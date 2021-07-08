Моуриньо: «Победили сильнейшие, но я разочарован этим пенальти»

Главный тренер «Ромы» высказал своё мнение по итогам полуфинального матча Евро-2020 Англия — Дания (2:1).

[Падение Стерлинга] Это никоим образом не пенальти! Сильнейшая команда победила, Англия заслуживала победы, команда сыграла фантастически. Но я считаю, что это не пенальти. Особенно на таком уровне — в полуфинале чемпионата Европы.

Я не понимаю решения судьи. И я не понимаю, почему VAR не отправил арбитра, чтобы он сам посмотрел этот эпизод.

Не поймите меня неправильно, я рад, что Англия победила! Но как человек из футбола я разочарован назначением этого пенальти.