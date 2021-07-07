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Бернардески: «Три года назад был только один сумасшедший, кто верил в нас»

07 июля 2021, 10:05
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески прокомментировал победу национальной команды над Испанией в полуфинале Евро-2020.

Я очень счастлив. В полуфинале мы играли против великой команды, это было непросто. В последние годы Испания всем показала, насколько эта команда сильна. Победа была исключительной, мы ее заслужили. Три года назад был только один сумасшедший, который верил в нас, и это был тренер Манчини. Нам предстоит сделать еще один шаг.

Ранее форвард сборной Италии Федерико Кьеза рассказал, кому посвятил эту победу.

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 июля в 16:01
Ну Гвардиола все таки тоже сделал машину для убийства. Но с бОльшими тратами, это правда
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 июля в 11:07
У всех видать больших тренеров есть свои "названия"...)))
Моуриньо - особенный...
Гвардиола - богатый...
Манчини - сумасшедший...
Олич - быстрый...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 июля в 10:57
Из всех тренеров Манчестер Сити сильнейший футбол был при Манчини и за меньшие деньги
Artemon9
Artemon9
07 июля в 10:56
Верил и верю только я 😀
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 10:56
Красиво сказал
112910415
112910415
07 июля в 10:47
Манчини крут, что бы про него не говорил авторитетный Дзюба !
beefs
beefs
07 июля в 10:23
намечается прекрасный финал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 10:19
Путешествие в РПЛ...что для Эмери...что для Манчини - способ переосмыслить ценности - и стимул к новым большим достижениям.....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 10:17
Чемпионами ещё не стали
доктоР7
доктоР7
07 июля в 10:12
    sv_1969
    sv_1969
    07 июля в 10:08
    Действительно мало кто верил
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