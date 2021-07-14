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Колосков поддержал реформы в российском футболе

14 июля 2021, 11:35

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной реформе в российском футболе.

Тема с реформами не новая. Дюков уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене. В течение последних двух лет были поиски, тема с реформами обсуждалась. Наконец-то выстроилась определенная линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для этого необходимо время. Могу сказать одно — решение направлено в лиги и клубы. Это очень важно, ведь именно команды заинтересованы выступать на высоком уровне, чтобы сохранился зрительский интерес. Идеологи этой перестройки говорят о том, что реформы дадут больше денег клубам. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить все с командами. Я полностью за такой подход.

Недавно глава одного российского клуба раскритиковал возможную реформу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 21:57
Никоим образом не умаляя советский спорт! Только объективности ради.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 21:28
Кубок Канады: сборная Канады победила 4 раза, сборная СССР – 1 раз. «Суперсерия» 1972: по встречам 4:3 в пользу канадцев.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
15 июля в 18:04
С 1975 года начали проводиться Генеральные конгрессы ИИХФ. На конгрессе 1975 года президентом избирается д-р Гюнтер Сабетцки (англ. Gunther Sabetzki). Одним из официальных языков ИИХФ вместо французского стал немецкий язык. Решено начиная с 1976 года допускать на чемпионаты мира профессионалов. Был учрежден Кубок Канады, который должен был проходить каждые четыре года с участием сборных команд Канада Канады и Соединённые Штаты Америки США, а также четырёх лучших команд Европы, определяемых по итогам чемпионата мира.
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 17:34
Чемпионы мира по хоккею были, в основном, потому, что канадцы/американцы привозили в составе сборных всяких студентов, а не НХЛ-овцев.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
15 июля в 09:33
Хоккей "всегда был канадский", но дежурным чемпионом Мира была команда СССР! Футбол тоже "всегда был английским", только вот больше всех чемпионами Мира почему-то были бразильцы!
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
14 июля в 23:27
Хоккей всегда был канадским 😉
протон1
протон1
14 июля в 21:05
толку то. у нас и конституция новая. но она не работает. эта что ли будет работать ?
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
14 июля в 15:36
С развалом Союза даже ХОККЕЙ перестал быть российским видом спорта! Российскими мидами ПОКА остаются художественная гимнастика и синхронное плавание!
За адекватность
За адекватность
14 июля в 12:47
"Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене." Это изменение формата турнира к этому приведет? Благодаря изменению формата в РПЛ перестанут по большей части бродить пешком по полю, изредка переходя на бег трусцой и использовать тактику с трехэтажным автобусом в штрафной, перед которым вал, ров и шесть рядов окопов, а начнут играть на скоростях, с высоким активным прессингом и прочими приблудами современного футбола? Это денег не хватает нашим клубам, дабы обыгрывать условные "Локомотиви" из славного города Тбилиси, "Нефтчи", "Маккаби", "Вольфсберги", "Брюгге" и.т.д.? Дико сомневаюсь. Как по мне, то эта реформа больше похоже на имитацию бурной деятельности. Как обычно личное мнение.
Сидор новый
Сидор новый
14 июля в 12:25
Ничего она не даст это реформа
sir_Alex
sir_Alex ответ minai (раскрыть)
14 июля в 12:23
Я – "за"! Футбол – не российский вид спорта. Бесполезно расходуемые ОГРОМНЫЕ средства госкорпораций и бюджетов всех уровней.
minai
minai ответ sir_Alex (раскрыть)
14 июля в 12:20
Харламов предлагает весьма эффективную и конкретную реформу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 11:57
Имитация деятельности. Предложенная схема хороша для маленьких стран с тёплым климатом.. Играть 34 матча плюс всякие переходные матчи и борьбу за ЕК ПО НАШИМ МОРОЗАМ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО..
А вот установить потолок зарплат для россиян или на клуб в целом - это был бы выход.
И не нужны запутанные и во многом несправедливые схемы. Не устраивает россиянина потолок в условный евролям в год - добро пожаловать в Европу, там платят больше, но пахать нужно. А зачем им пахать, если можно те же деньги получать в нашем чемпе.
Ходя пешком по полю. Да ещё и налог у нас самый гуманный, так что на руки капает больше, чем в Европе.
Так что только уменьшение зарплат спасёт наш чемпионат. И возможно, отмена лимита...
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 11:54
Реформы нужны, а какие именно – никто не знает.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 11:45, ред.
Если цель этих реформ - дать заработать клубам, то это не те реформы, которые нужны. Они чем то напоминают идею по созданию суперлиги, где избранные будут играть между собой, а чернь глотать пыль. Это - дискредитация спортивного принципа в футболе
drug01
drug01
14 июля в 11:39
Он знает хорошо наш футбол
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