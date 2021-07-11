ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКубок Америки 2021

Линекер: «Месси получит „Золотой мяч“. Лучший игрок всех времён»

11 июля 2021, 12:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой в Кубке Америки.

Поздравлению Аргентину с победой в Кубке Америки. Крупный турнирный успех Месси после стольких неудач и столь долгого ожидания. Он был невероятно хорош на этом турнире. Разумеется, что он получит «Золотой мяч» в этом году. Лучший игрок всех времён.

Ранее стало известно, что Месси играл в финале Кубка Америки с травмой.

Все новости
Кейн: «Ещё долго будет больно»
Вчера, 18:28 Комментарии19
Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»
Вчера, 17:50 Комментарии87
«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки
Вчера, 14:39 ФотоКомментарии6
Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»
Вчера, 13:23 Комментарии32
Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»
Вчера, 12:48 Комментарии17
«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии
Вчера, 11:30 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
11 июля в 20:05
Если этот распиаренный чипсоед с тупой мордой получит ЗМ за КА, то тогда ЗМ надо будет вручить как минимум 10 чилийцам🙂
Nazi
Nazi
11 июля в 20:01
Дайте этому гному все оставшиеся ЗМ и официально присудите всем жителям планеты Земля величать его Лучшим Всех Времен и Народов под страхом смерти. А то уже просто невожможно читать футбольные новости. Каждый второй твердит одно и тоже. И вообще пора уже создать новую религию МЕССИАНСТВО, потому что этот чипсоед уже давно более популярен чем сам Иисус🙂
Per4ick
Per4ick
11 июля в 19:24, ред.
хватит передергивать информацию в пользу своего лио. ну сколько можно? Португалия один раз била пенки послематчевые с Польшей, так же кстати как и арги с колумбией. пандемийная копа где убрали доп время и играют одни старики это что мега турнир? где золотые мячи тогда робиньо суареса дани алвеса раз удобно теперь копы ставить в пример. убрали его на прошлой копе из-за потасовки с меделем а потом он обиделся и всех обвинил. и месси твой тоже ничего не сделал в финале против главного соперника зарешали другие лучшим игроком он стал потому что набил стату на боливии и эквадоре ну и потом что неймар проиграл ( хотя вроде ему тоже что то перепало)
ESPANOL
ESPANOL
11 июля в 17:47
    Промах Саутгейта
    Промах Саутгейта ответ Nеmesis (раскрыть)
    11 июля в 16:13
    Подходит для Гари:

    Есть понятье «жополиз»,
    Не лицо он лижет – низ.
    Хоть по вкусу то ни сладко,
    Но, однако, очень гладко.

    Забывая совесть, честь,
    Он готов 77 все съесть,
    Чтоб хозяин похвалил,
    И побольше отвалил.

    Я скажу Вам при народе,
    Жополиз сегодня в моде.
    Подлезая под халат,
    Он судьбе ужасно рад.

    Видеть плохо в темноте,
    Но дыханье в теплоте –
    Дует в морду одобренье,
    Вызывая умиленье.

    Как дворовый верный пес
    Он по ветру держит нос
    И учуяв перемену
    63 новую в замену
    Принимается лизать-
    Тут нам нечего сказать
    Nеmesis
    Nеmesis
    11 июля в 15:30, ред.
    Гари личный попализ месси.В 2020 году,когда Бавария выиграла все,а Левандовски взял все награды и забил кучу мячей, поставив барсу 2-8, тогда линекер молчал о зм,даже когда Леве не дали его.Так что это личный глор аргентинца.
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответ juvenale (раскрыть)
    11 июля в 15:13, ред.
      112910415
      112910415
      11 июля в 15:04
      а ведь многие не верили !
      dimagas2
      dimagas2
      11 июля в 14:51
      Гениально)))месся топище))
      (но это не точно)
      juvenale
      juvenale
      11 июля в 14:50
      это будет очередной позор....ладно раньше после разгромов в лч ему давали зм,тогда хоть чепмионат барселона выигрывала...а теперь нет ни лч,ни чи....второсортный кубок америки выиграли,который каждый год проходит и в финале ничего не сделал
      vitya valdes
      vitya valdes
      11 июля в 14:41
      Линекер личный жополиз Месси.
      С многолетним стажем, между прочим.
      sir_Alex
      sir_Alex ответ Nеmesis (раскрыть)
      11 июля в 14:18
      Поляк не ангажирован, как аргентинский гном-аутист.
      Nеmesis
      Nеmesis
      11 июля в 14:08
      Ну не заслужил он ЗМ.И пофиг кому дадут, но за что? Индивидуально сильный сезон? Так Левандовски индивидуально сильнее провел сезон,и трофеи взял,и ЗБ. месси забил 4 мяча,а Лева 3 на Евро.Так чем не заслужил поляк?
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      11 июля в 13:55
      Лайнекер тролль со стажем
      sir_Alex
      sir_Alex
      11 июля в 13:41
      Пусть получает, я не возражаю 😁😉😂
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ Little Caprice (раскрыть)
      11 июля в 13:36
      причем тут Барселона к Золотому мячу, который вручается индивидуально?
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
      11 июля в 13:35
      сборная РФ заняла бы и там в группе последнее или предпоследнее место
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      11 июля в 13:34
      справедливо в этом году вручить 2 ЗМ, один отдать Левандовскому за тот сезон, вернуть долг
      Шуnя771
      Шуnя771
      11 июля в 13:33
      Дайте по совокупности Ибрагимовичу!
      Брулин
      Брулин
      11 июля в 13:32
      Лучше бы в этом году тоже никому не вручали ЗМ. Достойных с каждым годом всё меньше и меньше. В этом году его точно никто не заслужил.
      Belgie2020
      Belgie2020
      11 июля в 13:22
      По любому надо отдать ложкоеду, ведь давали когда вообще нефига не выигрывал... А тут воооон какое дело КА который каждый год начали разыгрывать боясь что Месси уйдёт на пенсию без единого кубка со сборной
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      11 июля в 13:09
      Надеюсь этого не будет ибо не достоин. Ла Лигу и ЛЧ не выиграл, а Копа Америка не показатель, кроме Бразилии нормальных соперников нет.
      Промах Саутгейта
      Промах Саутгейта ответ 8_DEIVID (раскрыть)
      11 июля в 13:04
      Ничего странного, он знает, что каждому игроку сборной англии грош цена.
      Alex12357
      Alex12357
      11 июля в 12:59
      Скворцы защебетали,какой меська?Что вы перед ним пляшете,он что вам платит?Не будьте дешёвками.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ 8_DEIVID (раскрыть)
      11 июля в 12:58
      Линекер мессиглор, а на Кейна ему плевать) Он пару раз в месяц пишет, что тот лучший игрок всех времен.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      11 июля в 12:58
      Вопрос - за что? КА - турнир 2.5 сильных команд, и в матчах с обоими Месси себя не проявил. С Колумбией героем матча был Мартинес, с Бразилией по большинству рейтинговых сайтов Месси был один из худших игроков матча, 6.4 оценка Sofascore по финалу, хуже только у Ло Чельсо 6.2.
      8_DEIVID
      8_DEIVID
      11 июля в 12:56
      Странно, что соотечественника не поддерживает. Или просто ждёт для начала победы Англии на ЕВРО.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      11 июля в 12:53
      ЗМ хотят получить многие.
      Little Caprice
      Little Caprice
      11 июля в 12:52, ред.
      Получит. За 1/8 ЛЧ и 3 место в лиге.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100