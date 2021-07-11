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Газзаев рассказал, в чём преимущество Англии в финале Евро-2020

11 июля 2021, 13:07
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, почему у Англии больше шансов выиграть Евро-2020, чем у Италии.

Только лишь потому, что они играют на Уэмбли в присутствии своих зрителей. Не думаю, что это важно. Приведу личный пример, в 2005 году московский ЦСКА в финале Кубка УЕФА на стадионе в Лиссабоне обыграл местный «Спортинг». Конечно, у Англии высочайшая мотивация, которой не было с 1966 года, когда они стали чемпионами мира. Сегодня у них есть возможность стать чемпионами Европы, тем более они родоначальники футбола, и вся страна ждет победы своей сборной. Вместе с тем мы видим, что и Италия показала отличную игру и тоже настроена на победу. Если можно было бы, следовало бы дать кубки обеим командам за то, то они так мощно прошли путь до финала. Но чемпионом станет лишь один.

Англия имеет неутешительную статистику против Италии в рамках чемпионатов Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 14:29
Италия испортит им праздник !
Igo0rek
Igo0rek
11 июля в 13:38
Один лай слышно
beefs
beefs
11 июля в 13:10
ожидаем прекрасное представление, если не испортят...
Ironigor
Ironigor
11 июля в 13:10
Италия сегодня всё это сведёт на нет !!!
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