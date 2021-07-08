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Лещенко предложил кандидатуру нового тренера сборной России

08 июля 2021, 18:15

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова.

Я считаю, что приглашать иностранного тренера нет смысла. Он нам не поможет. Приглашать человека как витрину — ну и что это даст? Это должен быть российский тренер, который из глубины войдет в проблемы российского футбола. За такие деньги можно многое сделать. Нигде не платят так, как у нас тренеру в сборной.

Я бы, например, поручил эту должность Слуцкому, потому что он всегда из «ничего» делает «что-то». Другое дело, что он не получил признание на международной арене. Он интегрирован в российский футбол, хорошо его знает. Свидетельство этому — «Рубин», который, не имея ни бюджета, ни игроков, вошел в зону еврокубков.

Проблемы в российском футболе может решить смена подхода к этой профессии. Нужно платить нормальную зарплату молодым тренерам и поднимать детский футбол, как это делает Галицкий в «Краснодаре».

Ранее стало известно, что РФС ведёт переговоры с тренером, который ранее работал в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 июля в 09:50
одним словом Фантазёр.
112910415
112910415
09 июля в 06:33
эстрадные мнения важны ... надо акцию провести !
qrf2e9xygjj4
qrf2e9xygjj4
08 июля в 23:50
Талалаева в сборную. 😃
Garrincha58
Garrincha58
08 июля в 19:57
Черевченко или Евсеев
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 19:46
Твой ГАЗПРОМ может назначать тренеров не с харизмой,а с маразмой...
Союзник противников
Союзник противников ответ Tiger15 (раскрыть)
08 июля в 19:45
Кажется-креститься надо.
старина
старина
08 июля в 19:43
я уж думал своего собутыльника предложит.Винокура
Caniggia
Caniggia
08 июля в 19:43
Ждём экспертных комментариев Киркорова и Бузовой!
Поц
Поц
08 июля в 19:26
Из российских специалистов только Рамзан Кадыров. Он бы научил этих пешеходов бегать.
протон1
протон1
08 июля в 19:06
не совсем согласен с многоуважаемым лещенко
Tiger15
Tiger15
08 июля в 18:40
😀ну вот ещё один эксперт. Слуцкий очень многого добился в Халле и Витессе. Там он из всего сделал ничего. Скорее так! А победы ЦСКА - это не его,а Гинера заслуга. Так мне кажется ближе к истине.
Ruslik1982
Ruslik1982
08 июля в 18:33
у Надежды Бабкиной лучше спросить
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:29
Лещ что, совсем отупел? Лёня же сказал, что в сборную ни ногой - он в Рубине!
Аксинья
Аксинья
08 июля в 18:26
Заслуженному соловью России надо лучше заняться разбором футбольных соловьев))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 18:17, ред.
Слуц уже рулил сборной - результат был хуже черчесовского.
Считаю, что он не умеет или боится работать с молодёжью, а это сейчас для сборной очень нужно. Но мне нравится, как он комментирует, рассказывает про схемы и варианты.
Может ,он и разбирается в футболе, но этого мало для работы в сборной.
Тут нужен злой дядька с харизмой, а не добряк с шуточками-прибауточками.
Личное мнение, может, и не прав. Если брать из наших, то Карпина, а лучше всё же иностранца...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 18:16
А Лещенко это кто,тренер,эксперт?
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