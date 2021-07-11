Линекер: «Месси получит „Золотой мяч“. Лучший игрок всех времён»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой в Кубке Америки.
Поздравлению Аргентину с победой в Кубке Америки. Крупный турнирный успех Месси после стольких неудач и столь долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире. Разумеется, что он получит «Золотой мяч» в этом году. Лучший игрок всех времён.
Ранее стало известно, что Месси играл в финале Кубка Америки с травмой.
Смешно наблюдать, как у кричал завистников и лузеров Рона забулькало в одном месте! Когда Лео брал КЧ, чемпионский титул и кубок Короля, вы все кричали, что у него нет кубка Америки и звания чемпиона Мира, теперь снова плохо. Что теперь нужно старухе? Быть владычитцей морскою? Для этих горе специалистов хочу напомнить, что Месси вытаскивал сборную Аргентины, имеющую весьма посредственный состав, 4 раза в различные финалы, от чемпионата Мира до кубка и чемпионата Америки, а сегодняшний триумф ПЯТЫЙ финал с его участием. Подскажите мне, кто из ныне играющих футболистов хотя бы повторил это достижение? Лео боец! Умница! Работяга! На чемпионат Мира в России именно он затащил свою сборную в число участников. Где Левандовский, где Кейн, где ваше весло, Крыстина? Где Мбапе? Близко нет никого. Рон в год, когда его сборная стала чемпионом Европы даже фактически и не играл в победном финале, а за него отдувались другие, а Португалия в трех играх побеждала только по пенальти, а вашего горе кумира вообще не было видно. Так что единственный его трофей, это деревянный кубок Конфедераций, который никому не нужен. Месси заслужил Золотой мяч в этом сезоне! У него Кубок Короля, Барсу в одиночку вытащил на 3 место в чемпионате и Кубок Америки. Он лучший бомбардир чемпа Испании, кубка Короля и Кубка Америки. А Кубок Америки, проводился в этом году из за пандемии, так же, как и чемпионат Европы. Лео, играя с травмой, стал лучшим игроком турнира, впрочем, как и чемпионате Мира, когда его команда играла в финале, а на прошлом турнире Кубка Америки его просто внаглую убрали, показав красную карточку, а затем и дисквалифицировали, когда он, единственный, сказал правду о том, как постоянно тащат бразильцев за уши. Так что, как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь! Футбол, это не в Чапаева играть, а нужно учиться понимать и резбираться в разных аспектах этой игры. А когда тупо начинают заводить старую пластинку про бездарного гнома и прочий бред, мне сразу представляются малолетние школьники, которые не могут футбольный мяч от тыквы отличить.
Смешно наблюдать, как у кричал завистников и лузеров Рона забулькало в одном месте! Когда Лео брал КЧ, чемпионский титул и кубок Короля, вы все кричали, что у него нет кубка Америки и звания чемпиона Мира, теперь снова плохо. Что теперь нужно старухе? Быть владычитцей морскою? Для этих горе специалистов хочу напомнить, что Месси вытаскивал сборную Аргентины, имеющую весьма посредственный состав, 4 раза в различные финалы, от чемпионата Мира до кубка и чемпионата Америки, а сегодняшний триумф ПЯТЫЙ финал с его участием. Подскажите мне, кто из ныне играющих футболистов хотя бы повторил это достижение? Лео боец! Умница! Работяга! На чемпионат Мира в России именно он затащил свою сборную в число участников. Где Левандовский, где Кейн, где ваше весло, Крыстина? Где Мбапе? Близко нет никого. Рон в год, когда его сборная стала чемпионом Европы даже фактически и не играл в победном финале, а за него отдувались другие, а Португалия в трех играх побеждала только по пенальти, а вашего горе кумира вообще не было видно. Так что единственный его трофей, это деревянный кубок Конфедераций, который никому не нужен. Месси заслужил Золотой мяч в этом сезоне! У него Кубок Короля, Барсу в одиночку вытащил на 3 место в чемпионате и Кубок Америки. Он лучший бомбардир чемпа Испании, кубка Короля и Кубка Америки. А Кубок Америки, проводился в этом году из за пандемии, так же, как и чемпионат Европы. Лео, играя с травмой, стал лучшим игроком турнира, впрочем, как и чемпионате Мира, когда его команда играла в финале, а на прошлом турнире Кубка Америки его просто внаглую убрали, показав красную карточку, а затем и дисквалифицировали, когда он, единственный, сказал правду о том, как постоянно тащат бразильцев за уши. Так что, как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь! Футбол, это не в Чапаева играть, а нужно учиться понимать и резбираться в разных аспектах этой игры. А когда тупо начинают заводить старую пластинку про бездарного гнома и прочий бред, мне сразу представляются малолетние школьники, которые не могут футбольный мяч от тыквы отличить.
Есть понятье «жополиз»,
Не лицо он лижет – низ.
Хоть по вкусу то ни сладко,
Но, однако, очень гладко.
Забывая совесть, честь,
Он готов 77 все съесть,
Чтоб хозяин похвалил,
И побольше отвалил.
Я скажу Вам при народе,
Жополиз сегодня в моде.
Подлезая под халат,
Он судьбе ужасно рад.
Видеть плохо в темноте,
Но дыханье в теплоте –
Дует в морду одобренье,
Вызывая умиленье.
Как дворовый верный пес
Он по ветру держит нос
И учуяв перемену
63 новую в замену
Принимается лизать-
Тут нам нечего сказать
Есть понятье «жополиз»,
Не лицо он лижет – низ.
Хоть по вкусу то ни сладко,
Но, однако, очень гладко.
Забывая совесть, честь,
Он готов 77 все съесть,
Чтоб хозяин похвалил,
И побольше отвалил.
Я скажу Вам при народе,
Жополиз сегодня в моде.
Подлезая под халат,
Он судьбе ужасно рад.
Видеть плохо в темноте,
Но дыханье в теплоте –
Дует в морду одобренье,
Вызывая умиленье.
Как дворовый верный пес
Он по ветру держит нос
И учуяв перемену
63 новую в замену
Принимается лизать-
Тут нам нечего сказать
(но это не точно)
(но это не точно)
С многолетним стажем, между прочим.
С многолетним стажем, между прочим.