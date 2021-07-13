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Первый тренер Иосифова: «Он давно хотел в Испанию, не боится конкуренции»

13 июля 2021, 16:27

Владимир Парусов, первый тренер российского футболиста Никиты Иосифова, поделился мнением о переходе 20-летнего игрока из «Локомотива» в испанский «Вильярреал».

Никита попал ко мне примерно в 9-10 лет, играл у меня в полузащите, но ему нравилось играть впереди, атаковать. За счет своего трудолюбия он добился такого прогресса. Никита много тренировался, техникой уже тогда выделялся, конечно. Перед тем как поехать в школу московского «Спартака» мы с ним занимались в двухразовом режиме, готовились. Приехали на просмотр, и сразу понравился, его оставили.

Мы с ним постоянно на связи. Могу сказать, что он давно хотел в Испанию, готовился к переезду, учил язык. Он не хотел оставаться в России, хотел уехать в Европу. Мне кажется, ему по стилю именно испанский футбол подходит, его взрывная работа, скорости.

Никита никогда не боялся конкуренции. Он всегда настраивается на соперничество. Получилось так, что в «Локомотиве» перестали его ставить из-за контракта. Он все докажет, не боится конкуренции на 100%. Если он выбрал такой вариант [«Вильярреал»], значит уверен в себе. У нас состоявшиеся футболисты не уезжают в Европу, а Никита уверен, что там раскроется. Начнет выступления во второй команде, там хороший тренер, хорошая команда. Он докажет и будет играть в первой. Знаю, что на данный момент в его жизни только футбол, он только о нем думает, хочет играть на высшем уровне и живет только футболом.

Ранее переход Иосифова в «Вильярреал» оценил российский тренер Дмитрий Черышев.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 июля в 23:13
ни когда не слыхал про него. ну желаю удачи. молод. еще не испорчен благами дзюбофилии и денег
dzvinka
dzvinka
13 июля в 20:56
если это правда, то парень все верно сделал, только уважение.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 18:17
Стремление такое можно только приветствовать
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 17:53
Будем надеяться , что у парня все получится, хотя вырваться в главную команду будет нелегко.
Удачи Никите.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 16:41
Трудолюбие, желание и работа над собой - это самые важные качества для молодых игроков. Никита конечно же молодец, что в столь молодом возрасте принял такое важное решение и уехал играть в Европу. Понятное дело, что за основу пока играть не будет, но все в его руках. Удачи парн
Predator94
Predator94
13 июля в 16:31
Правильно сделал. Этот остстойник лигу приколов давно пора покидать. Коррумпированный футбол в России. Будущего футбола здесь нет и не будет пока сами знаете что
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 16:29
Хорошо ,что уверен в себе...
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