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«Ростов» поздравил Полоза с юбилеем

12 июля 2021, 09:52

Пресс-служба «Ростова» поздравила нападающего Дмитрия Полоза с юбилеем.

Сегодня российскому футболисту исполняется 30 лет.

Недавно у Полоза случилось пополнение в семье.

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
12 июля в 11:15
Главное здоровья и без травм....присоединяюсь!
ermak6848
ermak6848
12 июля в 10:47
Присоединяюсь к Поздравлению!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 июля в 10:15
Как время бежит.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 10:05
Поздравляю Дмитрия с юбилеем. Я когда увидел его в новом имидже, не сразу узнал))
Желаю Дмитрию успешно играть в Ростове и забивать голы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 09:59, ред.
Вот в чём дело....все на Юбилее....у Полоза...
Теперь понятно почему "Сочи" в Москве со Спартаком играл 8-м запасным составом 4-го дубля 3-ей команды....
mihaluch
mihaluch
12 июля в 09:58
До тридцати лет доиграл может и ещё поиграть.
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 09:53
Самый расцвет карьеры.
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