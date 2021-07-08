Саутгейт: «Я не видел момент с пенальти. Думаю, VAR всё проверил»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Мы знали, что Дания — отличная команда. У них была огромная поддержка сегодня.

Самое замечательное в этой сборной Англии — это то, что игроки испытали столько различных ситуаций и находили столько разных способов добиться победы в матчах, что они уже не паникуют в подобные моменты. Они выстояли и вернулись в игру. Это был прекрасный вечер для наших болельщиков и для нашей страны.

Я не видел эпизода с пенальти. Не знаю, как это выглядело. Есть VAR , так что я полагаю, что они всё проверили и поддержали решение главного арбитра.

Считаю, что у сборной Дании есть несколько потрясающих футболистов. Датчане выдохлись ближе к концу, но они провели невероятный турнир, и я должен поздравить их с этим.