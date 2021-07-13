Сёмин: «Переход Иосифова в „Вильярреал“ — странная история»

Бывший главный тренер «Локомотива» скептически отнесся к переходу полузащитника «железнодорожников» в «Вильярреал».

Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» — немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент. Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд.

Безусловно, Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. Дай бог чтобы все у него получилось в Испании. Но с другой стороны, что такое 20 лет? В этом возрасте уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую. В 20 лет некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее. Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильярреала» и играть в третьем дивизионе Испании.

В любом случае пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду — все задатки для этого у него есть.