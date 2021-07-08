Федун — об отставке Черчесова: «Сегодня ты наверху, а завтра — внизу»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на уход с поста главного тренера сборной России.

Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной.