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Витория: «У „Сочи“ не было большого количества серьёзных моментов»

11 июля 2021, 20:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после разгромной победы в товарищеском матче с «Сочи» (4:0).

Добрый вечер! Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил сыграть организованно и компактно в обороне, что и удалось. Как следствие у соперника не было большого количества серьёзных моментов. В атаке тоже показали себя. Используя глубину разворачивали соперника и забили два гола, могли ещё забивать. Во втором тайме поменяли состав, но продолжали хорошо действовать в атаке. Мы убегали в контратаки отлично. Помимо качества игры в атаке и обороне у нас ещё хороший результат. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру.

Хочу сказать, что сегодня игра была серьёзная в плане замен, и касаемо выхода Зобнина на поле, нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества, а именно в центре поля. Рома прекрасно отвечает требованиям, он в хорошей физической кондиции и ещё успевал подключаться в атаку. Мы его выпустили на поле, потому что «Сочи» создал нам проблемы в центре. Мои игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре и сыграть на нужной позиции.

Ранее Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на домашнем стадионе красно-белых.

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Все комментарии
batog
batog
вчера в 17:59
В первом тайме играла одна команда, в втором другая, Обе понравились. Первая даже больше(но там Сочи была никакой). Так держать Руй!!!!
mihaluch
mihaluch
11 июля в 21:08
Сыграли как могли сыграть на тренировке.
makkie
makkie
11 июля в 21:01
С почином, Мистер!

Но это всего лишь товарищеский матч, иллюзии строить не нужно.
Главное, как и всегда в таких встречах - подготовиться к сезону и избежать травм.
Пока полёт хороший!
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