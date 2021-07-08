Губерниев: «В моих эфирах Черчесов раскроется по-новому»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку с должности главного тренера сборной России.

В современном мире нужно быть крайне внимательным, когда ты выступаешь публично, даешь пресс-конференцию. Жизнь очень сильно изменилась, сейчас одно неосторожное слово… Черчесов несколько раз, с моей точки зрения, сплошные пересекал на этой пресс-конференции. И всё это привело к отставке вполне ожидаемой, кстати говоря. На момент конца выступления нашей сборной эта отставка была неочевидной, а теперь вот так. Поэтому нужно всё взвешивать тщательно и в публичных выступлениях брать пример с меня — выгодные акценты подчеркивать, где-то выделять главное, об успехах больше говорить, объяснять неудачи и так далее. Неслучайно я являюсь классным преподавателем по поводу публичных и эфирных выступлений.

Но Черчесов еще раскроется. Я хочу поблагодарить его за работу. Он раскроется в каком-нибудь клубе или экспертом на «Матч ТВ». В моих эфирах вообще раскроется по-новому. Поэтому, Станислав Саламович, не унываем, за полоской черной всегда будет полоска белая. А публично, это касается всех нас — и спортсменов, и тренеров, и журналистов — нужно уметь публично работать, это очень важно.