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Сёмин: «Переход Иосифова в „Вильярреал“ — странная история»

13 июля 2021, 16:42

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин скептически отнесся к переходу полузащитника «железнодорожников» Никиты Иосифова в «Вильярреал».

Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» — немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент. Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд.

Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог чтобы все у него получилось в Испании. Но с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую. В 20 лет некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее. Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильярреала» и играть в третьем дивизионе Испании.

В любом случае пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду — все задатки для этого у него есть.

Ранее первый тренер Иосифова рассказал, почему футболист принял решение перебраться в испанский клуб.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
13 июля в 21:20
Сильно бредит старик! Пора уже заканчивать смотреть футбол! Гы-гы
dzvinka
dzvinka
13 июля в 20:57
третий дивизион испании посильнее первого здешнего будет))) если что.
mihaluch
mihaluch
13 июля в 17:06
В третьем дивизионе Испании зарплата выше чем в ФНЛ.
112910415
112910415
13 июля в 16:57
парень считается толковым, амбициозным ... прорвётся !
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 16:48
а локо странный во всех аспектах))
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