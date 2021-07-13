Гришин назвал игрока, который может заменить Влашича в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал слухи о том, что полузащитник может перейти в «Милан».

Он хочет уйти из ЦСКА и это его право, хотя у него контракт. Если клуб захочет его оставить, то шансов уйти у него не будет. Я думаю, что переход состоится, а на каких условиях, уже будет решать ЦСКА , потому что он является правообладателем условного трансфера Влашича.