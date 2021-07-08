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Моуриньо: «То, что для меня катастрофа, для других считается успехом»

08 июля 2021, 21:24

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о критике в свой адрес.

Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это было воспринято как катастрофа. Я дошел до финала Кубка Лиги, в котором мне не дали сыграть с «Тоттенхэмом», и это было воспринято как катастрофа. То, что для меня катастрофа, для других считается большим успехом.

Ранее «Рома» представила фанатскую атрибутику с изображением Моуриньо.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:16
всё относительно, факт !
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 июля в 06:49
В МЮ первый сезон хороший, во втором можно сказать приемлемый. Но третий это провал. Не нужное подписание Санчеса, за Фреда переплатили, Далот был сломан когда покупали, не купили тогда Магуаера, конфликты с игроками, отвратительные результаты, закономерное увольнение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ zim289 (раскрыть)
08 июля в 22:25
Я к тому,что скромнее надо быть!
Ironigor
Ironigor
08 июля в 22:21
Ай да Нарцисс!!!)
zim289
zim289 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 июля в 22:01
А в чем Моур не прав?
Статистика Сульшера до сих пор хуже. И еврокубков Сульшер не выиграл.
Для Моура — провал
Для Сульшера — успех
А по голым цифрам Моур в МЮ отработал лучше
STVA 1
STVA 1
08 июля в 22:00
Моур прав! Отступные никто не умеет так получать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 21:26
Какое запредельное самомнение!
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