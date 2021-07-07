Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»

Защитник «Зенита» прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Вердера» (2:2), где питерскому клубу удалось совершить камбэк.

Мне кажется, сегодня получились два разных тайма: в первом доминировал соперник, а во втором у обеих команд поменялся состав, и игра была на нашей стороне. Получился хороший спарринг. Что-то из того, что наигрывали, получилось, что-то — нет. Впереди еще много работы. Думаю, игра получилась очень насыщенной — и для болельщиков, и для тренерского штаба.

Почему таймы вышли разными? Может быть, это настрой. Наверное, мы долго вкатывались в игру и не думали, что соперник будет так хорошо контролировать мяч. В перерыве тренерский штаб сделал коррективы, и во втором тайме мы вышли более собранными. При счете 0:2 нужно было отыгрываться, идти вперед. Наверное, второй тайм удался нам лучше первого.