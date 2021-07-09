Президент РПЛ: «Желаю „Спартаку“ удачи в новом сезоне!»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил «Спартак» на церемонии вручения серебряных медалей за прошлый сезон.

В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Спартака». Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской Премьер-лиги.

Впереди у клуба знаменательная дата – столетие. Желаю «Спартаку» удачи в новом сезоне!