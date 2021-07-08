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Р. Билялетдинов: «Англия победила заслуженно»

08 июля 2021, 10:15
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

У датчан был шанс выйти в финал, и первый час они очень хорошо отыграли. Но, на мой взгляд, в середине второго тайма их подкосили замены, которые не усилили игру. В частности, не очень вписался Поульсен. В результате к дополнительному времени Дания устала и с трудом отбивалась. Пенальти считаю натянутым, но Англия победила заслуженно.

При 2:1 датчане уже ничего не придумали, кроме попыток Брейтуэйта брать игру на себя. Этого мало. Поэтому поздравим Данию с отличным Евро, но Англия была явно сильнее.

С назначением пенальти после падения Рахима Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
08 июля в 12:49
Сомневаюсь. Если бы не Тофик ван дер Бахрамов, результат был бы иным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 11:35
Италия их порвёт!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 11:25
Брейтуэйт слабоват, Эриксена явно не хватало.
beefs
beefs
08 июля в 10:59
Англия оказалась физически сильнее, класс тренеров по физподготовке, Черчесов тоже готовился к финалу, но...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 10:54
Англию вытянули в финал за уши.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 10:42
Абсолютно заслужено! Симпатии публики к футбольному итогу не пришьёшь.Англия показала огромный потенциал,позволяющий менять ход игры в свою пользу,когда это надо.Если вся игра их будет такой постоянно,как во множестве блестящих эпизодов прошедшего матча,то равных им не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 10:19
Бретвейт тебя напомнил, вроде на поле а толку ноль
ДСА
ДСА
08 июля в 10:17
Тем труднее будет финал.
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