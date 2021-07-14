Кьеллини выкрикнул слово-проклятие перед ударом Сака в финале Евро-2020

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14 июля 2021, 07:28

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 — пенальти). Решающий удар в серии пенальти наносил 19-летний хавбек англичан , который не смог поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Капитан сборной Италии в интервью ESPN подтвердил информацию о том, что он выкрикнул слово-проклятие «кирикочо» прямо перед ударом Сака.

Хуан Карлос по прозвищу Кирикочо, согласно легенде, в 80-е был преданным болельщиком «Эстудиантеса» из Ла-Платы. Главный тренер команды Карлос Билардо начал замечать, что его игроки получают травмы всякий раз, когда на трибунах присутствует Кирикочо. После этого Билардо попросил Кирикочо посещать тренировки соперников «Эстудиантеса».

С тех пор многие футболисты используют прозвище болельщика, чтобы таким образом «наложить проклятие» на команду соперников.

Недавно появилась информация о том, где продолжит карьеру 36-летний Кьеллини.