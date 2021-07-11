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Саутгейт — фанатам: «Не освистывайте гимн Италии. Это лишь добавит ей сил»

11 июля 2021, 11:09
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт попросил поклонников национальной команды уважать гимн Италии. Сегодня эти команды сыграют в финале Евро-2020.

Важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Когда кто-то освистывал наш гимн в выездных матчах, то это лишь придавало нам дополнительные силы.

Свист не поможет нашей команде.

Выход сборной Англии в финал вызвал бурную реакцию со стороны общественности из-за неоднозначного момента с участием болельщиков во время матча против Дании.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:58
бояться все же италию
dok66
dok66
11 июля в 18:55
Да пусть посвистят. Итальянцы злее будут
minai
minai
11 июля в 18:44
Даже в этой теме у этого тренера инстинкт 75. Настоящий англичанин.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 16:45
Не освистывайте Гимн Италии, лучше спойте его после матча.
pomor45
pomor45
11 июля в 16:38
Только быдло может освистывать гимн соперника.
112910415
112910415
11 июля в 14:07
хоть свистите, хоть нет ...
победит Италия !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 13:03
Урод, освистывать гиме это преступление или на англичан не распространяется.
asraeil
asraeil
11 июля в 12:30
Не свисти...денег не будет... (голов не будет)...:))))
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 12:30
Нет уважения к той нации, которая освистывает гимн другой страны...
Karkaz
Karkaz
11 июля в 11:59
Манчини - Судье: "Не свисти на Стерлинге, это лишь добавит им сил".
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
11 июля в 11:56
Судьи помогут.
Predator94
Predator94
11 июля в 11:51
Кстати, англичане всегда освистывают чужой гимн - свиньи в кубе! Любопытно, что датчане не освистывали гимн России.
Caniggia
Caniggia
11 июля в 11:13
Вероятно, Англия победит. Ей помогут родные стены.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 11:12
59т англиский бездарь. И правильно делает, ему только на судью молиться надо.
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