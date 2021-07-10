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Лунёв: «Сделаю всё, чтобы выложиться в „Байере“ на все 100%»

10 июля 2021, 11:18

Голкипер Андрей Лунёв поделился эмоциями после подписания контракта с «Байером».

Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, чтобы выложиться здесь на все 100%.

Лунёв: «Сделаю всё, чтобы выложиться в „Байере“ на все 100%»

Ранее агент Лунёва сообщил, что у голкипера были и другие предложения от европейских клубов.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
10 июля в 12:47
Не подведи, Андрей!
makkie
makkie
10 июля в 12:06
Молодец, что вышел из зоны комфорта!
Удачи в Бундеслиге и конкуренции с Градецки. Пусть всё получится. Только чур не буянить в аэропорту )))
STVA 1
STVA 1 ответ LyonBest2 (раскрыть)
10 июля в 11:28
Не очень то он раскрылся, если не нужен Зениту стал)))
LyonBest2
LyonBest2 ответ beefs (раскрыть)
10 июля в 11:25
29 лет для вратаря это ничто, так что нормально. Плюс он сам раскрылся довольно в позднем возрасте (в районе 25).
beefs
beefs
10 июля в 11:20
Боюсь, что поздно ты решился...
cska1948
cska1948
10 июля в 11:20
Лунёв: «Сделаю всё, чтобы выложиться в „Байере“ на все 100%»
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А что помешало тебе это сделать в Зените?
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