Рианчо: «Я готов возглавить сборную России. Мы будем побеждать»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов работать в сборной России.
Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать. Одна из проблем Черчесова — не было командного духа. У меня складывалось такое ощущение, что в сборной Черчесова каждый игрок думает только про себя, такого не должно быть. Сборная России должна радовать болельщиков, а не огорчать.
Ранее стало известно, какую сумму Черчесов получит за досрочное расторжение контракта со сборной России.