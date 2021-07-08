Стерлинг о пенальти: «Я вошёл в штрафную, а соперник выставил свою ногу»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Это было отличное выступление. Мы пропустили первыми, но здорово отреагировали и продемонстрировали правильный настрой.

Мы знали, что будет трудно, но сохраняли терпение. Мы понимали, что с такой физической подготовкой и агрессивной игрой нашей команды всё будет хорошо.

Пенальти? Я вошёл в штрафную, и соперник выставил свою правую ногу. Мяч в сетке, и это всё, что имеет значение.