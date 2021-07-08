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Хьюлманд: «Я просто не вижу нарушения на Стерлинге»

08 июля 2021, 02:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды за фол на Рахиме Стерлинге.

Мы глубоко разочарованы. Для меня это чересчур тяжело. Мы были так близки. Я читал, что пишут зарубежные СМИ: «Как испортить матч за одну минуту». Они пробегают мимо мяча и падают. Я глубоко разочарован.

Я сигнализировал о том, что на поле было два мяча, за пять секунд до того, как Рахим Стерлинг пробежал мимо мяча [перед назначением пенальти]. Однако в другом эпизоде судья достаточно быстро дал свисток.

Я не вижу там пенальти. Я просто не вижу его. Это тяжело. Одно дело — проиграть в борьбе, но проиграть подобным способом — большое разочарование для ребят. Это горький опыт. Больно покидать турнир подобным образом.

Стерлинг по окончании встречи сам прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота датчан.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
08 июля в 18:26
Мы глубоко разочарованы. Для меня это чересчур тяжело. Мы были так близки.
К чему близки, Каспер? Вы зажались в штрафной и отбивались всей командой, мечтая о серии пенальти и уповая лишь на фортуну....Если бы этот эпизод произошёл в противоположной штрафной, например на Поульсене, то тон твоего интервью был бы совершенно другим, датская рожа....Умей проигрывать, будь мужиком....
batog
batog
08 июля в 05:41
Да, ладно Каспер, где ваша толерантность???
Ironigor
Ironigor
08 июля в 02:54
Никто не увидел, кроме судей английских подданных !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 02:53
А Стерлинг и судья увидели...
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