Лещенко предложил кандидатуру нового тренера сборной России

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова.

Я считаю, что приглашать иностранного тренера нет смысла. Он нам не поможет. Приглашать человека как витрину — ну и что это даст? Это должен быть российский тренер, который из глубины войдет в проблемы российского футбола. За такие деньги можно многое сделать. Нигде не платят так, как у нас тренеру в сборной.

Я бы, например, поручил эту должность Слуцкому, потому что он всегда из «ничего» делает «что-то». Другое дело, что он не получил признание на международной арене. Он интегрирован в российский футбол, хорошо его знает. Свидетельство этому — «Рубин», который, не имея ни бюджета, ни игроков, вошел в зону еврокубков.

Проблемы в российском футболе может решить смена подхода к этой профессии. Нужно платить нормальную зарплату молодым тренерам и поднимать детский футбол, как это делает Галицкий в «Краснодаре».