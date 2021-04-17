Новый футбольный центр в Екатеринбурге откроют до конца 2021-го

Новый футбольный центр от «Уральской футбольной академии» в Екатеринбурге введут в эксплуатацию во второй половине 2021 года.
В центре будут располагаться общежитие на 150 человек и два футбольных поля, об этом сообщил директор академии Евгений Нохрин.
Спортивный футбольный центр государственного автономного учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» включает в себя разноуровневое общежитие на 150 человек, столовую, два футбольных поля с искусственным покрытием и гараж для размещения автобусов спортивной школы. Объект планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021 года.
Сейчас строительство находится на завершающей стадии.