Саутгейт: «Я не видел момент с пенальти. Думаю, VAR всё проверил»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.
Мы знали, что Дания — отличная команда. У них была огромная поддержка сегодня.
Самое замечательное в этой сборной Англии — это то, что игроки испытали столько различных ситуаций и находили столько разных способов добиться победы в матчах, что они уже не паникуют в подобные моменты. Они выстояли и вернулись в игру. Это был прекрасный вечер для наших болельщиков и для нашей страны.
Я не видел эпизода с пенальти. Не знаю, как это выглядело. Есть VAR, так что я полагаю, что они всё проверили и поддержали решение главного арбитра.
Считаю, что у сборной Дании есть несколько потрясающих футболистов. Датчане выдохлись ближе к концу, но они провели невероятный турнир, и я должен поздравить их с этим.
Тренер сборной Дании гневно отреагировал на эпизод с назначением пенальти.
Могли и еще сильнее выступить. Могли еще забивать голы.
Но этот везунчик Саутгейт дал иструкции своим держать мяч, а не пользоваться моментами. В конце три раза выходил три на три. И во всех пас на фланг и обратный откат назад( Прагматичная игра по счету, граничащая позором.
Почему Грилиша снял? Он же универсальный. Выводит Трипье.
Могли и еще сильнее выступить. Могли еще забивать голы.
Но этот везунчик Саутгейт дал иструкции своим держать мяч, а не пользоваться моментами. В конце три раза выходил три на три. И во всех пас на фланг и обратный откат назад( Прагматичная игра по счету, граничащая позором.
Почему Грилиша снял? Он же универсальный. Выводит Трипье.