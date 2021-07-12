«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро

«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера с победой на Евро-2020.

«Зенит» поздравляет главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, всю команду, тренерский и административный штаб с победой над Англией в финале Евро-2020 и завоеванием титула чемпионов Европы.

Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, когда каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.

С заслуженной победой!