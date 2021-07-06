«Фенербахче» не делал предложения по Дзюбе. Игрок хочет продлить контракт

«Фенербахче» не вступал в переговоры с «Зенитом» по трансферу форварда питерцев Артема Дзюбы. Футболист хочет продлить контракт с клубом по схеме «1+1».
Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Дзюбу слухи отправляют в Турцию уже в течение нескольких лет. Прошлым летом агент игрока говорил, что Артём не заинтересован в переезде в турецкую лигу.
Легенда клуба, всё-таки !
Легенда клуба, всё-таки !
Нормальный игрок давно бы уже уехал играть зарубеж, а этот все жалуется "кинули агенты" и прочее
Нормальный игрок давно бы уже уехал играть зарубеж, а этот все жалуется "кинули агенты" и прочее
Ну зачем?!
Ну зачем?!