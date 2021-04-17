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Новый футбольный центр в Екатеринбурге откроют до конца 2021-го

17 апреля 2021, 12:22

Новый футбольный центр от «Уральской футбольной академии» в Екатеринбурге введут в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

В центре будут располагаться общежитие на 150 человек и два футбольных поля, об этом сообщил директор академии Евгений Нохрин.

Спортивный футбольный центр государственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» включает в себя разноуровневое общежитие на 150 человек, столовую, два футбольных поля с искусственным покрытием и гараж для размещения автобусов спортивной школы. Объект планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года.

Сейчас строительство находится на завершающей стадии.

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Ванечка
Ванечка
17 апреля в 12:26
Хорошая новость...удачи центру!
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