Аленья сменил «Барселону» на «Хетафе»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что «Хетафе» оформил трансфер полузащитника Аленьи.
Каталонский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа. Также «Барса» получит 50% вырученных средств от последующей перепродажи игрока.
❗ ÚLTIMA HORA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 10, 2021
▶ Acuerdo con el Getafe CF para el traspaso de Carles Aleñá
Ранее на Аленью претендовал другой испанский клуб.
Ему надо практика для роста .
Хетафе крепкий клуб и последние сезоны это доказали .
Хорошее продажа , где в будущем можно ещё хорошо заработать , если Аленья раскроет свой талант или вернуть обратно .
Ему надо практика для роста .
Хетафе крепкий клуб и последние сезоны это доказали .
Хорошее продажа , где в будущем можно ещё хорошо заработать , если Аленья раскроет свой талант или вернуть обратно .