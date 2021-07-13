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Нигматуллин: «У Гильерме будет меньше шансов в сборной. Ему уже 35 лет»

13 июля 2021, 16:16

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о перспективах голкипера Маринато Гильерме в национальной команде после смены главного тренера. Станислав Черчесов, покинувший пост наставника сборной после Евро-2020, не включил игрока в заявку на турнир.

Гильерме, при всем уважении, 35 лет. Возраст достаточно серьезный для борьбы за место в основном составе даже для вратаря. Безусловно, как и у любого игрока, у него есть шансы. Но их все-таки будет меньше, чем у молодых Сафонова или Максименко.

Думаю, новый тренер будет смотреть далеко вперед. Вряд ли он станет привлекать ветеранов. Играл Сафонов, и, думаю, от этого и будут отталкиваться.

Перед Евро Черчесов объяснял, почему решил не вызывать Гильерме.

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протон1
протон1
14 июля в 00:36
два года может поиграть. хотя кто знает. по физике и жирков играет . и вратарь мю играл
drug01
drug01
13 июля в 17:19
Возраст даёт знать
Cat01
Cat01
13 июля в 17:18
Точно так и будет
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:22
Новый тренер,как и предыдущий,будет смотреть в рот хозяину нашего футбола Митрофану МедвеДюкову.А до рта МИллера ему "недосмотреться".
Дoбрыня
Дoбрыня
13 июля в 16:17
Ему вообще шансов давать не стоит
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