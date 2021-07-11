Газзаев рассказал, в чём преимущество Англии в финале Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России рассказал, почему у Англии больше шансов выиграть Евро-2020, чем у Италии.

Только лишь потому, что они играют на Уэмбли в присутствии своих зрителей. Не думаю, что это важно. Приведу личный пример, в 2005 году московский ЦСКА в финале Кубка УЕФА на стадионе в Лиссабоне обыграл местный «Спортинг». Конечно, у Англии высочайшая мотивация, которой не было с 1966 года, когда они стали чемпионами мира. Сегодня у них есть возможность стать чемпионами Европы, тем более они родоначальники футбола, и вся страна ждет победы своей сборной. Вместе с тем мы видим, что и Италия показала отличную игру и тоже настроена на победу. Если можно было бы, следовало бы дать кубки обеим командам за то, то они так мощно прошли путь до финала. Но чемпионом станет лишь один.