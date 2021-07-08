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Генич — о сборной России: «Наши тренеры не собираются идти на гильотину»

08 июля 2021, 18:31

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о новом главном тренере сборной России.

Решение РФС — абсолютно продуманное и логичное. Потому что волна негатива захлестнула национальную сборную. А если посмотреть по результатам — кроме удачного домашнего ЧМ, ничем особым национальная команда своего болельщика и не радовала.

Были две не самые удачные Лиги Наций и не самый хороший результат на Кубке конфедераций. Исходя из этих соображений — что сборная выдала свой потолок и максимум в 2018 году — сейчас, проанализировав ситуацию, руководство РФС приняло решение расстаться с Черчесовым.

Конечно, всё могло быть чуть иначе и правильнее со стороны Станислава Саламовича, если бы он сам подал в отставку. Но что есть — то есть.

Будет ли новым тренером иностранец? Думаю, да. Вряд ли сейчас кто-то из наших специалистов примет решение бросить свою команду — времени до начала сезона в РПЛ совсем мало. Плюс никто не собирается идти на гильотину, понимая, что с прежними тренерами сборной редко когда прощались по-хорошему. Соответственно, особых дивидендов работа со сборной российскому тренеру сейчас не принесет.

Поэтому, думаю, в данный момент прорабатывается вариант с иностранным тренером. Возможно, через системный подход — чтобы результат был не здесь и сейчас, а чтобы сборная выстроилась на примере той же Италии, которая пропустила большой турнир в 2018 году. Пройти через фильтрацию игроков, без агентских и закулисных игр — думаю, иностранцу это будет легче сделать, чем российскому специалисту.

Ранее стало известно, что РФС ведёт переговоры с иностранным специалистом.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 17:41
Глядишь, никого не найдут и побегут опять к усатому на поклон))
112910415
112910415
09 июля в 06:35
наши тренеры заняты в клубах ..
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 21:53
да уж,никто не желает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 19:20
Наши знают,что молодёжь ещё не созрела,а нынешние игроки ни куда не годятся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 19:19
Очень здравое рассуждение...
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 18:47, ред.
В своем доме гадить нельзя, потому что в нем еще надо жить.
волгодон 2
волгодон 2
08 июля в 18:40
Не каждого пригласят на эту прибыльную гильотину. Потенциальная неустойка манит и чарует.
shlomo
shlomo
08 июля в 18:38
просто они прекрасно знают обстановку....
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