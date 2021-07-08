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Стерлинг о пенальти: «Я вошёл в штрафную, а соперник выставил свою ногу»

08 июля 2021, 01:39
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это было отличное выступление. Мы пропустили первыми, но здорово отреагировали и продемонстрировали правильный настрой.

Мы знали, что будет трудно, но сохраняли терпение. Мы понимали, что с такой физической подготовкой и агрессивной игрой нашей команды всё будет хорошо.

Пенальти? Я вошёл в штрафную, и соперник выставил свою правую ногу. Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение.

С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 июля в 16:50
Но номинации "Главный дельфин Евро" у Соболева появился достойный соперник!!!

З.Ы. Судья конечно здорово накосячил, а вот к видеоасистентам ещё больший вопрос, скорее всего решили сыграть за хозяев...
З.Ы.Ы. Это Слуцкий сглазил, что не было ошибок судей на Евро )))
aventure61
aventure61
08 июля в 10:27
жизни обезьян и 47ов для тебя имеют значение. блин раньше всегда болел за англию. теперь желаю этим толерастам по полной влететь италии.у стерлинга и морда мерзкая-морда лгбт.
dzvinka
dzvinka
08 июля в 10:16
ты п***р галимый, и это всё, что имеет значение.
Boricku
Boricku
08 июля в 07:58
учимся нырять
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
08 июля в 05:13
Судьи будут тащить за уши Англичан, кажется изначально была задумана провести финал в Лондоне чтобы тащить Англию, все матчи провели дома кроме одного, но Италия должен обыграть их
протон1
протон1
08 июля в 02:14
наверно спецом сортируют таких судей к финалам. лучшие уже дома по телику смотрят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 01:59
Главное что сработало...
shlifen
shlifen
08 июля в 01:51, ред.
"Пенальти? Я вошёл в штрафную, и соперник выставил свою правую ногу. Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение."
Ни слова о том что его сбили, ни слова о нарушении. "Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение." - более мерзкой фразы касаемо футбола не встречал давно. Анри, когда подыграл рукой, выбив Ирландию, и то постеснялся рассказывать что "мяч в сетке - это всё что имеет значение". Надеюсь когда Рахим очередной раз будет вспоминать про расизм, ему напомнят, что единственное что имеет значение - это "в сетке ли мяч"... =((

Удивительно, полуфинал ЧЕ, ВАР, главный арбитр - и все "резко ослепли", даже зная репутацию Стерлинга?? К чему тогда все эти разговоры о "фэйр-плэй" и пожимания рук перед матчем?? Буду искренне болеть за итальянцев, даже понимая, что "на домашнем для Англии Евро", судьи могут вытащить их и в финале также...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 01:41
Счет на табло , три судьи приняли решение.
Ждем финала.
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