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Президент РПЛ: «Желаю „Спартаку“ удачи в новом сезоне!»

09 июля 2021, 22:27

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил «Спартак» на церемонии вручения серебряных медалей за прошлый сезон.

В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Спартака». Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской Премьер-лиги.

Впереди у клуба знаменательная дата – столетие. Желаю «Спартаку» удачи в новом сезоне!

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах бывший форвард команды Александр Кокорин получит свою медаль за второе место в РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 03:47, ред.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    10 июля в 03:42
    Главное, что бы игр не было в отмечаемые дни, а то опять праздник испортят сами себе.
    oFANATo
    oFANATo
    09 июля в 23:55
    Юбилей, юбилеем, а квалификацию в ЛЧ никто не отменял....вот и будет первая проверка на юбилей.
    makkie
    makkie
    09 июля в 23:40
    Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской Премьер-лиги.
    ____________________________

    Не наверное, а ТОЧНО нет!
    Соответственно, больше шумиха в СМИ, обсуждают каждый чих уборщицы Спартака.
    ABir
    ABir
    09 июля в 23:31
    Удача нам не помешает,
    stanichnik
    stanichnik ответ Ислам0926 (раскрыть)
    09 июля в 22:49
    Доброго Здоровья, Ислам!
    Кто бы не играл сейчас от нас в Еврокубках, от позора не застрахован.
    Сп62
    Сп62
    09 июля в 22:49
    Перед стартом все потенциальные чемпионы. Только игра расставит всех по своим местам. Всем красивой игры и минимум травм.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    09 июля в 22:35
    Лучше 7 чтоб в Еврокубках не позорил
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 22:32
    Сезон юбилейный, должно повезти...
    sv_1969
    sv_1969
    09 июля в 22:32
    Главное Коко не забыть медальку
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 июля в 22:31
    Желаю Спартаку занять 3 место
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