РПЛ поздравила Манчини с победой на Евро-2020

Российская Премьер-лига в твиттере поздравила главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы. В финале Евро-2020 итальянская команда в серии пенальти обыграла англичан (1:1, 3:2 по пенальти).
Манчини в сезоне-2017/18 возглавлял «Зенит», финишировав по итогам сезона на втором месте в РПЛ.
«Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на Евро-2020.
В сезоне РПЛ — 2017/18 итальянский специалист возглавлял „Зенит“, с которым одержал 14 побед и 11 раз сыграл вничью», — говорится в сообщении РПЛ.
🏆 Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на #ЕВРО2020— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 12, 2021
🦁 В сезоне #РПЛ 2017/18 итальянский специалист возглавлял «Зенит», с которым одержал 14 побед и 11 раз сыграл вничью
📸 «Зенит» pic.twitter.com/Oe5JA4vAVy
А вот с последствиями Манчини и его трансферной политики Зенит до сих пор разбирается, вон Дриусси продать никак не может.
А вот с последствиями Манчини и его трансферной политики Зенит до сих пор разбирается, вон Дриусси продать никак не может.