Моуриньо: «То, что для меня катастрофа, для других считается успехом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о критике в свой адрес.
Я выиграл три трофея в «Манчестер Юнайтед», и это было воспринято как катастрофа. Я дошел до финала Кубка Лиги, в котором мне не дали сыграть с «Тоттенхэмом», и это было воспринято как катастрофа. То, что для меня катастрофа, для других считается большим успехом.
Ранее «Рома» представила фанатскую атрибутику с изображением Моуриньо.
Статистика Сульшера до сих пор хуже. И еврокубков Сульшер не выиграл.
Для Моура — провал
Для Сульшера — успех
А по голым цифрам Моур в МЮ отработал лучше
Статистика Сульшера до сих пор хуже. И еврокубков Сульшер не выиграл.
Для Моура — провал
Для Сульшера — успех
А по голым цифрам Моур в МЮ отработал лучше