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Червиченко назвал трёх кандидатов на пост нового тренера сборной России

08 июля 2021, 17:19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

Решение об увольнении Черчесова абсолютно логичное, когда два турнира не просто проиграно, а разгромно, особенно, в последних матчах. В Лиге Наций пятерочку пропустили, на Евро 1:4 последний матч. Я считаю, что после этого надо расставаться. Но сейчас с расставанием затянули, и чем больше тянем, тем хуже. Впереди важнейший матч с хорватами, а мы без тренера, только расстались с одним, а теперь надо сразу с другим вопрос урегулировать.

Черчесов запомнится достаточно дерзким, хорошем выступлением на чемпионате мира. Все радовались, тогда реально всю страну порадовали, но это если мы говорим про белое. А если говорить про чёрное, то запомнится неадекватными вызовами непонятных людей в сборную, каким-то упрямством к определенным игрокам, когда все видят, что они не тянут, а Черчесов упорно их оставлял. Это ни к чему не привело, кроме негодования болельщиков.

Я думаю, надо давать шанс тренерам новой волны: Карпину, Черевченко, может быть, к Аленичеву вернуться. Я думаю, в нынешней ситуации, когда ответственные матчи на носу, выбор в пользу иностранца спорен. Иностранец не сможет вникнуть во внутреннюю жизнь и в остальные нюансы за оставшееся время. Он должен будет безвылазно сидеть в России и посещать все матчи старта сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что сборную России может возглавить немецкий специалист.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
08 июля в 21:44
Не думаю, что найдётся сильный иностранный тренер, рискнувший с середины отборочного цикла возглавить нашу сборную, провалившуюся на Евро и не совсем уверенно стартовавшую в ЧМ-2022. Если и придёт, то запросит заоблачный контракт, или какой-нибудь шарлатан, поэтому искать нужно среди своих. С учётом того, что в настоящее время в нашем футболе сложилась ситуация при которой никто не может гарантировать успешное выступление главной команды страны на оставшихся отборочных играх, кто бы не пришёл сейчас на место Черчесова должен быть освобождён от ответственности за возможное непопадание на ЧМ-2022. Ну а в идеале весь исполком РФС должен уйти в след за Стасом.
David Young
David Young
08 июля в 19:41
Ни один из них не является действительно надёжным вариантом для сборной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 июля в 19:02
Джабба давно пасть не открывал .
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 июля в 18:38
Байкал-38 Два тренера спартача были у руля сборной! Про Романцева не буду - давно было (хоть и есть что вспомнить!!!), а вот Саламыча все чуть ли не в ягодицы целовали после победы в 1/8 ЧМ над испанцами, могли бы и в полуфинал попасть если бы игрок Локо Смолов забил пенальти!
Аксинья
Аксинья
08 июля в 18:32
Наши более-менее толковые тренера все при деле в клубах, а бестолкового какой смысл ставить)) Ну подумайте сами Слуцкий или Карпин бросит клуб накануне старта чемпионата ради сомнительной работы в сборной, которой через пару месяцев уже предстоят игры на отбор к чемпионату мира - так и безработным можно остаться к концу отбора))
Байкал-38.
Байкал-38.
08 июля в 18:18
При выборе тренера сборной надо сразу исключить прошедших школу Спартака. Хватит натерпелась страна от тренеров спартачей. Все провальные, или провал или скандал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 18:18
Я за иностранца,наши не о чём!
mihaluch
mihaluch
08 июля в 17:53
Да в в общем некого.
batog
batog
08 июля в 17:47
Все верно Толстый, кроме Тедеско! Тот знает все нормальных игроков РПЛ для сборной, только что молодой, но все когда нибудь начинают с нуля. А заряжать команду на игру у него получается.
makkie
makkie
08 июля в 17:42
Странно, что Парфёнова и Чернышова не назвал)
1-я конная
1-я конная
08 июля в 17:33
Во - Аленичев. А то с Черчесовым как-то мало показалось, не слишком экстремально
stachel
stachel ответ beefs (раскрыть)
08 июля в 17:32
После нонешних пертурбаций, почти гарантированно!
beefs
beefs
08 июля в 17:26
похоже что мы мимо ЧМ-22
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 17:24
СКОРЕЕ ВСЕГО ИНОСТРАНЕЦ...
Ironigor
Ironigor
08 июля в 17:24, ред.
Да уж, я то думал ты эксперт, а ты так себе ... !!!)))
Карпин категоричен ,не пойдёт.
Черевченко и Аленичев точно ещё не готовы чтобы возглавить сборную России.
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