Хьюлманд: «Я просто не вижу нарушения на Стерлинге»

Главный тренер сборной Дании после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды за фол на .

Мы глубоко разочарованы. Для меня это чересчур тяжело. Мы были так близки. Я читал, что пишут зарубежные СМИ : «Как испортить матч за одну минуту». Они пробегают мимо мяча и падают. Я глубоко разочарован.

Я сигнализировал о том, что на поле было два мяча, за пять секунд до того, как Рахим Стерлинг пробежал мимо мяча [перед назначением пенальти]. Однако в другом эпизоде судья достаточно быстро дал свисток.

Я не вижу там пенальти. Я просто не вижу его. Это тяжело. Одно дело — проиграть в борьбе, но проиграть подобным способом — большое разочарование для ребят. Это горький опыт. Больно покидать турнир подобным образом.