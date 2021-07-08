Спорный пенальти и первый финал в истории. Англия обыграла Данию в полуфинале

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сегодня, 02:21

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. «Соккер.ру» — о победе англичан над главной сенсацией Евро-2020 сборной Дании.

Один тайм против трех

К сборной Англии предъявляли очень много претензий. Критиковался осторожный подход Саутгейта, который выставлял столько защитников, столько у него было в заявке. Критиковалась и сама кричалка английских фанатов, которые требовали «вернуть футбол в Англию». Но куда возвращать, простите, если трофей Евро никогда в Англии не был? Британская пресса самая «злая», поэтому разговоров и критики хватало.

Но эта сборная ни на что не обращала внимания, поэтому Саутгейт оставался верен себе, чем еще больше злил окружающих. Дания же, напротив, у многих вызывала симпатию самим своим существованием и тем, как дошла до полуфинала. История с Эриксеном, два поражения на старте и шикарный выход в плей-офф, дальнейшая борьба и проявленный характер, раскрытые для многих новые звезды – всё это подкупает. Особенно на фоне критики англичан.

Но в этом матче сборная Дании боролась с Англией только один тайм на равных – первый. В равной борьбе тонкий баланс мог нарушиться, что и случилось, когда Дамсгорд нанес шикарный удар со штрафного. А вот дальше начал работать чистый класс. Критики сборной Англии стали потирать руки: британцы пропустили впервые на турнире и со своей толпой номинально оборонительных игроков должны теперь возвращаться в борьбу.

Наверное, их удивило то, как спокойно Англия перестроилась и начала давить, что позволило еще до перерыва счет сравнять. Причем если бы не Шмейхель, то сравнять удалось бы и чуть раньше. При счете 1:1 игра превратилась в спасение датчан и попытки дожать от Англии. Бывали отрезки, когда Дания минут 20 не выходила на чужую половину поля. Что тут говорить.

Был ли пенальти?

Сборная Дании со второй половины второго тайма фактически только отбивалась. И тут даже самые ярые ненавистники англичан и самые большие поклонники датчан лишь молились на реакцию Шмейхеля и вынуждены были признавать, что британцы просто напористее и острее. Они просто мощнее давили. Почти всю дорогу. Ниже, в разделе «цифры», будет понятно, что из четырех таймов сборная Дании более-менее на равных держалась только в одном, а остальные без вариантов проиграла.

И вот Англия оказывала свое яростное давление, но судьбу игры решил пенальти. Испания тоже невероятно жала Швейцарию, а потом чуть менее невероятно, но всё же достаточно активно давила на Италию, а всё равно довела дело до лотереи. Тут уж кто на что способен. Но Дания до серии не дотянула. И виной всему пенальти, случившийся во время игры. Стерлинг нагло полез в штрафную справа и упал от контакта с двумя защитниками.

ВАР проверял – пенальти подтвердил. Хотя после повторов тот же Леонид Слуцкий, который комментировал игру, был уверен, что Рахим падал заранее, а значит, никакого пенальти нет. Но на стороне Слуцкого выступил и другой комментатор, еще более известный, Дитмар Хаманн:

Это был откровенный нырок Стерлинга. Решение судьи – позорное. Понимаю, что игрок должен был делать всё, что от него требуется. Но ведь на это смотрят и дети.

Другой легендарный комментатор, но французский – Арсен Венгер – тоже решил, что пенальти не было. И его возмутило, что судья сам не пошел в такой ответственный момент смотреть повтор. То есть Хаманна и Венгера повторы не убедили. Да и было их не слишком много. С этим, кстати, на Евро-2020 большие проблемы.

То от режиссеров не дождешься очень долго повторов, то они показывают какие-то куцые обрывки через долгую паузу, то мучают повторами моментов, которые вообще не впечатляют. Но это уже придирки. Хотя данный момент было бы интереснее рассмотреть с разных ракурсов подробнее. Сам Саутгейт после матча сказал, что не видел момент с пенальти, но доверяет решению ВАР – а чего бы нет? Не видел момент с пенальти и Уокер, которого тоже после матча спросили об этом. Но тут интересно, что говорит сам «виновник торжества» Стерлинг:

Я вошел в штрафную, а соперник выставил свою правую ногу. Но главное, что мяч в сетке. Только это имеет значение.

Ассистенты арбитра не усомнились в его решении, и гол случился, пусть и после отбитого Шмейхелем пенальти, что только делает его еще обиднее. К слову, об игре Шмейхеля. Сейчас же модно подсчитывать разные коэффициенты, вероятности и прочие статистические вариации. Так вот, уже успели посчитать, что этот вратарь спас Данию от 2,9 гола в этом матче. А это самый высокий показатель для вратаря на чемпионатах Европы с 1980 года. Так что отдельно взятая игра для Шмейхеля выдалась невероятной. Но вряд ли он особо этому рад.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (10) – 6 (3)

Сразу стоит отметить, что и Пикфорд, и Шмейхель в этом матче совершили невероятные спасения. Это уже говорит о том, что окончательный счет мог бы быть другим, если бы не классная игра вратарей. И это же подчеркивает, что показатель ударов немного искажает степень опасности. Кажется, именно в этом матче из всех игр плей-офф вратарские сэйвы с обеих сторон сыграли такую весомую роль. В других поединках тоже были шикарные спасения.

Но чтобы так выступали именно вратари сразу двух команд – это только сейчас. И это добавляло драйва игре. Несмотря на статистику ударов, которая вроде как однозначно говорит в пользу англичан. Причем такого перевеса на Евро мало кто добивался. Но здесь важно делить игру на отрезки. После первого тайма было 4:4 по ударам. И 2:2 по попаданиям в створ. А вот уже к окончанию основного времени тайма счет по ударам был 13:5, то есть англичане за второй тайм нанесли девять ударов, а датчане всего один!

Один они исполнили и за два дополнительных тайма, тогда как Англия за это же время нанесла восемь ударов. Тут перевес однозначный. А самым бьющим оказался Стерлинг, на счету которого аж шесть попыток. У Кейна четыре удара, у Магуайра – три, а у Брейтуэйта – два, и это – самый бьющий датчанин наряду с Дамсгордом.

Владение мячом (точность передач): 58% (88%) — 42% (82%)

Сборная Англии значительно превзошла соперника и в этих показателях, хотя первоначальная схема игры британцев не слишком этому способствовала. Но очень уж рано Англия оказалась в роли проигрывающей стороны, а затем исполняла роль доминирующей команды. Поэтому процент владения мячом и уровень контроля только нарастал.

Датчане при этом показали неплохую точность передач для команды, которая так мало контролировала мяч. Они хорошо искали варианты продолжения комбинаций, но не перед чужой штрафной – тут случались чаще всего потери, не доводились розыгрыши до завершения. В итоге Англия исполнила 760 передач, из которых 670 оказались точными, а Дания – 547 передач, из которых только 451 достигла адресата.

Примечателен «пробег» обеих команд. Англичане набегали 139 километров, а датчане – 137,2 км, что гораздо меньше, чем у Испании и Италии, которые тоже провели дополнительные таймы в своем противостоянии. Любопытно.

О финале

В финале на «Уэмбли» нас ждет противостояние двух «классических» футбольных школ: сборных Англии и Италии. Уже сама вывеска обещает легендарную битву. Причем для Англии этот финал Евро – первый в истории, и они стали 13-й сборной, которая оказалась в финале этого турнира. Только представьте, 55 лет Англии не было в финалах крупных соревнований, ведь последний раз они играли в 1966 году в финале ЧМ и тогда победили сборную ФРГ . Разговоров до сих пор полно. А что будет, если Англия выиграет Евро? Страшно представить.

Также интересно, что впервые с 2000 года оба полуфинала дошли до овертаймов. Тогда Франция обыграла в дополнительное время Португалию, а Италия в серии пенальти одолела Нидерланды. Кроме того, этот матч стал седьмым на турнире с дополнительным временем – столько на Евро еще не было никогда в истории.