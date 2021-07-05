Селюк: «У Каборе очень много предложений из Турции»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста московского «Динамо» , рассказал о будущем 33-летнего хавбека.

Предложения у него есть, очень много из Турции. От каких клубов? Да практически от всех. Тут Шарль должен выбирать.

Из России предложений не было. Посмотрим, что будет. Пока никакой конкретики нет.

Возможное завершение карьеры? Об этом и речи не идет.