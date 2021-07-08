Соболев: «Физически на Евро я сильно не устал»

Форвард «Спартака» рассказал о своей физической форме после выступления на Евро-2020.

Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться.

Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!

Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы перезагрузиться.

На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться.