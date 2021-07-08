Рианчо: «Я готов возглавить сборную России. Мы будем побеждать»

Бывший наставник «Спартака» заявил, что готов работать в сборной России.

Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать. Одна из проблем Черчесова — не было командного духа. У меня складывалось такое ощущение, что в сборной Черчесова каждый игрок думает только про себя, такого не должно быть. Сборная России должна радовать болельщиков, а не огорчать.