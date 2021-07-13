Первый тренер Иосифова: «Он давно хотел в Испанию, не боится конкуренции»

Владимир Парусов, первый тренер российского футболиста , поделился мнением о переходе 20-летнего игрока из «Локомотива» в испанский «Вильярреал».

Никита попал ко мне примерно в 9-10 лет, играл у меня в полузащите, но ему нравилось играть впереди, атаковать. За счет своего трудолюбия он добился такого прогресса. Никита много тренировался, техникой уже тогда выделялся, конечно. Перед тем как поехать в школу московского «Спартака» мы с ним занимались в двухразовом режиме, готовились. Приехали на просмотр, и сразу понравился, его оставили.

Мы с ним постоянно на связи. Могу сказать, что он давно хотел в Испанию, готовился к переезду, учил язык. Он не хотел оставаться в России, хотел уехать в Европу. Мне кажется, ему по стилю именно испанский футбол подходит, его взрывная работа, скорости.

Никита никогда не боялся конкуренции. Он всегда настраивается на соперничество. Получилось так, что в «Локомотиве» перестали его ставить из-за контракта. Он все докажет, не боится конкуренции на 100%. Если он выбрал такой вариант [«Вильярреал»], значит уверен в себе. У нас состоявшиеся футболисты не уезжают в Европу, а Никита уверен, что там раскроется. Начнет выступления во второй команде, там хороший тренер, хорошая команда. Он докажет и будет играть в первой. Знаю, что на данный момент в его жизни только футбол, он только о нем думает, хочет играть на высшем уровне и живет только футболом.