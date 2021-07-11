Саутгейт — фанатам: «Не освистывайте гимн Италии. Это лишь добавит ей сил»

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11 июля 2021, 11:09

Наставник сборной Англии попросил поклонников национальной команды уважать гимн Италии. Сегодня эти команды сыграют в финале Евро-2020.

Важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Когда кто-то освистывал наш гимн в выездных матчах, то это лишь придавало нам дополнительные силы. Свист не поможет нашей команде.

Выход сборной Англии в финал вызвал бурную реакцию со стороны общественности из-за неоднозначного момента с участием болельщиков во время матча против Дании.