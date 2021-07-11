Линекер: «Месси получит „Золотой мяч“. Лучший игрок всех времён»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил капитана сборной Аргентины с победой в Кубке Америки.

Поздравлению Аргентину с победой в Кубке Америки. Крупный турнирный успех Месси после стольких неудач и столь долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире. Разумеется, что он получит «Золотой мяч» в этом году. Лучший игрок всех времён.