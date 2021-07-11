Федун: «Играли с „Сочи“ на расслабоне. В чемпионате так не получится»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал свой комментарий после товарищеского матча с «Сочи» (4:0).

Тренировочный матч. Ну а что говорить? Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря.