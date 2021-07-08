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Федун — об отставке Черчесова: «Сегодня ты наверху, а завтра — внизу»

08 июля 2021, 16:30

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной.

Недавно ходили слухи, что сборную России может возглавить немецкий тренер.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926 ответ Мaлик (раскрыть)
08 июля в 23:00
Я ж говорил что пост не дописала вот Зарема и сказала что РФС тоже нужно разогнать
ABir
ABir
08 июля в 22:53
Жаль, что тренер в отставку, а полевые творцы наших «побед» все при делах и действующих контрактах
oFANATo
oFANATo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 21:04
Федун:"Черчесов сбитый летчик."
протон1
протон1
08 июля в 19:19
служебная лестница называется . райкин 54 год
juvenale
juvenale
08 июля в 18:10
а послезавтра посередине
112910415
112910415
08 июля в 18:04
пусть отдыхает долго-долго
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 18:03
Обрисовал положение в своей семье...
Ислам0926
Ислам0926 ответ Мaлик (раскрыть)
08 июля в 17:58
Зарема еще пост не дописала
Caniggia
Caniggia
08 июля в 17:14
Мож газпромовский Зенит заберёт своего кореша Черческу к себе вместо Семачка, поднимать на новый уровень! Там и задачи выхода из группы не ставиться, что Стасик делает блестяще!
makkie
makkie
08 июля в 17:10
Федун, даже не смей звать Черчесова в Спартак!
за
за ответ 1-я конная (раскрыть)
08 июля в 17:07
нет уж, лучше к вам. ))
1-я конная
1-я конная
08 июля в 17:00
Ну всё - переть Тараканищу отдохнуть и добро пожаловать после отставки Руя!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 16:54
Рад, что Черчесов ушёл...
за
за
08 июля в 16:52
Не, завтра он в Локомотив придет.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 16:49
Верю, не верю, в сказку поверю !!!
По информации «Базы», Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после прекращения контракта.
А вот и сказки конец, а кто не верит- Молодец !!!)))
Байкал-38.
Байкал-38.
08 июля в 16:44
А завтра ты в Спартак попасть можешь Саламыч...
mihaluch
mihaluch
08 июля в 16:43
Не было заслуг у Черчесова.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 16:41
Пишут - отказался от неустойки, хотя с трудом вериться. Возможно какие-то личные договоренности. В принципе агония, продолжавшейся с золотой ноги Акинфеева и паненки Смолова наконец то завершилась. Само продление контракта до 22 года смотрелось крайней глупостью. По сути единственное достижение Черчесова в сборной - двухэтажный автобус в матче с Испанией и относительное равенство в игре с Хорватией в 2018 году.
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
08 июля в 16:36
Спасибо за понимание и разъяснения!👍
Мaлик
Мaлик
08 июля в 16:31
Странно что он это сказал, а не Зарема
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 16:31
Просто занял не своё место
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