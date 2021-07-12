«Ростов» поздравил Полоза с юбилеем

Пресс-служба «Ростова» поздравила нападающего с юбилеем.

Сегодня российскому футболисту исполняется 30 лет.

С Днем Рождения, Дима!🎁🎂



Сегодня нападающий нашего клуба Дмитрий Полоз отмечает юбилей — 30 лет! ⚽️💫



В этот день мы от всей души желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в футбольной деятельности. Поздравляем! 🏆🎉 pic.twitter.com/eeijN1jf7a