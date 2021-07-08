Черчесов: «5 лет работы со сборной — самые незабываемые годы в моей жизни»

Бывший главный тренер сборной России высказался после ухода с должности наставника национальной команды.

Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу.