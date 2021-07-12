«Зенит» поздравил Манчини с победой на Евро

«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера Роберто Манчини с победой на Евро-2020.
«Зенит» поздравляет главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, всю команду, тренерский и административный штаб с победой над Англией в финале Евро-2020 и завоеванием титула чемпионов Европы.
Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти. Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, когда каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.
С заслуженной победой!
Сегодня поздравление Манчини направил его экс-подопечный в «Зените».
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Зенит - 3 раза подряд Чемпион России...
Все счастливы...обмениваются валентинками...и гегемонят потихоньку....