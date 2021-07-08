Стерлинг о пенальти: «Я вошёл в штрафную, а соперник выставил свою ногу»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.
Это было отличное выступление. Мы пропустили первыми, но здорово отреагировали и продемонстрировали правильный настрой.
Мы знали, что будет трудно, но сохраняли терпение. Мы понимали, что с такой физической подготовкой и агрессивной игрой нашей команды всё будет хорошо.
Пенальти? Я вошёл в штрафную, и соперник выставил свою правую ногу. Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение.
С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.
З.Ы. Судья конечно здорово накосячил, а вот к видеоасистентам ещё больший вопрос, скорее всего решили сыграть за хозяев...
З.Ы.Ы. Это Слуцкий сглазил, что не было ошибок судей на Евро )))
З.Ы. Судья конечно здорово накосячил, а вот к видеоасистентам ещё больший вопрос, скорее всего решили сыграть за хозяев...
З.Ы.Ы. Это Слуцкий сглазил, что не было ошибок судей на Евро )))
Ни слова о том что его сбили, ни слова о нарушении. "Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение." - более мерзкой фразы касаемо футбола не встречал давно. Анри, когда подыграл рукой, выбив Ирландию, и то постеснялся рассказывать что "мяч в сетке - это всё что имеет значение". Надеюсь когда Рахим очередной раз будет вспоминать про расизм, ему напомнят, что единственное что имеет значение - это "в сетке ли мяч"... =((
Удивительно, полуфинал ЧЕ, ВАР, главный арбитр - и все "резко ослепли", даже зная репутацию Стерлинга?? К чему тогда все эти разговоры о "фэйр-плэй" и пожимания рук перед матчем?? Буду искренне болеть за итальянцев, даже понимая, что "на домашнем для Англии Евро", судьи могут вытащить их и в финале также...
Ни слова о том что его сбили, ни слова о нарушении. "Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение." - более мерзкой фразы касаемо футбола не встречал давно. Анри, когда подыграл рукой, выбив Ирландию, и то постеснялся рассказывать что "мяч в сетке - это всё что имеет значение". Надеюсь когда Рахим очередной раз будет вспоминать про расизм, ему напомнят, что единственное что имеет значение - это "в сетке ли мяч"... =((
Удивительно, полуфинал ЧЕ, ВАР, главный арбитр - и все "резко ослепли", даже зная репутацию Стерлинга?? К чему тогда все эти разговоры о "фэйр-плэй" и пожимания рук перед матчем?? Буду искренне болеть за итальянцев, даже понимая, что "на домашнем для Англии Евро", судьи могут вытащить их и в финале также...
Ждем финала.
Ждем финала.