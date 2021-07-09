Фернандес: «Сборная России заслужила вылет с Евро-2020»

Защитник ЦСКА и сборной России прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

Мы и сами надеялись на более успешное выступление. Усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро. Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии, — ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть — вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое.

Давление есть всегда. На чемпионате мира оно было таким же, все его испытывали. Понятно, что после того турнира ожидания от сборной увеличились. Но я не считаю, что было какое-то излишнее давление, которое негативным образом сказалось на игроках.