Лунёв: «Сделаю всё, чтобы выложиться в „Байере“ на все 100%»

Голкипер Андрей Лунёв поделился эмоциями после подписания контракта с «Байером».
Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, чтобы выложиться здесь на все 100%.
Ранее агент Лунёва сообщил, что у голкипера были и другие предложения от европейских клубов.
Удачи в Бундеслиге и конкуренции с Градецки. Пусть всё получится. Только чур не буянить в аэропорту )))
Удачи в Бундеслиге и конкуренции с Градецки. Пусть всё получится. Только чур не буянить в аэропорту )))
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А что помешало тебе это сделать в Зените?
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А что помешало тебе это сделать в Зените?