у Гинера денег, хватит врать!
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 22:41
Хочет, но не факт, что подпишет
sv_1969
sv_1969
04 июля в 22:36
Не думаю что Годину это надо на старости лет!
Да и не нужен он коням!
25процентный клоун
25процентный клоун
04 июля в 22:30
Проще Березуцкому форму одеть и играющим тренером
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 22:10
Годин,это из топовиков, ни в цска ни ,в какой-нибудь другой из клубов рпл ,он не пойдет, скорее согласится на понижение з/п, чем понижения статуса!!!
kts99
kts99
04 июля в 22:09
На перспективу?
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 22:00
Годин ещё годен.
Брулин
Брулин
04 июля в 21:59
Скоро к нам никто не поедет; будем рады любым балканцам, даже самым захудалым.
А в ЦСКА до продажи Влашича никаких трансферов не предвидится. Да и после продажи - тоже.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 21:54
А что в ЦСКА своей спортшколы нет ?
Где местная молодежь ?
Где перспективные дублеры ?
Зачем нужен этот дряхлый старик ?
makkie
makkie
04 июля в 21:49
Годин даже в 35 лет сильнее защитников цска (кроме Фернандеса).
oFANATo
oFANATo
04 июля в 21:37
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.

"Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы."
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 июля в 21:36
Не верю. С кем-то перепутали
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 21:22
Годин, Годин .... это из евреев , Гинер своих начал собирать ?
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ gentlewolf (раскрыть)
04 июля в 21:17
станции метро перепутал)
gentlewolf
gentlewolf
04 июля в 21:14
Он уже недавно "переходил" в московское "Динамо"...
Dima salev
Dima salev
04 июля в 21:11
ЦСКА всегда брал молодых игроков растил и продовал за большие деньги.
VAN ARM
VAN ARM
04 июля в 20:55
утиль )))сомнений нет ))утка)))
Верг
Верг
04 июля в 20:35, ред.
Реагируете последними, Диего Годин уже пару дней как отказался переходить, новостники от бога
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
04 июля в 20:28
кстати для РПЛ будет топ игроком,
если он не включит типикал латиноса конечно же,
но за ним такого не видел, так что для РПЛ это усиление, ну а для Година, хорошая пенсия
dok66
dok66
04 июля в 20:23
Вот это уже точно утка ! За 2 ляма 36-летнего ?
112910415
112910415
04 июля в 20:19
это великий шанс ! )
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 20:16
Ещё есть и сорокапятилетние опытные и знаменитые футболисты,готовые попылить по призыву бездарного,но амбициозного Орешкина.За нехилые бабки.
Mi6
Mi6
04 июля в 20:13
Куда этот пенсионер. Гинер совсем расслабился
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 20:12
Мощнейший шквал слухов.
ABir
ABir
04 июля в 20:12
И зачем Годину это нужно?
particular
particular
04 июля в 19:52
Это уже не смешно...
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 19:48
Вполне добротный игрок.
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