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Кьеллини выкрикнул слово-проклятие перед ударом Сака в финале Евро-2020

14 июля 2021, 07:28
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 — пенальти). Решающий удар в серии пенальти наносил 19-летний хавбек англичан Бакайо Сака, который не смог поразить ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини в интервью ESPN подтвердил информацию о том, что он выкрикнул слово-проклятие «кирикочо» прямо перед ударом Сака.

Хуан Карлос по прозвищу Кирикочо, согласно легенде, в 80-е был преданным болельщиком «Эстудиантеса» из Ла-Платы. Главный тренер команды Карлос Билардо начал замечать, что его игроки получают травмы всякий раз, когда на трибунах присутствует Кирикочо. После этого Билардо попросил Кирикочо посещать тренировки соперников «Эстудиантеса».

С тех пор многие футболисты используют прозвище болельщика, чтобы таким образом «наложить проклятие» на команду соперников.

Недавно появилась информация о том, где продолжит карьеру 36-летний Кьеллини.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:17
Кьеллини крикнул : Кириченко
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 12:07
Да он просто шаман какой-то! 😄😁😆
pendulum47
pendulum47 ответ Gahi (раскрыть)
14 июля в 12:04
Встал на колено, потому что, так надо... В Эвропэ буду лишние обсуждения изза этого.
ykcyc77
ykcyc77
14 июля в 10:37
Если бы всё так было просто!!!!
Аксинья
Аксинья
14 июля в 09:50, ред.
Колдовство налицо - сборной Италии технарь 0:3, англичанам Кубок Европы, ну а Кьеллини как и полагается на костер, пардон, не те времена, отлучить пожизненно от футбола))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 09:26
Можно еще "дзюба" кричать или "усы"
112910415
112910415
14 июля в 09:23
и это всё объясняет !
Gahi
Gahi
14 июля в 08:38
Вот так и в жизни бывает, до начала матча Кьеллини с командой встаёт на колена в знак того что чёрные тоже важны, а в конце матча желает им проклятье, в чём сам же и признаётся. Главное что проклятье продолжается по сегодняшний день где половина жителей страны всё ещё проклинают игроков сборной Англии которые не забили пенальти Решфорда, Санчо, Сака. Джорджо нужно было быть до конца солидарным с Black Lives раз встал на колена то хотя-бы промолчал бы что посылал проклятье, хотя по возрасту Кьеллини как отец для Сака? им и без того достаётся по полной от своих фанатов. Всегда нужно оставаться достойным и благородным победителем, а не добивать своего поверженного противника морально после боя. Удачи
ДСА
ДСА
14 июля в 08:27
Действительно сглазил.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 07:45
На нашу сборную Кирикочо точно наложил проклятие.
shlomo
shlomo
14 июля в 07:44
Может и сработало....:)))
Знатог
Знатог
14 июля в 07:41
пОнятнО, наколдовал шаман, вон оно в чём дело.
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