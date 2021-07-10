Лунёв: «Сделаю всё, чтобы выложиться в „Байере“ на все 100%»

Голкипер поделился эмоциями после подписания контракта с «Байером».

Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, чтобы выложиться здесь на все 100%.