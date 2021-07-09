Президент РПЛ: «Желаю „Спартаку“ удачи в новом сезоне!»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил «Спартак» на церемонии вручения серебряных медалей за прошлый сезон.
В первую очередь хочу поздравить болельщиков «Спартака». Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды российской Премьер-лиги.
Впереди у клуба знаменательная дата – столетие. Желаю «Спартаку» удачи в новом сезоне!
Ранее стало известно, при каких обстоятельствах бывший форвард команды Александр Кокорин получит свою медаль за второе место в РПЛ.
Так же и со Спартаком, если бы его обсуждали с хорошими новостями, тогда да, но спартачи сами подкидывают про себя гнилые новости, что бы их обсуждали, что бы была популярность. Вот этим ни один уважающий себя болельщик любого клуба уж точно гордится не будет.
Так же и со Спартаком, если бы его обсуждали с хорошими новостями, тогда да, но спартачи сами подкидывают про себя гнилые новости, что бы их обсуждали, что бы была популярность. Вот этим ни один уважающий себя болельщик любого клуба уж точно гордится не будет.
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Не наверное, а ТОЧНО нет!
Соответственно, больше шумиха в СМИ, обсуждают каждый чих уборщицы Спартака.
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Не наверное, а ТОЧНО нет!
Соответственно, больше шумиха в СМИ, обсуждают каждый чих уборщицы Спартака.
Кто бы не играл сейчас от нас в Еврокубках, от позора не застрахован.
Кто бы не играл сейчас от нас в Еврокубках, от позора не застрахован.