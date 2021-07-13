Гришин назвал игрока, который может заменить Влашича в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что полузащитник Никола Влашич может перейти в «Милан».
Он хочет уйти из ЦСКА и это его право, хотя у него контракт. Если клуб захочет его оставить, то шансов уйти у него не будет. Я думаю, что переход состоится, а на каких условиях, уже будет решать ЦСКА, потому что он является правообладателем условного трансфера Влашича.
Кто может заменить Влашича? За последние полгода, пока Влашич играл, его мог бы заменить любой футболист, находящийся сейчас в ЦСКА. Скорее всего, это Кучаев.
Ранее стало известно, за какую сумму ЦСКА готов продать Влашича.
Кучаев - 34 млн.???
Тогда пусть продадут Кучаева миланцам...за 30 млн...
Кучаев - 34 млн.???
Тогда пусть продадут Кучаева миланцам...за 30 млн...
А замена... Может уже она и не нужна, а нужен другой игрок со своим креативом и полезностью...
А замена... Может уже она и не нужна, а нужен другой игрок со своим креативом и полезностью...
Он распределил весь состав по алфавиту и пока изучил только до буквы Д
Он распределил весь состав по алфавиту и пока изучил только до буквы Д