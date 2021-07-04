Месси тащит Аргентину в финал Кубка Америки. Без трофея его может оставить близкий друг Неймар

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вчера, 20:04

Лионель неудержим, но у бразильца тренер и команда солиднее.

Месси создал восемь голов Аргентины из десяти

А еще обошел Роналду, ведь забил 58-й гол со штрафного в карьере. Криштиану, учитывая, как слабо португалец исполняет стандарты из-за штрафной площади в последнее время, вряд ли опередит аргентинца в ближайшем будущем. Свободный агент Месси настроился и смотрится на Кубке Америки мощно, ведь успех в 2021-м улучшает его позиции на переговорах и с каталонцами, и с другими клубами.

Выгодное положение, у Лионеля уже 46 голевых действий в клубе и сборной за шесть месяцев. У Левандовски – 38, у Мбаппе – 34, а у Роналду тоже много — 31. Но не все видят последние подвиги Месси, ведь бразильские матчи Кубка Америки идут европейской ночью, когда накормленные овертаймами и большим футболом на Евро-2020 болельщики ложатся спать. Заокеанский турнир проходит мимо глаз большинства поклонников большой игры, а ведь есть на кого посмотреть.

Кроме Лионеля, у Аргентины неплох будущий игрок «Атлетико» Де Пауль, умный, созидательный и разносторонний парень. Также на поле появлялись Лаутаро и Ди Мария, что в представлениях не нуждаются. Хотя скорее нужно похвалить Гомеса – играл редко, а забил два мяча. Классика от Аргентины, где не хватает тренерского класса – Лионель Скалони только начинает новую карьеру, но крутых парней на поле хватает.

Скачут между «4-3-3» и «4-2-3-1». Ди Мария выходит для наращивания темпа, Агуэро па подхвате. Паредес и другие хавбеки меняют друг друга, сохраняя свежесть центральной линии. Месси работает, где хочет, и пока тактика приносит плоды – 1 ничья, 4 победы, всего 2 ошибки в защите, ведь дождались толкового голкипера Мартинеса. И в центре штрафной есть богатый выбор – использовали пятерку беков. У Аргентины не идеальная, но правильная игра. Но есть одна проблема – Колумбия в полуфинале.

В первой стадии плей-офф десяток ошибок защиты

Пустые бразильские трибуны не добавляют турниру привлекательности. А вот диковатые европейскому глазу ошибки в защите смотрятся в камерной атмосфере романтично. В Южной Америке футбол искреннее, невзирая на европейскую клубную прописку многих тамошних звезд. По нашу сторону океана взвыли, что рефери Феликс Брых попил из одной бутылки с Романом Яремчуком. А ничего, что оба, скорее всего, успешно вакцинированные?

На поле столько контактов потных, тяжело дышащих людей, что смысла в критике после такой мелочи нет, один глоток воды не сделал Брыха главным помощником пандемии. Сравните с проступком чилийцев на Кубке Америки. Скорее всего, Видаль и компания заказали в отель бразильских проституток. И ясно, что встречали их не с газировкой. Вряд ли делают так впервые на подобных турнирах, ведь у Артуро много грешков.

Понятно, что официально чилийских игроков оштрафовали за «визит парикмахера в отель» и нарушение ковидного протокола. Но у сборной Чили давным-давно понятная репутация, там и парикмахер мог быть, и девицы по вызову. В результате Видаль и компания поплатились за свои похождения, рациональная Бразилия Тите в меньшинстве (Жезус прыгнул ногой на соперника в центре поля) прошла дальше. И вышла на победителя пары Перу – Парагвай, что устроили перестрелку с двумя красными и шестью голами:

Завершила тихое безумие серия пенальти, где подопечные Эдуардо Бериссо лупили по воробьям. Перуанцы тоже промахнулись, но дважды, а не трижды. Если сборная Перу обыграет Бразилию в полуфинале, то удивимся – симпатичная команда, но классом там и не пахнет. В отличие от Колумбии. Вот это – серьезные ребята, даже когда уступают. Причем многих прекрасно знаем, ведь речь о Куадрадо, Мине, Санчесе и Барриосе из «Зенита». Оспина стал героем серии пенальти против уругвайцев, но колумбийцы умеют не только держать удар.

Бразилии больше повезло с соперником по полуфиналу, а вот Аргентина нарвалась на команду, где только в атаке три роскошных нападающих. Морелос – герой «Рейнджерс». Муриэль – один из самых эффективных нападающих топ-5. И его напарник по «Аталанте» Сапата – шкаф с 15 голами 9 ассистами в Серии А. Понятно, что тренеру сборной Колумбии Рейнальдо Руэде, который приступил к работе лишь в этом году, тяжело – проигрывал перуанцам и бразильцам в группе со счетом 1:2. Но учтите класс исполнителей — колумбия повоюет с Месси, поставив на классическую схему «4-4-2». Барриосу нужно поймать Лионеля, иначе отправится в Санкт-Петербург.

Бразилия как Англия на Кубке Америки 2021

Изначально не планировали выходить на поле. Собирались бойкотировать Кубок Америки, экстренно перенесенный в Бразилию. Вокруг массово гибнут люди, а президент страны – дешевый популист. Их убедили или заставили – уже не важно. Важно, что Бразилия какая-то бездушная, хотя невероятно сильная.

Прекрасная команда по зачистке соперников, как и Англия. Но напускной прагматизм в мире рискованного спорта не всегда принимается тепло. Впрочем, в футболе одна ошибка может перечеркнуть расходы в миллиарды евро. Или замарать подготовку длиной в несколько лет. Так что бразильцы просто научены былыми поражениями – пытаются стать безошибочными, не рискуют.

Класс позволяет – выиграли группу после 3-х побед и ничьей, разница мячей – 10:2. В плей-офф выбили самого сложного соперника с чемпионским опытом в лице Чили, расчетливо, в один мяч. В полуфинале Тите ждет команда Перу аргентинца Рикардо Гареки. Но класс этого соперника намного, намного ниже – на групповом этапе матч между командами завершился со счетом 4:0.

В полуфиналах случаются чудеса – не бразильцам после немцев рассказывать, но вряд ли Неймар избежит встречи с Месси в финале, если Аргентина не подведет Лионеля. «Селесао» будут фаворитами, ведь Каземиро и Фред – большие мастера в центре. Маркиньос и Тиаго Силва давно знают друг друга, а Эдерсон дополняет картину своими редкими, но меткими сэйвами.