Конте выделил главный минус сборной Англии перед финалом Евро

Бывший главный тренер «Интера» назвал главный минус сборной Англии перед финалом Евро-2020 против сборной Италии.

В центре поля у Англии есть два физически сильных футболиста в лице Деклана Райса и Кельвина Филлипса. Это игроки, которые обеспечивают баланс, но делают очень мало обостряющих передач, часто выбирая самый простой вариант паса.

Одно из самых слабых мест Англии в том, что если их защита оказывается под давлением, они не так хороши, как Испания, в выходе из-под прессинга. Но если вы решите сыграть против Англии с помощью ультраатакующего прессинга, у них появятся проблемы.