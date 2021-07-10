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Аленья сменил «Барселону» на «Хетафе»

10 июля 2021, 10:07

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что «Хетафе» оформил трансфер полузащитника Аленьи.

Каталонский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа. Также «Барса» получит 50% вырученных средств от последующей перепродажи игрока.

Ранее на Аленью претендовал другой испанский клуб.

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Все комментарии
3ton
3ton
10 июля в 11:05
Правильно .
Ему надо практика для роста .
Хетафе крепкий клуб и последние сезоны это доказали .
Хорошее продажа , где в будущем можно ещё хорошо заработать , если Аленья раскроет свой талант или вернуть обратно .
Ironigor
Ironigor
10 июля в 10:09
Правильное решение, что там сидеть .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 10:09
Сменил шило на мыло!
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