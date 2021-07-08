Моуриньо: «То, что для меня катастрофа, для других считается успехом»

Главный тренер «Ромы» высказался о критике в свой адрес.

Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это было воспринято как катастрофа. Я дошел до финала Кубка Лиги, в котором мне не дали сыграть с «Тоттенхэмом», и это было воспринято как катастрофа. То, что для меня катастрофа, для других считается большим успехом.