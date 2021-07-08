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Моуриньо: «Победили сильнейшие, но я разочарован этим пенальти»

08 июля 2021, 02:31
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал своё мнение по итогам полуфинального матча Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

[Падение Стерлинга] Это никоим образом не пенальти! Сильнейшая команда победила, Англия заслуживала победы, команда сыграла фантастически. Но я считаю, что это не пенальти. Особенно на таком уровне — в полуфинале чемпионата Европы.

Я не понимаю решения судьи. И я не понимаю, почему VAR не отправил арбитра, чтобы он сам посмотрел этот эпизод.

Не поймите меня неправильно, я рад, что Англия победила! Но как человек из футбола я разочарован назначением этого пенальти.

Также в правильности назначения этого пенальти не уверен один из величайших игроков Англии прошлых лет.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
08 июля в 23:08
Жозик ещё тот лицемер,сам всегда учил нырять, да и ещё так,что бы бонусом и красная шла.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
08 июля в 23:07
Хочу публичной порки итальянцев,что бы отменяли их голы и назначили в их ворота пенальти. Датчан жаль,а вот эту пиццерию нисколько.Пусть узнают, что такое когда судьи против них.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 23:05
Страдали примерно так,как Дания,в матче с РФ и Англией. С одними повезло,а другие оказались мощнее слюнтяев.
Ironigor
Ironigor ответ заDOOMчивый (раскрыть)
08 июля в 12:53
Мне очень интересно, а как они все страдали ???А с каких пор Итальянцы стали цыганами ???
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 11:16, ред.
Итальянцы и Справедливость - не совместимы. Уж сколько команд настрадались от этих цЫган во времена Инзаги.так это всему божьему свету не снилось. Помню,как это чудоПипо ещё до вбегания в штрафную, падал заплетая себе ноги,в метре от защитника и назначали пенальти.Самая противная сборная из всех это именно итальянцы,потом идут испанцы и югославы(по симуляциям). Остальным если под суживают,то не в наглую.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
08 июля в 11:12
учил Жозе,как надо правильно падать Кейна,а Рахим уже ни один сезон практикует это искусство. Маврику надо срочно талантливого негритёнка подписать в Рому,может и скудетто возьмут.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 06:29, ред.
VAR для этого и создан...сам VAR и механизм его использования...так что кому надо VAR очень даже полезен)...
swed27
swed27
08 июля в 03:37
Ох уж эти судьи
Ironigor
Ironigor
08 июля в 02:56, ред.
Даже сам "великий" Маур разачарован судейским беспределом !!! Англичане видать хорошенько застраховались от послематчевых пенальти !!!
Ведь у Датчан на воротах стоял заведомо сильнейший из двух вратарей ,- Каспер Шмехель, который бы не оставил никаких шансов сборной Англии на Победу !!! Таковы увы реалии сегодняшнего футбола ⚽ и система VAR бесполезное явление и это тоже факт!!! Очень прискорбно что такими методами сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы !!! Ждём справедливости в финальной встречи со сборной Италии, где Итальянцы должны будут просто поставить на место справедливость и выиграть у сборной Англии с позорным для них счётом!!! Только Италия и только Победа ✌ !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹 !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 02:41
Да и без пенальти англичане справились бы - определенно.
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