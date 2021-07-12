«Ростов» поздравил Полоза с юбилеем

Пресс-служба «Ростова» поздравила нападающего Дмитрия Полоза с юбилеем.
Сегодня российскому футболисту исполняется 30 лет.
С Днем Рождения, Дима!🎁🎂— Football Club Rostov (@rostovfc) July 12, 2021
Сегодня нападающий нашего клуба Дмитрий Полоз отмечает юбилей — 30 лет! ⚽️💫
В этот день мы от всей души желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в футбольной деятельности. Поздравляем! 🏆🎉 pic.twitter.com/eeijN1jf7a
Недавно у Полоза случилось пополнение в семье.
Желаю Дмитрию успешно играть в Ростове и забивать голы
Желаю Дмитрию успешно играть в Ростове и забивать голы
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