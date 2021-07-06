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«Фенербахче» не делал предложения по Дзюбе. Игрок хочет продлить контракт

06 июля 2021, 00:22

«Фенербахче» не вступал в переговоры с «Зенитом» по трансферу форварда питерцев Артема Дзюбы. Футболист хочет продлить контракт с клубом по схеме «1+1».

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Дзюбу слухи отправляют в Турцию уже в течение нескольких лет. Прошлым летом агент игрока говорил, что Артём не заинтересован в переезде в турецкую лигу.

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Все комментарии
dok66
dok66
06 июля в 18:52
Да не нужен никому это деревянный солдатик
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
06 июля в 12:22
Вот так наших игроков и не отправишь в зарубеж играть,только здесь как пиявки присосаться могут и еще говорят лимит надо ужесточать,чтоб потом наши игроки совсем ходили пешком и нафиг им гужен будет и ЛЧ и ЛЕ
Hypnoz
Hypnoz
06 июля в 11:42
Дзюбе нужен золотой, пенсионный контракт !
Легенда клуба, всё-таки !
rubinovyi2
rubinovyi2
06 июля в 09:48
lobsterdam
lobsterdam
06 июля в 09:27
утка она и была уткой, распространяемой теми, кому надо....
13 RUS
13 RUS
06 июля в 09:09
Никому деревяшка не нужна. А он в свою очередь вцепился как его усатый друг в контракт, только балаболить про Англию и 74ть мастер
Kosmos58
Kosmos58
06 июля в 08:37
Артёмка будет сосать Зенит до тех пор, пока его не выгонят!
Karlnfo
Karlnfo
06 июля в 08:29
Кому он нужен там.
Нормальный игрок давно бы уже уехал играть зарубеж, а этот все жалуется "кинули агенты" и прочее
Брулин
Брулин
06 июля в 08:29
Если лимит не отменят, паспортисты никогда не будут уезжать в другие лиги, максимум один/два энтузиаста которые хотят развиваться а не Гелик или Ламборгини
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 07:52
Вот и все мечты о загранице.
112910415
112910415
06 июля в 06:35
Да не нужен ему берег турецкий!
Ну зачем?!
Дима Логинов
Дима Логинов
06 июля в 04:51
Дзюбе играть на высшем уровне пару лет осталось от силы, конечно, разве он откажется от гораздо больших денег в России. Сам футбол ему интересен в последнюю очередь, нужно обеспечить себя к жизни без футбола, ведь на видеороликах потом много не заработаешь.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 04:37
Дзюба, до свидания...
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 04:35
Только Зенит и без вариантов.
foxcon
foxcon
06 июля в 03:46
Да кому нужен этот гроза Тамбова и Люксембурга...
ABir
ABir
06 июля в 01:01
Зачем упахиваться в Турции, когда и здесь не плохо кормят
STVA 1
STVA 1
06 июля в 00:58
Продляйте Наше достояние'
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 июля в 00:37
Футболист хочет продлить контракт с клубом по схеме «1+1= 3»
32y3cdcd84v6
32y3cdcd84v6
06 июля в 00:31
Турки об этом 74ре и не слышали,информация была ложная,разумный сразу не поверил
311
311
06 июля в 00:28
У Дзюбы итак все ок! В Зените капитан, бабосы нехилые капают, писюн строчит и знать не знает этот ваш Фенербахче!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 00:25
А я уж начал было сомневаться в здравомыслии управления "Фенербахче". Артем попросит зарплату не меньше, чем в "Зените", а нужен ли такой престарелый и медленный "герой нации" за такие деньги?
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