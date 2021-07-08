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Губерниев: «В моих эфирах Черчесов раскроется по-новому»

08 июля 2021, 17:56

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

В современном мире нужно быть крайне внимательным, когда ты выступаешь публично, даешь пресс-конференцию. Жизнь очень сильно изменилась, сейчас одно неосторожное слово… Черчесов несколько раз, с моей точки зрения, сплошные пересекал на этой пресс-конференции. И всё это привело к отставке вполне ожидаемой, кстати говоря. На момент конца выступления нашей сборной эта отставка была неочевидной, а теперь вот так. Поэтому нужно всё взвешивать тщательно и в публичных выступлениях брать пример с меня — выгодные акценты подчеркивать, где-то выделять главное, об успехах больше говорить, объяснять неудачи и так далее. Неслучайно я являюсь классным преподавателем по поводу публичных и эфирных выступлений.

Но Черчесов еще раскроется. Я хочу поблагодарить его за работу. Он раскроется в каком-нибудь клубе или экспертом на «Матч ТВ». В моих эфирах вообще раскроется по-новому. Поэтому, Станислав Саламович, не унываем, за полоской черной всегда будет полоска белая. А публично, это касается всех нас — и спортсменов, и тренеров, и журналистов — нужно уметь публично работать, это очень важно.

Ранее бывший тренер «Спартака» выразил готовность возглавить сборную России.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:22
Губерниев тот ещё тролль. Раньше он мне больше нравился, пока в футбол не залез. Футбик точно не его.
minai
minai
08 июля в 21:56
По-Малофеевски что-ли ?
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 19:39
Уже Бузова раскрылась
протон1
протон1
08 июля в 19:16
ну теперь черчесов будет коментировать игры сборной. помсотрим. что он даст .
Tiger15
Tiger15
08 июля в 18:45
Какой же ты 56 Губерниев. От тебя всю телеаудитории тошнит. Редкий хам!
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:34
Губан так классно умеет публично выступать, что от его эфиров всей стране хочется блевать!
Байкал-38.
Байкал-38.
08 июля в 18:25
Иди Бузову дальше раскрывай, а Стасу несколько лет схорониться дома (в Австрии) надо.
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 18:23
"Рыбак рыбака видит издалека".......
Аксинья
Аксинья
08 июля в 18:21
Если послушать Губерниева то выходит что Черчесова уволили не за результаты сборной, а за неумение трепать в микрофон))
juvenale
juvenale
08 июля в 18:09
подобное притягивает подобное
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 18:05
Киздеть-не мешки ворочать,как известно.
jobss
jobss ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
08 июля в 18:03
У каждого конкурса есть свои правила, в фэнтези такой подход к начислению очков, как Вы написали, все находятся в одинаковых условиях и играют по одним правилам
beefs
beefs
08 июля в 18:02
чего ты несешь, он предложение составить не может, а ты комментировать...
112910415
112910415
08 июля в 18:02
" в публичных выступлениях брать пример с меня ! " - эти скромные слова Губерниева убеждают всех ! )
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