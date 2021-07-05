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Селюк: «У Каборе очень много предложений из Турции»

05 июля 2021, 15:06

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем 33-летнего хавбека.

Предложения у него есть, очень много из Турции. От каких клубов? Да практически от всех. Тут Шарль должен выбирать.

Из России предложений не было. Посмотрим, что будет. Пока никакой конкретики нет.

Возможное завершение карьеры? Об этом и речи не идет.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
05 июля в 16:40
Года три для Каборе ещё вполне по силам отыграть на прежнем уровне, вопрос только где?
В российском чемпионате там, где есть вакансия для легионера, не всякая команда способна удовлетворить его запросы по зарплате, а там где есть деньги, там перебор по иностранцам, поэтому в РПЛ мы можем больше не увидеть Шарля. Зато в турецкие клубы о которых заявляет Селюк переход на правах свободного агента был бы вполне логичным. В любом случае, где бы не продолжил свою карьеру Каборе, футбольные фанаты Краснодара и Динамо наверняка будут следить за его дальнейшей карьерой, удачи ему и без травм!
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 15:17
А предложений, видимо, не так уж и много
beefs
beefs
05 июля в 15:16
Шарль уже перерос российский чемпионат...
STVA 1
STVA 1
05 июля в 15:14
Селюк гонит как всегда)
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 15:11
Для России он слишком дорог.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 15:11
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