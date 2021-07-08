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Саутгейт: «Я не видел момент с пенальти. Думаю, VAR всё проверил»

08 июля 2021, 03:05
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Мы знали, что Дания — отличная команда. У них была огромная поддержка сегодня.

Самое замечательное в этой сборной Англии — это то, что игроки испытали столько различных ситуаций и находили столько разных способов добиться победы в матчах, что они уже не паникуют в подобные моменты. Они выстояли и вернулись в игру. Это был прекрасный вечер для наших болельщиков и для нашей страны.

Я не видел эпизода с пенальти. Не знаю, как это выглядело. Есть VAR, так что я полагаю, что они всё проверили и поддержали решение главного арбитра.

Считаю, что у сборной Дании есть несколько потрясающих футболистов. Датчане выдохлись ближе к концу, но они провели невероятный турнир, и я должен поздравить их с этим.

Тренер сборной Дании гневно отреагировал на эпизод с назначением пенальти.

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober ответ Ironigor (раскрыть)
08 июля в 13:29
Так очень многие тренеры её используют, когда пенальти спорный
azkan
azkan
08 июля в 10:13
Пенальти, не пенальти... но победил сильнейший.
Могли и еще сильнее выступить. Могли еще забивать голы.
Но этот везунчик Саутгейт дал иструкции своим держать мяч, а не пользоваться моментами. В конце три раза выходил три на три. И во всех пас на фланг и обратный откат назад( Прагматичная игра по счету, граничащая позором.
Почему Грилиша снял? Он же универсальный. Выводит Трипье.
Василий 50
Василий 50
08 июля в 04:26
Есть на кого сослаться
Ironigor
Ironigor
08 июля в 03:16
Очень мудрая отмазка !!!)))
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