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«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро

12 июля 2021, 21:49

«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

«Зенит» поздравляет главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, всю команду, тренерский и административный штаб с победой над Англией в финале Евро-2020 и завоеванием титула чемпионов Европы.

Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, когда каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.

С заслуженной победой!

Сегодня поздравление Манчини направил его экс-подопечный в «Зените».

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Все комментарии
nubom
nubom
13 июля в 09:20
В Зените уже поняли, что дело не в тренере....
протон1
протон1
12 июля в 23:57
дает коментарии наш великий
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 июля в 22:41
Дордой из Бишкека тоже 3 раза подряд чемпион Киргизии! Их чего не поздравляете?!
протон1
протон1
12 июля в 22:26
всегда нравилось как мотивирует гус х. говорит так. атакующий футбол. только прессинг. и рукой так машет в атаку типо. красава. наших с места бульдозером не сдвинешь. кетоходцы. милионеры. красавчики такие бой френды. на журнал сех
протон1
протон1
12 июля в 22:25
сборной россии не хватает таких спецов. но жаль что они едут только подзаработать . но есть те которые и результаты ставили как гус.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 22:20, ред.
Манчини - Чемпион Европы....
Зенит - 3 раза подряд Чемпион России...
Все счастливы...обмениваются валентинками...и гегемонят потихоньку....
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 июля в 22:03, ред.
Признанный в ряде номинаций, не рассыпается в поздравках кому не попадя..:)))
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 21:59
А ему фиолетово, скорее всего 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 21:59
А лучший по офсайдам и верховым единоборствам к поздравлениям присоединился?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 21:55
Память не ржавеет...
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