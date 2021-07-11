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Федун: «Играли с „Сочи“ на расслабоне. В чемпионате так не получится»

11 июля 2021, 20:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал свой комментарий после товарищеского матча с «Сочи» (4:0).

Тренировочный матч. Ну а что говорить? Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря.

Ранее Федун высказал свою точку зрения касательно лимита на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:41
это пока фестиваль
протон1
протон1
11 июля в 21:38
в конце сезона будет логично . сейчас что судить. только начало
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 21:34
В чемпионате всё будет иначе!
cska1948
cska1948
11 июля в 20:46
Игроки СпаМа хотят произвести хорошее впечатление на нового тренера, вот и стараются.
shlomo
shlomo
11 июля в 20:45
Ну ну...а расслабон потом дорого вам влетает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 20:36
Спартак настолько ценит кубок Тины, что сделал его уже домашним, пригласив еще и филиал.
Теперь только Рубин сможет помешать взять трофей,
Химки сопротивляться не будут.
Вот и узнаем, насколько амбициозен Слуцкий...
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 20:27
Это называется раскованность
STVA 1
STVA 1
11 июля в 20:25
Сочи пока строится
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