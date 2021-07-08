Червиченко назвал трёх кандидатов на пост нового тренера сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку с должности главного тренера сборной России.

Решение об увольнении Черчесова абсолютно логичное, когда два турнира не просто проиграно, а разгромно, особенно, в последних матчах. В Лиге Наций пятерочку пропустили, на Евро 1:4 последний матч. Я считаю, что после этого надо расставаться. Но сейчас с расставанием затянули, и чем больше тянем, тем хуже. Впереди важнейший матч с хорватами, а мы без тренера, только расстались с одним, а теперь надо сразу с другим вопрос урегулировать.

Черчесов запомнится достаточно дерзким, хорошем выступлением на чемпионате мира. Все радовались, тогда реально всю страну порадовали, но это если мы говорим про белое. А если говорить про чёрное, то запомнится неадекватными вызовами непонятных людей в сборную, каким-то упрямством к определенным игрокам, когда все видят, что они не тянут, а Черчесов упорно их оставлял. Это ни к чему не привело, кроме негодования болельщиков.