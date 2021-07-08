Моуриньо: «Победили сильнейшие, но я разочарован этим пенальти»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал своё мнение по итогам полуфинального матча Евро-2020 Англия — Дания (2:1).
[Падение Стерлинга] Это никоим образом не пенальти! Сильнейшая команда победила, Англия заслуживала победы, команда сыграла фантастически. Но я считаю, что это не пенальти. Особенно на таком уровне — в полуфинале чемпионата Европы.
Я не понимаю решения судьи. И я не понимаю, почему VAR не отправил арбитра, чтобы он сам посмотрел этот эпизод.
Не поймите меня неправильно, я рад, что Англия победила! Но как человек из футбола я разочарован назначением этого пенальти.
Также в правильности назначения этого пенальти не уверен один из величайших игроков Англии прошлых лет.
Ведь у Датчан на воротах стоял заведомо сильнейший из двух вратарей ,- Каспер Шмехель, который бы не оставил никаких шансов сборной Англии на Победу !!! Таковы увы реалии сегодняшнего футбола ⚽ и система VAR бесполезное явление и это тоже факт!!! Очень прискорбно что такими методами сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы !!! Ждём справедливости в финальной встречи со сборной Италии, где Итальянцы должны будут просто поставить на место справедливость и выиграть у сборной Англии с позорным для них счётом!!! Только Италия и только Победа ✌ !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹 !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Ведь у Датчан на воротах стоял заведомо сильнейший из двух вратарей ,- Каспер Шмехель, который бы не оставил никаких шансов сборной Англии на Победу !!! Таковы увы реалии сегодняшнего футбола ⚽ и система VAR бесполезное явление и это тоже факт!!! Очень прискорбно что такими методами сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы !!! Ждём справедливости в финальной встречи со сборной Италии, где Итальянцы должны будут просто поставить на место справедливость и выиграть у сборной Англии с позорным для них счётом!!! Только Италия и только Победа ✌ !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹 !!! ВСЕМ ДОБРА !!!