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Чалов: «Прошлый сезон для ЦСКА — провал»

09 июля 2021, 09:44

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвел итоги для московского клуба в сезоне-2020/2021. Армейцы впервые за долгое время не попали в еврокубки.

По результату, месту в таблице прошлый сезон ЦСКА — провал, мы выступили плохо. Всё было в наших руках, но мы сами упустили шансы в конце сезона. Первую часть сезона закончили на втором месте и весной могли сыграть лучше, не отдавать очки тому же «Уралу», «Химкам». Но это футбол. В команде сейчас много новых игроков, идёт перестройка. Нужно сыграться, найти связи. В конце сезона у нас было очень много травм — в моментах, когда мы уже находили игру, кто-то выбывал из-за повреждения.

В ЦСКА нет равнодушных людей. Все понимают, что могут лучше, и прикладывают для этого усилия. Мы должны становиться командой, которая даже в сложные моменты не доводит до такого результата, и решать большие задачи. Надеюсь, у нас всё впереди.

Ранее Чалов рассказал, кого считает легендой в ЦСКА.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 16:57
Слышь ! Я с этим разобраться не в силах ! ))))))))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 июля в 14:26
Или жену , или подругу обратить в фанатку Газпрома, вступив предварительно в Единую Россию.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 11:57
Не поверишь , то нос расцарапан ,то клок волос выдран , то губа распухнет . )) Так дело не пойдёт ,пора уже делать акцент на чём-то одном !!! ))))))))))))))))))))))))))))
ЧиП
ЧиП
10 июля в 00:48
Время привыкать🤗
протон1
протон1
09 июля в 18:46
а этот сезон будет еще хуже. с таким физруком
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
09 июля в 14:40
И как в тебе уживаются эти два фаната? До драк не доходит дело? У меня лучший друг, дружим почти 30 лет, фанат КБ, и у нас с ним уговор за день ло дерби и день после дерби о футболе ни слова в разговорах между собой. А потом и подколоть можно, кода страсти улягутся.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 13:38
Работать, работать и ещё раз работать ....что бы потом не было повода рассказывать про провалы. Тем более будет идеальная возможность спокойно без еврокубков проводить эту работу, пока другие опять будут пытаться не занять опять четвертое место в группе ЛЧ.
1bear
1bear
09 июля в 13:04
"то ли ещё будет, ой-ёй-ёй"
zooveterinar
zooveterinar
09 июля в 12:58
Да и этот сезон скорее ,не лучше будет!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 12:10
Плохо, что Федя только сейчас об этом понял.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
09 июля в 11:36
Не экспериментировать, а тренироваться...
berda2003
berda2003
09 июля в 11:06
    makkie
    makkie
    09 июля в 10:57
    Провал - не продать Чалова в Кристал Пэлас за 20 млн фунтов.
    Если, конечно, это было правдой, а не сказками от Гинера.

    Сейчас вон Щенникова в Интер хотят толкнуть - это яная сказка для доверчивых болельщиков цска!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    09 июля в 10:46
    Как простой обыватель и фанат Спартака ,я этому только рад ,и скажу -то ли ещё будет ! Как фанат футбола и патриот , пожелаю удачи .
    112910415
    112910415
    09 июля в 10:44
    а будущее непредсказуемо, совсем - совсем !
    Beekeeper
    Beekeeper
    09 июля в 10:44
    То ли еще будет... Этот сезон будет еще более провальнее
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    09 июля в 10:30
    Я тогда думал что третье место будет, немного излишне оптимистичный прогноз давал.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    09 июля в 10:28
    И четвертое место в группе Лиге Европы, причем до начала турнира все были уверены, что ЦСКА из группы выйдет.
    Ironigor
    Ironigor
    09 июля в 10:03
    Да ты и сам не меньший провал !!! )
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    09 июля в 09:59
    Пока сложно судить о том, куда выведет ЦСКА тренерский талант Алексея Березуцкого. Этот эксперимент может привести к самым неожиданным результатам, как со знаком плюс так и со знаком минус. Как говорил известный персонаж, экспериментировать лучше на кошках...
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 09:52
    к этому шло очень давно и к сожалению возможно это не предел падения))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 09:49
    В этом может быть ещё хуже...
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