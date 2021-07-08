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Валуев: «В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо»

08 июля 2021, 18:58

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ, Николай Валуев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

Всё просто: Черчесов не оправдал ожидания, значит ищем другого. Не думаю, что у тренера есть какие-то претензии к РФС, например, на предмет заработной платы. Насколько знаю, с этим всё было в порядке. Знаете, когда несправедливо убирают — в таком случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо.

Хочу видеть играющую российскую сборную. Кто будет тренировать — это важно, но это должны понимать футбольные руководители.

Ранее стали известны подробности выплаты неустойки Черчесову за расторжение контракта.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:07
специально обученные спортсмены-депутаты умеют говорить правильные слова
v77tstnhk8c7
v77tstnhk8c7 ответ rpudeq9typgw (раскрыть)
08 июля в 23:47
И тоже хочу видеть думу, которая работает, и думает о народе.
rpudeq9typgw
rpudeq9typgw
08 июля в 23:45, ред.
Что-то не видно не одного депутата,чиновника , который ушел со своего места, хотя не один из них не оправдывает возложеного на него высокого доверия. Хотя зарплаты им тоже платят регулярно, и не малые.
stachel
stachel
08 июля в 20:18
Коля вместо просиживания штанов в Думе шел бы в сборную, заместителем главного по работе с л/с или штатным "психологом" ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 19:48
В этом фэнтези есть своя изюминка, но некоторые несуразности в правилах и регулярные ошибки в начислениях нивелируют все плюсы. При этом Ваш однозначный и совершенно исчерпывающий ответ, очевидно не оставляет особых надежд на то что турнир когда-нибудь доведут до ума. В таком случае не буду более надоедать. Галатасарай с победой в текущем розыгрыше и во всех последующих пока ему не надоест.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 19:42
Не Коля-ли Кинг-Конг его убедительно попросил уйти?
beefs
beefs
08 июля в 19:21
раньше нужно было это делать, теперь уже поздно, а жаль, теперь на ЧМ мы вряд ли попадем, а в этом уже претензии нужно предъявлять к федерации...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 19:02
Все на нём пиарятся...
протон1
протон1
08 июля в 19:00
теперь жди в гос думе его. рядом с тобой будет сидеть валуев. гос дума одни спортсмены
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