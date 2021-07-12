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РПЛ поздравила Манчини с победой на Евро-2020

12 июля 2021, 12:17
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Российская Премьер-лига в твиттере поздравила главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы. В финале Евро-2020 итальянская команда в серии пенальти обыграла англичан (1:1, 3:2 по пенальти).

Манчини в сезоне-2017/18 возглавлял «Зенит», финишировав по итогам сезона на втором месте в РПЛ.

«Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

В сезоне РПЛ — 2017/18 итальянский специалист возглавлял „Зенит“, с которым одержал 14 побед и 11 раз сыграл вничью», — говорится в сообщении РПЛ.

Ранее был назван лучший игрок прошедшего Евро-2020.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
12 июля в 15:27
Вертел он наши поздравления на протеллере..
Знатог
Знатог
12 июля в 13:32
Манчини молодец, чувствуется школа РПЛ!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
12 июля в 12:55
тонкий троллинг от РПЛ, вообще /после финала уже можно/, повторюсь, эта Италия очень похожа на Зенит, хорошо, что во втором тайме удалось сделать некоторый сброс до "заводских настроек", стали просто играть как могут, сами, без подсказок Манчини. И все видели, как Манчини спокойно отреагировал на победу. Ребята сделали всё сами ) Бонуччи пошёл забивать, как в своём клубе, ничего другого не оставалось и это помогло )
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Иван Тасминский (раскрыть)
12 июля в 12:42, ред.
Думаю, всё объясняется просто. Чем выше класс тренера, чем выше полет его тренерской мысли, тем выше класс игроков нужен для реализации его гениальных замыслов. Поэтому Гвардиола так тщательно и скурлулезно подбирает игроков в свои команды, ведь он не станет работать с кем попало. А для того чтобы дрессировать буратин нужен просто чабан с кнутом. Вот Ганчаренко, например, так увлекся был тактическими перестановками, что забыл о том, что уровень молодых игроков ЦСКА не позволяет эти задумки реализовывать, и в итоге погорел. Думаю, история Манчини и "Зенита" примерно из той же оперы. Потому у Манчини не получилось с Зенитом, но получилось со сборной Италии, у Эмери не получилось со Спартаком, но получилось с Севильей. Кому-то нужен тренер, а кому-то чабан с кнутом. Всё просто.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 июля в 12:28
Я конечно не спец, но по-моему Манчини - худший тренер Зенита за последние лет 10-15. То есть Адвокат и Спалетти добились успехов, Боаш брал 15 очков в Лиге Чемпионов и вообще Зенит тогда был невероятно силён, Семак в Европе не блистает, но третий раз подряд берёт РПЛ, Луческу середнячком, но вполне неплохо тренировал, ему просто не дали поработать. Кто там ещё был? Не помню особо.

А вот с последствиями Манчини и его трансферной политики Зенит до сих пор разбирается, вон Дриусси продать никак не может.
vitya valdes
vitya valdes
12 июля в 12:26
А великий игрочишка Артёмка поздравил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 12:21
Наш человек победил!
Legend 6
Legend 6
12 июля в 12:20
Поздравили "нетренера" Зенита.
Настоящий тренер по версии Артемки должен уметь жарить шашлык и быть лысым.
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