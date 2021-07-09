Чалов: «Прошлый сезон для ЦСКА — провал»

Нападающий ЦСКА подвел итоги для московского клуба в сезоне-2020/2021. Армейцы впервые за долгое время не попали в еврокубки.

По результату, месту в таблице прошлый сезон ЦСКА — провал, мы выступили плохо. Всё было в наших руках, но мы сами упустили шансы в конце сезона. Первую часть сезона закончили на втором месте и весной могли сыграть лучше, не отдавать очки тому же «Уралу», «Химкам». Но это футбол. В команде сейчас много новых игроков, идёт перестройка. Нужно сыграться, найти связи. В конце сезона у нас было очень много травм — в моментах, когда мы уже находили игру, кто-то выбывал из-за повреждения.