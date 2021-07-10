Аленья сменил «Барселону» на «Хетафе»

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10 июля 2021, 10:07

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что «Хетафе» оформил трансфер полузащитника Аленьи.

Каталонский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа. Также «Барса» получит 50% вырученных средств от последующей перепродажи игрока.

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▶ Acuerdo con el Getafe CF para el traspaso de Carles Aleñá — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 10, 2021

Ранее на Аленью претендовал другой испанский клуб.