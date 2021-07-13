Нигматуллин: «У Гильерме будет меньше шансов в сборной. Ему уже 35 лет»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России порассуждал о перспективах голкипера в национальной команде после смены главного тренера. Станислав Черчесов, покинувший пост наставника сборной после Евро-2020, не включил игрока в заявку на турнир.

Гильерме, при всем уважении, 35 лет. Возраст достаточно серьезный для борьбы за место в основном составе даже для вратаря. Безусловно, как и у любого игрока, у него есть шансы. Но их все-таки будет меньше, чем у молодых Сафонова или Максименко.

Думаю, новый тренер будет смотреть далеко вперед. Вряд ли он станет привлекать ветеранов. Играл Сафонов, и, думаю, от этого и будут отталкиваться.