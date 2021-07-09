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Фернандес: «Сборная России заслужила вылет с Евро-2020»

09 июля 2021, 14:58

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

Мы и сами надеялись на более успешное выступление. Усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро. Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии, — ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть — вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое.

Давление есть всегда. На чемпионате мира оно было таким же, все его испытывали. Понятно, что после того турнира ожидания от сборной увеличились. Но я не считаю, что было какое-то излишнее давление, которое негативным образом сказалось на игроках.

Ранее Фернандес рассказал о своем будущем в сборной России.

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112910415
112910415
11 июля в 10:37
Получили то, что заработали
CSKA2012
CSKA2012 ответ oFANATo (раскрыть)
10 июля в 07:04
Без голевой передачи не остался )))
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 05:53
Самокритично, адекватно, объективно.
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 20:01
Нашей сборной нужен новый тренер и метла...)
протон1
протон1
09 июля в 18:54
спасибо что хоть это поняли
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 16:52
А Зобнин прям прогрессирует с каждым годом🤗
oFANATo
oFANATo
09 июля в 16:52
Заслужила вылет благодаря руководству РФС во главе с питерским Дюковым и гл.тренером Черчесовым.
makkie
makkie
09 июля в 16:03
Фернандес, кстати, с каждым годом сдаёт и сдаёт в игре.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 июля в 15:55, ред.
В смысле "заслужила" вылет? Может наоборот "не заслужила " пройти дальше?
Ладно сделаем снисхождение человеку не знающему русский язык.
Вообще к нынешней сборной слово "заслужили" несопоставимо с результатами, вот "обделались" это по нашему. Пора эту манию величия опускать на землю.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 15:41
Правильно сказал
beefs
beefs
09 июля в 15:15
обида душит, и ничего не меняется...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 15:02
Хоть один откровенно правду сказал.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 15:00
ей там и делать было нечего))
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