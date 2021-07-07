Бернардески: «Три года назад был только один сумасшедший, кто верил в нас»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал победу национальной команды над Испанией в полуфинале Евро-2020.

Я очень счастлив. В полуфинале мы играли против великой команды, это было непросто. В последние годы Испания всем показала, насколько эта команда сильна. Победа была исключительной, мы ее заслужили. Три года назад был только один сумасшедший, который верил в нас, и это был тренер Манчини. Нам предстоит сделать еще один шаг.