Саутгейт — фанатам: «Не освистывайте гимн Италии. Это лишь добавит ей сил»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт попросил поклонников национальной команды уважать гимн Италии. Сегодня эти команды сыграют в финале Евро-2020.
Важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Когда кто-то освистывал наш гимн в выездных матчах, то это лишь придавало нам дополнительные силы.
Свист не поможет нашей команде.
Выход сборной Англии в финал вызвал бурную реакцию со стороны общественности из-за неоднозначного момента с участием болельщиков во время матча против Дании.
победит Италия !
победит Италия !