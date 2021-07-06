«Фенербахче» не делал предложения по Дзюбе. Игрок хочет продлить контракт

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06 июля 2021, 00:22

«Фенербахче» не вступал в переговоры с «Зенитом» по трансферу форварда питерцев . Футболист хочет продлить контракт с клубом по схеме «1+1».

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Дзюбу слухи отправляют в Турцию уже в течение нескольких лет. Прошлым летом агент игрока говорил, что Артём не заинтересован в переезде в турецкую лигу.