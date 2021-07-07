Италия – в финале Евро! Мората дал Испании надежду и сам её погубил

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сегодня, 01:52

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. «Соккер.ру» — о победе итальянцев над Испанией в серии пенальти.

Взгляд назад

Это сейчас сборная Испании воспринимается как один из титанов мирового футбола и авторитет по умолчанию. Но так было далеко не всегда. Чего уж там – каких-то 13 лет назад еще так не считалось, поскольку испанцы никак не могли продраться до решающих стадий крупных турниров. И всё изменил четвертьфинал Евро-2008 с Италией. Его испанцы выиграли в серии пенальти, после чего на несколько лет стали главной доминирующей силой и закрепились в числе топовых сборных, несмотря на смену поколений. И вот спустя 13 лет ситуация повторяется. Только теперь Италия и Испания уже сошлись в полуфинале, и обе не в статусе сомнительных команд с проблемами, а в ранге одних из главных фаворитов турнира. Италия потребовала от Испании уплаты долга – в той же серии пенальти.

«Гни свою линию»

Тот случай, когда перед матчем все прекрасно понимали, как кто будет играть: Испания будет владеть мячом очень много и стараться разыгрывать его у чужой штрафной, а Италия будет интенсивно прессинговать и убегать в контратаки. Примерно так и получилось, если не считать отдельных нюансов и отрезков. В частности, Луис Энрике вообще отказался от выраженного нападающего на поле, приготовившись, видимо, к тяжелому перекатыванию мяча и атакам с почтительного расстояния.

И эта игра не была матчем, в котором контролирующая мяч команда непрестанно давит, а вторая отбивается, как это часто бывает в играх испанцев. Нет, здесь Италия создавала ощущение равной борьбы. В первую очередь, за счет очень быстрых перепасовок и контратак, которые выводили команду из-под прессинга, а также агрессивным давлением без мяча. Этим отличались обе команды: они накрывали друг друга массированно, плотным ковром.

А едва ли не меньше других к таким рывкам итальянцев оказался готов испанский вратарь. Симон несколько раз не очень удачно выбегал навстречу мячу, но ему везло, что не наказали. Несколько раз такой высокий прессинг создавал остроту у ворот за счет отбора или перехвата. Отдельный интерес представляли локальные противостояния.

Например, в центре поля Бускетс и Жоржиньо пытались мешать друг другу играть с товарищами и создавать опасные многоходовки. На флангах итальянцы стремились перетоптать испанцев, и Эмерсону с его попаданием в штангу даже удалось это. А тройка атаки из Испании во главе с хитрым вездесущим Ольмо пыталась запутать опытных защитников «Скуадра Адзурры», что порой удавалось – так, кстати, и пришел гол испанцев.

При этом по большей части атакующие порывы друг друга Испания и Италия успешно накрывали, нейтрализуя опасные зоны. Поскольку по ходу турнира неплохо друг друга изучили. Тем не менее, ставка Италии на контратаки сработала – быстрый выпад запутал пару защитников Испании, и Кьеза открыл счет. Как сработала и ставка Испании на сообразительность Ольмо, который оставил не у дел толпу обороняющихся итальянцев, когда вывел Морату на голевой удар. Альваро, кстати, стал рекордсменом Испании по голам на чемпионатах Европы. Теперь их у него шесть, а предыдущим рекордсменом с пятью голами был Фернандо Торрес.

Ирония судьбы

Впрочем, тут, на голе Мораты, нужно остановиться отдельно. Мы начали с ироничного пересечения Италии и Испании в серии пенальти на очередном Евро. Но и внутри самой сборной Испании хватило иронии. Ольмо и Мората на этом турнире находились по разные стороны шкалы оценок. Изначально вроде как не слишком подходящий испанскому стилю Ольмо из «Лейпцига» на этом турнире стал одним из главных креативщиков команды и ее лидеров.

Его задумки выручали Испанию, когда она застревала в своем владении мячом. Мората же стал одним из самых критикуемых испанцев на чемпионате, поскольку входит в тройку среди всех игроков на турнире по нереализованным моментам. Из загубленных им шансов можно составлять отдельные подборки. И тут один показал свою креативность, а другой исправил свою неловкость.

Так было ровно до серии пенальти, после которой Ольмо и Мората оказались примерно в одной корзине для испанских фанатов: они стали единственными, кто не реализовал свои попытки. Дани пробил мимо, а Альваро не перехитрил Доннарумму. Жестокая ирония судьбы. И надо было видеть особенно счастливое лицо Локателли, который открывал серию пенальти и не смог пробить Симона. Он жутко перепугался, что с самого начала всё испортил. Но уже после промаха Ольмо лицо его просветлело.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) — 16 (4)

Более чем в два раза чаще испанцы били по чужим воротам, однако точность их попыток оставляла желать лучшего. У Италии более половины всех ударов оказывались прицельными. Кроме того, итальянцы создавали остроту, которая не заканчивалась ударами, тогда как Испания старалась почти каждый выпад доводить до ударного завершения, из-за чего и получилась не самая высокая точность – нередко приходилось бить издали и без особой подготовки. Отметим, что первое попадание итальянцев в створ случилось только после 50-й минуты, хотя к тому времени у них было попадание в каркас ворот от Эмерсона. А самым бьющим на поле оказался Ольмо, на счету которого пять попыток. На втором месте – Берарди с тремя ударами, вышедший на поле спустя час игры.

Владение мячом (точность передач): 35% (76%) — 65% (89%)

Здесь картина предсказуемая и знакомая по любому матчу сборной Испании. Она всегда стремится контролировать мяч и делает это очень качественно, пусть не всегда сам по себе контроль приводит к острым моментам, из-за чего Испанию нередко критикуют – так было, например, после стартового матча на этом Евро. Итальянцы были готовы к такому контролю со стороны противника и выстраивали контратакующую игру, плотную и заточенную на прессинг. Так что сами по себе такие разные цифры ни о чем не говорят: каждая команда выполняла свою программу, и игра смотрелась равной. Конечно, впечатляют показатели по передачам у Испании.

Итальянцы сделали 404 передачи, из которых 306 оказались точными, а испанцы умудрились за два часа совершить 934 передачи, из которых 833 достигли адресатов. Впечатляет и пробег обеих команд – 145,6 километра у Италии и 142 километра у Испании, где мяч ходил больше, чем ноги, но всё равно цифры невероятные. На некоторых отрезках итальянцы оказывались совсем уж без мяча и долго сидели в обороне, хотя критическим натиск испанцев не был. Нельзя сказать, что сыпался шквал атак и ударов – вот что главное. Порой итальянцы терпели, но всегда пытались убежать и чем-то ответить.

Италия и рекорды

Что ж, теперь Италия в финале, где ждет либо Англию, либо Данию. Для итальянцев турнир уже примечательный. Например, они забили 12 мячей – столько на чемпионатах Европы сборная Италии еще не забивала. Это повторение рекордов чемпионатов мира для нее. И это уже четвертый финал Италии на чемпионатах Европы. Но выиграла она только один раз – в 1968 году. А в 2000-м и 2012-м проигрывала.

А что самое поразительное – это беспроигрышная серия сборной Италии, которая длится теперь уже 33 матча. Итальянцы в паре шагов от абсолютного мирового рекорда, который делят Испания и Бразилия. Испанцы не проигрывали 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей с 1993 по 1996 год.

Кроме того, ранее на Евро-2020 итальянцы установили еще один рекорд, связанный с надежной игрой в обороне.