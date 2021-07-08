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Черчесов: «5 лет работы со сборной — самые незабываемые годы в моей жизни»

08 июля 2021, 17:06

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после ухода с должности наставника национальной команды.

Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу.

Ранее стало известно, какую сумму Черчесов получит за досрочное расторжение контракта со сборной России.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
09 июля в 08:52
Такую зарплату я точно не забыл бы🤑💸
Dauletbek
Dauletbek
09 июля в 04:58
Мне кажется его попросили уйти, сам он не собирался уходить
Дрючик 76
Дрючик 76
09 июля в 02:49
Забудешь тут,конечно!Кто ещё 2,5 ляма евро+бонусы за сезон платить будет!)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
08 июля в 23:20
Конечно,мы еще долго не забудем 0:5 от Сербии и 1:4 от Дании.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Николай Еремеев (раскрыть)
08 июля в 21:50
Мать моя женщина, да он почти миллиардером стал!
джэк луер
джэк луер
08 июля в 20:32
И никакой иностранец приехавший за деньгами
джэк луер
джэк луер
08 июля в 20:30
Саламыч ты хороший мужик, но я всегда уверен был сборной нужен Бекиевич
dok66
dok66
08 июля в 19:51
Даже интересно , кто это ему такой спич написал . Сам он на это не способен
виктор бочарников
виктор бочарников
08 июля в 19:33
Был бы мужиком,ушел бы сам. В принципе возмущает не результат сборной,а поведение самого Черчесова после неудачи.
протон1
протон1
08 июля в 18:56
теперь хоть помолчал бы. и писал свои никому не нужные позора мемуары.
Little Caprice
Little Caprice
08 июля в 18:35
С улыбкой вспоминаю всех артистов, кто после ЧМ носил это чудище на руках :)
Gahi
Gahi
08 июля в 18:11
Наконец Станислав Саламович понял что так продолжается не должно когда большинство настроены против того чтобы он возглавлял сборную страны. А разве нужно было доводить до такого когда тебя каждый день критиковали за результаты которые показала сборная под твоим руководством на фоне игры остальных команд выглядит сейчас совсем невнятно и беспомощна. Скорее всего это нужно было сделать сразу после игры с Данией и извиниться за те результаты что показала сборная команда на Чемпионате Европы, но пусть будет поздно чем никогда. Удачи
juvenale
juvenale
08 июля в 18:08
5 лет по пару млн евро...неплохо
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 18:01
Всех кинул и покинул.
RaulitoS
RaulitoS
08 июля в 17:34
Мы тоже эти 5 лет никогда не забудем, хотя очень хочется!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 17:24
Пересидел этот человек в сборной
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 17:21, ред.
После таких отступных можно не только спеть но и речь сказать....))))
allemz
allemz
08 июля в 17:17
По-по-поднял бабла
Стали другими дела
Стали считаться со мной
Знают, кто теперь я

По-поднял бабла
Сборная в линию дала
— У тебя талант, братан
— Ка-ка-какой?
— Доить сборную, родной

За-за-закончилась игра!
Все по-чесноку
Если поднял
Отгрузят бабла
Дёрнул за канат
И народ поймал банан
Сегодня я гуляю
И бабки не влазят в карман
Ironigor
Ironigor
08 июля в 17:17, ред.
КОСМИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДУН -1" УЖЕ В ПОЛЁТЕ !!!)))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
08 июля в 17:17, ред.
Конечно незабываемые - в день по 500 тысяч с хвостиком .За 5 лет ты не только себе и детям , наверно и для внуков накопил !!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 17:16, ред.
Все таки с ним и вся Страна была в радости на ЧМ-18....Конечно он должен был почувствовать сам , что не получается в Сборной по его схемам игры и надо было самому уйти , а не всем тем же народом , который ему хлопал в ладоши выставленному быть за дверь Национальной Сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 17:12
Столько мне еще нигде не платили.
за
за
08 июля в 17:09
Черчесов: «5 лет работы со сборной — самые незабываемые годы в моей жизни. Легко поднял бабла!»
Dinamo
Dinamo
08 июля в 17:07
Пошёл вон!
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