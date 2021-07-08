Р. Билялетдинов: «Англия победила заслуженно»

Бывший главный тренер «Рубина» прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

У датчан был шанс выйти в финал, и первый час они очень хорошо отыграли. Но, на мой взгляд, в середине второго тайма их подкосили замены, которые не усилили игру. В частности, не очень вписался Поульсен. В результате к дополнительному времени Дания устала и с трудом отбивалась. Пенальти считаю натянутым, но Англия победила заслуженно.

При 2:1 датчане уже ничего не придумали, кроме попыток Брейтуэйта брать игру на себя. Этого мало. Поэтому поздравим Данию с отличным Евро, но Англия была явно сильнее.