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Конте выделил главный минус сборной Англии перед финалом Евро

10 июля 2021, 13:08
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте назвал главный минус сборной Англии перед финалом Евро-2020 против сборной Италии.

В центре поля у Англии есть два физически сильных футболиста в лице Деклана Райса и Кельвина Филлипса. Это игроки, которые обеспечивают баланс, но делают очень мало обостряющих передач, часто выбирая самый простой вариант паса.

Одно из самых слабых мест Англии в том, что если их защита оказывается под давлением, они не так хороши, как Испания, в выходе из-под прессинга. Но если вы решите сыграть против Англии с помощью ультраатакующего прессинга, у них появятся проблемы.

Ранее Конте рассказал, почему ещё не приступил к работе после ухода из «Интера».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ LVRF86 (раскрыть)
11 июля в 09:40
Согласен. Подсели физически. Ну, и испанцы выдали свой лучший матч на турнире.
LVRF86
LVRF86 ответ sir_Alex (раскрыть)
10 июля в 17:39
Непонятно теперь, в матче с испанцами неожиданно слабо выглядели
sir_Alex
sir_Alex
10 июля в 14:40
Как команда Италия сильнее, конечно. Хватит ли сил на весь матч у макаронников – вот в чём вопрос.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 14:23
Не понятно, это подсказка или подстава?
Ironigor
Ironigor
10 июля в 13:29
Вот завтра и посмотрим как этим воспользуется сборная Италии. Удачи Италии !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 13:26
Манчини тоже не 8
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