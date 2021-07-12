РПЛ поздравила Манчини с победой на Евро-2020

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12 июля 2021, 12:17

Российская Премьер-лига в твиттере поздравила главного тренера сборной Италии с победой на чемпионате Европы. В финале Евро-2020 итальянская команда в серии пенальти обыграла англичан (1:1, 3:2 по пенальти).

Манчини в сезоне-2017/18 возглавлял «Зенит», финишировав по итогам сезона на втором месте в РПЛ .

«Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

В сезоне РПЛ — 2017/18 итальянский специалист возглавлял „Зенит“, с которым одержал 14 побед и 11 раз сыграл вничью», — говорится в сообщении РПЛ .

🏆 Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на #ЕВРО2020



🦁 В сезоне # РПЛ 2017/18 итальянский специалист возглавлял «Зенит», с которым одержал 14 побед и 11 раз сыграл вничью



📸 «Зенит» pic.twitter.com/Oe5JA4vAVy — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 12, 2021

Ранее был назван лучший игрок прошедшего Евро-2020.