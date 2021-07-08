Генич — о сборной России: «Наши тренеры не собираются идти на гильотину»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о новом главном тренере сборной России.

Решение РФС — абсолютно продуманное и логичное. Потому что волна негатива захлестнула национальную сборную. А если посмотреть по результатам — кроме удачного домашнего ЧМ , ничем особым национальная команда своего болельщика и не радовала.

Были две не самые удачные Лиги Наций и не самый хороший результат на Кубке конфедераций. Исходя из этих соображений — что сборная выдала свой потолок и максимум в 2018 году — сейчас, проанализировав ситуацию, руководство РФС приняло решение расстаться с Черчесовым.

Конечно, всё могло быть чуть иначе и правильнее со стороны Станислава Саламовича, если бы он сам подал в отставку. Но что есть — то есть.

Будет ли новым тренером иностранец? Думаю, да. Вряд ли сейчас кто-то из наших специалистов примет решение бросить свою команду — времени до начала сезона в РПЛ совсем мало. Плюс никто не собирается идти на гильотину, понимая, что с прежними тренерами сборной редко когда прощались по-хорошему. Соответственно, особых дивидендов работа со сборной российскому тренеру сейчас не принесет.

Поэтому, думаю, в данный момент прорабатывается вариант с иностранным тренером. Возможно, через системный подход — чтобы результат был не здесь и сейчас, а чтобы сборная выстроилась на примере той же Италии, которая пропустила большой турнир в 2018 году. Пройти через фильтрацию игроков, без агентских и закулисных игр — думаю, иностранцу это будет легче сделать, чем российскому специалисту.