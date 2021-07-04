Месси тащит Аргентину в финал Кубка Америки. Без трофея его может оставить близкий друг Неймар

Лионель неудержим, но у бразильца тренер и команда солиднее.
Месси создал восемь голов Аргентины из десяти
А еще обошел Роналду, ведь забил 58-й гол со штрафного в карьере. Криштиану, учитывая, как слабо португалец исполняет стандарты из-за штрафной площади в последнее время, вряд ли опередит аргентинца в ближайшем будущем. Свободный агент Месси настроился и смотрится на Кубке Америки мощно, ведь успех в 2021-м улучшает его позиции на переговорах и с каталонцами, и с другими клубами.
Выгодное положение, у Лионеля уже 46 голевых действий в клубе и сборной за шесть месяцев. У Левандовски – 38, у Мбаппе – 34, а у Роналду тоже много — 31. Но не все видят последние подвиги Месси, ведь бразильские матчи Кубка Америки идут европейской ночью, когда накормленные овертаймами и большим футболом на Евро-2020 болельщики ложатся спать. Заокеанский турнир проходит мимо глаз большинства поклонников большой игры, а ведь есть на кого посмотреть.
Кроме Лионеля, у Аргентины неплох будущий игрок «Атлетико» Де Пауль, умный, созидательный и разносторонний парень. Также на поле появлялись Лаутаро и Ди Мария, что в представлениях не нуждаются. Хотя скорее нужно похвалить Гомеса – играл редко, а забил два мяча. Классика от Аргентины, где не хватает тренерского класса – Лионель Скалони только начинает новую карьеру, но крутых парней на поле хватает.
Скачут между «4-3-3» и «4-2-3-1». Ди Мария выходит для наращивания темпа, Агуэро па подхвате. Паредес и другие хавбеки меняют друг друга, сохраняя свежесть центральной линии. Месси работает, где хочет, и пока тактика приносит плоды – 1 ничья, 4 победы, всего 2 ошибки в защите, ведь дождались толкового голкипера Мартинеса. И в центре штрафной есть богатый выбор – использовали пятерку беков. У Аргентины не идеальная, но правильная игра. Но есть одна проблема – Колумбия в полуфинале.
В первой стадии плей-офф десяток ошибок защиты
Пустые бразильские трибуны не добавляют турниру привлекательности. А вот диковатые европейскому глазу ошибки в защите смотрятся в камерной атмосфере романтично. В Южной Америке футбол искреннее, невзирая на европейскую клубную прописку многих тамошних звезд. По нашу сторону океана взвыли, что рефери Феликс Брых попил из одной бутылки с Романом Яремчуком. А ничего, что оба, скорее всего, успешно вакцинированные?
На поле столько контактов потных, тяжело дышащих людей, что смысла в критике после такой мелочи нет, один глоток воды не сделал Брыха главным помощником пандемии. Сравните с проступком чилийцев на Кубке Америки. Скорее всего, Видаль и компания заказали в отель бразильских проституток. И ясно, что встречали их не с газировкой. Вряд ли делают так впервые на подобных турнирах, ведь у Артуро много грешков.
Понятно, что официально чилийских игроков оштрафовали за «визит парикмахера в отель» и нарушение ковидного протокола. Но у сборной Чили давным-давно понятная репутация, там и парикмахер мог быть, и девицы по вызову. В результате Видаль и компания поплатились за свои похождения, рациональная Бразилия Тите в меньшинстве (Жезус прыгнул ногой на соперника в центре поля) прошла дальше. И вышла на победителя пары Перу – Парагвай, что устроили перестрелку с двумя красными и шестью голами:
Завершила тихое безумие серия пенальти, где подопечные Эдуардо Бериссо лупили по воробьям. Перуанцы тоже промахнулись, но дважды, а не трижды. Если сборная Перу обыграет Бразилию в полуфинале, то удивимся – симпатичная команда, но классом там и не пахнет. В отличие от Колумбии. Вот это – серьезные ребята, даже когда уступают. Причем многих прекрасно знаем, ведь речь о Куадрадо, Мине, Санчесе и Барриосе из «Зенита». Оспина стал героем серии пенальти против уругвайцев, но колумбийцы умеют не только держать удар.
Бразилии больше повезло с соперником по полуфиналу, а вот Аргентина нарвалась на команду, где только в атаке три роскошных нападающих. Морелос – герой «Рейнджерс». Муриэль – один из самых эффективных нападающих топ-5. И его напарник по «Аталанте» Сапата – шкаф с 15 голами 9 ассистами в Серии А. Понятно, что тренеру сборной Колумбии Рейнальдо Руэде, который приступил к работе лишь в этом году, тяжело – проигрывал перуанцам и бразильцам в группе со счетом 1:2. Но учтите класс исполнителей — колумбия повоюет с Месси, поставив на классическую схему «4-4-2». Барриосу нужно поймать Лионеля, иначе отправится в Санкт-Петербург.
Бразилия как Англия на Кубке Америки 2021
Изначально не планировали выходить на поле. Собирались бойкотировать Кубок Америки, экстренно перенесенный в Бразилию. Вокруг массово гибнут люди, а президент страны – дешевый популист. Их убедили или заставили – уже не важно. Важно, что Бразилия какая-то бездушная, хотя невероятно сильная.
Прекрасная команда по зачистке соперников, как и Англия. Но напускной прагматизм в мире рискованного спорта не всегда принимается тепло. Впрочем, в футболе одна ошибка может перечеркнуть расходы в миллиарды евро. Или замарать подготовку длиной в несколько лет. Так что бразильцы просто научены былыми поражениями – пытаются стать безошибочными, не рискуют.
Класс позволяет – выиграли группу после 3-х побед и ничьей, разница мячей – 10:2. В плей-офф выбили самого сложного соперника с чемпионским опытом в лице Чили, расчетливо, в один мяч. В полуфинале Тите ждет команда Перу аргентинца Рикардо Гареки. Но класс этого соперника намного, намного ниже – на групповом этапе матч между командами завершился со счетом 4:0.
В полуфиналах случаются чудеса – не бразильцам после немцев рассказывать, но вряд ли Неймар избежит встречи с Месси в финале, если Аргентина не подведет Лионеля. «Селесао» будут фаворитами, ведь Каземиро и Фред – большие мастера в центре. Маркиньос и Тиаго Силва давно знают друг друга, а Эдерсон дополняет картину своими редкими, но меткими сэйвами.
Неймар играет ложного форварда, а Фирмино, Жезус и Ришарлисон ему активно помогают. Тите собрал толковую команду, которую планируют вывести на пик формы к ЧМ в Катаре. Но уже сейчас есть шанс на вторую подряд победу на Кубке Америки. Все пять раз, когда турнир проводили на бразильской земле, выиграли именно «селесао». Месси нужно сломать эту традицию, как сломал линию защиты Эквадора двумя ассистами и голом.