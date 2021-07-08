Валуев: «В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо»

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ , Николай Валуев прокомментировал отставку с должности главного тренера сборной России.

Всё просто: Черчесов не оправдал ожидания, значит ищем другого. Не думаю, что у тренера есть какие-то претензии к РФС , например, на предмет заработной платы. Насколько знаю, с этим всё было в порядке. Знаете, когда несправедливо убирают — в таком случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо.

Хочу видеть играющую российскую сборную. Кто будет тренировать — это важно, но это должны понимать футбольные руководители.