Соболев: «Физически на Евро я сильно не устал»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей физической форме после выступления на Евро-2020.
Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться.
Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!
Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы перезагрузиться.
На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться.
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