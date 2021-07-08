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Рианчо: «Я готов возглавить сборную России. Мы будем побеждать»

08 июля 2021, 17:12

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов работать в сборной России.

Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать. Одна из проблем Черчесова — не было командного духа. У меня складывалось такое ощущение, что в сборной Черчесова каждый игрок думает только про себя, такого не должно быть. Сборная России должна радовать болельщиков, а не огорчать.

Ранее стало известно, какую сумму Черчесов получит за досрочное расторжение контракта со сборной России.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 июля в 21:16
г-н Рианчо тоже хочет, 2,5 ляма в год))) ахахаха
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 июля в 20:16
Альф хочет возглавить сборную ? ))))
протон1
протон1
08 июля в 19:11
что то я смотрю многие хотят возглавит денежное место.
Ruslik1982
Ruslik1982
08 июля в 18:37
это он заявил после новости о 300 млн черчесову
Байкал-38.
Байкал-38.
08 июля в 18:11
Ну, только клоуна в сборной ещё не было...
112910415
112910415
08 июля в 17:56
не та фигура
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 17:45
Тут главное на трон влезть, а дальше как получится.
за
за
08 июля в 17:25
Рианчо: «Я всех победю.»
(С) Эдуард Суровый
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 17:17, ред.
Прочитал статью. Наверно тоже на неустойку рассчитывает....))))
Василий 50
Василий 50
08 июля в 17:16
Слишком уж он бравый
Землянин
Землянин
08 июля в 17:15, ред.
Кто угодно, Фантазер и водолей, но только не тренер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 17:14, ред.
В очередь, сукины дети! (С)

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 17:13
Если не дорого,то я только за!
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