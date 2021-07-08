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Соболев: «Физически на Евро я сильно не устал»

08 июля 2021, 13:48

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей физической форме после выступления на Евро-2020.

Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться.

Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!

Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы перезагрузиться.

На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться.

Недавно Станислав Черчесов рассказал об отличиях Артема Дзюбы, Соболева и Антона Заболотного.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
09 июля в 23:04
Жаль, что он не сказал - кто же в сборной физически устал? Выложился на все 100%? Есть ли хоть один такой?
David Young
David Young ответ Владимир Туаев (раскрыть)
09 июля в 09:46
К сожалению с этим у российских футболистов есть серьёзные проблемы.
alexamit
alexamit
08 июля в 21:40
Да ты и не играл вовсе.
materazzi2855
materazzi2855
08 июля в 18:20
Да никто и не сомневался Сань
Владимир Туаев
Владимир Туаев
08 июля в 18:13
Да и в клубах вы на тренировках особенно не убиваетесь...
Поэтому и разница в физике такая между российскими, прости господи, "футболистами" и всеми остальными...
aventure61
aventure61
08 июля в 17:07
не даром говорят-молчание золото. кто из вас дубов вообще устал,проходили пешком 270 минут и с позором уехали. надо было вам также пешком возвращаться с коппенгагена,глядишь и не добрались бы до россии. а ты соболев мало того что дуб,так ещё и симулянт. валите вся сборная за своим тренером-ВСЕ ДО ЕДИННОГО И НЕ ПОЯВЛЯЙТЕСЬ НА ПОЛЯХ РОСИИ!!!!
d1metras
d1metras
08 июля в 17:04
Так в сборной никто не устал то)) кому там уставать?
Ванечка
Ванечка
08 июля в 16:39
И даже не вспотел....
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 16:07
так вы там и не напрягались)))))
YVG
YVG
08 июля в 16:06
Даже иностранного судью удивил своим нырком.
Верг
Верг
08 июля в 15:54
Соболев выходил с установкой полежать в штрафной, как он умеет. Как там устанешь после такого!
Рязань 062
Рязань 062
08 июля в 15:45
У соболева одна установка на игру- вышел, упал, получил пенальти-играть уметь не нужно
Рязань 062
Рязань 062
08 июля в 15:42
Очень символично интервью с главным дельфином , после нырка англичанина в полуфинале .
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 15:25, ред.
Люби себя, чихай на всех! И в жизни ждёт тебя успех!.....)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
08 июля в 15:09
До сих пор не могу понять, как дали пенальти за явную симуляцию русского дельфина в матче с датчанами.
mars6791
mars6791
08 июля в 15:09
Если пешком по полю ходить , то чёго там уставать то. А вот если побегать ,как датчане например .
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 июля в 15:03
.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 14:50
Саша, до Стерлинга тебе далеко в любом случае
Baggio R.
Baggio R. ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 14:35
Они только заголовки читают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 июля в 14:30
Играл мало, но талант симулянта проявить успел! школа, однако!!!
makkie
makkie
08 июля в 14:30, ред.
Черчесов с упрямостью осла ставил Дзюбу в состав, а Соболева не выпускал даже на последние 15 минут.
В итоге Рукаку ходил пешком, а Саша томился на лавке.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 14:29
Небось даже и не вспотел
swed27
swed27
08 июля в 14:29
Сборная вообще устать не успела
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 14:28
Нормально так, поехали,отдохнули
1-я конная
1-я конная
08 июля в 14:21
Пять-шесть дней после Евро отдыхал

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- А я только встал и уже устал (с) А. Соболев
armeec_
armeec_
08 июля в 14:01
Да и те кто играл, особо не перетрудились ))
Мага Шульман
Мага Шульман
08 июля в 13:59
Пять-шесть дней отдыхал?! Вот это сачок! Или он хотел сказать " пять-шесть часов"?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 13:50
Саша никогда не устает и сразу встает на ноги после падений:
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 13:49
Так ты и не играл
Ironigor
Ironigor
08 июля в 13:49
Да и не нужно было !!!)))
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