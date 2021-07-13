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Гришин назвал игрока, который может заменить Влашича в ЦСКА

13 июля 2021, 17:31

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что полузащитник Никола Влашич может перейти в «Милан».

Он хочет уйти из ЦСКА и это его право, хотя у него контракт. Если клуб захочет его оставить, то шансов уйти у него не будет. Я думаю, что переход состоится, а на каких условиях, уже будет решать ЦСКА, потому что он является правообладателем условного трансфера Влашича.

Кто может заменить Влашича? За последние полгода, пока Влашич играл, его мог бы заменить любой футболист, находящийся сейчас в ЦСКА. Скорее всего, это Кучаев.

Ранее стало известно, за какую сумму ЦСКА готов продать Влашича.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июля в 00:50
Влашич - 35 млн...
Кучаев - 34 млн.???
Тогда пусть продадут Кучаева миланцам...за 30 млн...
Ravshan878
Ravshan878 ответ желаю чтобы вам (раскрыть)
13 июля в 22:12
Извиняюсь за вмешательство. А кто уйгур?Если Зайнудинов он узбек.Но он из Казахстана. Ахметов уйгур.Если не ошибаюсь он из Киргизии што ли.Вроде оттуда.
морозз
морозз
13 июля в 22:08
Это он так потроллил Кучаева?
dzvinka
dzvinka
13 июля в 21:12, ред.
Саша безумно смекалистый, нашел выход - заменил х** пальцем))) и так сойдет))) ахахаха
STVA 1
STVA 1
13 июля в 21:02
А Гришин точно играл?))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
13 июля в 21:02
Может, потому что его спросили?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 20:53
А почему Гришин говорит об этом?
lotsman
lotsman
13 июля в 20:37
Во время избавились и не за плохие деньги.
Mi6
Mi6
13 июля в 20:37
Гришин умничка, его бы в тренеры
dok66
dok66
13 июля в 20:18
Некем его заменить ! Может и к лучшему . Могут стрельнуть другие парни , могут появится другие схемы атаки
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 19:39
Костя молодец, но он не тянет на то, чтобы заменить Николу плюс травмоопасный.
particular
particular
13 июля в 19:23
Нынешние контракты, вообще, перестали быть набором обязательств, а стали, всего лишь, инструментом обозначения цены игроков при купле и продаже... Захотел уйти, - уйдёт... Цену и время подкорректируют обстоятельства...
А замена... Может уже она и не нужна, а нужен другой игрок со своим креативом и полезностью...
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 19:03, ред.
Последние матчи без него были обнадёживающими.Приходилось играть коллективом,а не "отдай мяч дзюбе". Если персонально,то таких не видно.
Futurista
Futurista ответ blitz (раскрыть)
13 июля в 18:45
Это все теория...посмотрим как оно выйдет на практике...недолго уже ждать осталось...
blitz
blitz ответ Futurista (раскрыть)
13 июля в 18:42
На мой взгляд ЦСКА и не надо искать равнозначную замену Влашичу. Надо уходить от Влашиче зависимости. Березуцкому надо наигрывать схему 4-3-3, чем собственно сейчас Алексей и занимается на сборах.
Futurista
Futurista
13 июля в 18:33
На мой взгляд равноценно Влашича заменить в ЦСКА сейчас некем...
Cat01
Cat01
13 июля в 18:24
Такая замена не подойдёт....
drug01
drug01
13 июля в 18:24
Надо смотреть и ждать результат
Великолепный
Великолепный
13 июля в 18:23
Кстати Кучаев может, главное давать ему шанс.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 18:22
Уйгур он.
протон1
протон1
13 июля в 18:14
цска уже не способен бороться за первое место . тренер еще физрук
edubokom
edubokom
13 июля в 17:58
На самом деле классный футболист. Но, как только захотел уйти, обозначил свою позицию и перестал играть. Чтобы клуб подсуетился. Спасибо ему конечно, но не более того. Пинка под зад заслуживает. Человек нехороший, не надёжный.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 июля в 17:49
Алексей Березуцкий пока не знает кто сможет заменить Влашича
Он распределил весь состав по алфавиту и пока изучил только до буквы Д
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 17:48
Тут ЦСКА точно должен заработать.
112910415
112910415
13 июля в 17:39
намекает, что в последнее время Влашич играл ... ну, не на гроссмейстерском уровне
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 17:37, ред.
У Кучаева конечно нет того дриблинга и удара, что есть у Влашича. Но вот вопрос - нужна ли ЦСКА именно прямая замена Влашича по позиции АПЗ? Ведь скорее всего ЦСКА будет постепенно уходить от схемы 4-2-3-1 в пользу более атакующих схем, где позиции АПЗ просто нет.
makkie
makkie
13 июля в 17:35
Дзагоев же есть )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 17:32
Кучаев и рядом не стоит!
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