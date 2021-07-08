Хьюлманд: «Я просто не вижу нарушения на Стерлинге»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды за фол на Рахиме Стерлинге.
Мы глубоко разочарованы. Для меня это чересчур тяжело. Мы были так близки. Я читал, что пишут зарубежные СМИ: «Как испортить матч за одну минуту». Они пробегают мимо мяча и падают. Я глубоко разочарован.
Я сигнализировал о том, что на поле было два мяча, за пять секунд до того, как Рахим Стерлинг пробежал мимо мяча [перед назначением пенальти]. Однако в другом эпизоде судья достаточно быстро дал свисток.
Я не вижу там пенальти. Я просто не вижу его. Это тяжело. Одно дело — проиграть в борьбе, но проиграть подобным способом — большое разочарование для ребят. Это горький опыт. Больно покидать турнир подобным образом.
Стерлинг по окончании встречи сам прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота датчан.
К чему близки, Каспер? Вы зажались в штрафной и отбивались всей командой, мечтая о серии пенальти и уповая лишь на фортуну....Если бы этот эпизод произошёл в противоположной штрафной, например на Поульсене, то тон твоего интервью был бы совершенно другим, датская рожа....Умей проигрывать, будь мужиком....
К чему близки, Каспер? Вы зажались в штрафной и отбивались всей командой, мечтая о серии пенальти и уповая лишь на фортуну....Если бы этот эпизод произошёл в противоположной штрафной, например на Поульсене, то тон твоего интервью был бы совершенно другим, датская рожа....Умей проигрывать, будь мужиком....