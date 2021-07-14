Колосков поддержал реформы в российском футболе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной реформе в российском футболе.
Тема с реформами не новая. Дюков уже несколько лет говорит о необходимости преобразований. Все это приведет к повышению мастерства наших футболистов. И как следствие — мы будем более конкурентоспособны на международной арене. В течение последних двух лет были поиски, тема с реформами обсуждалась. Наконец-то выстроилась определенная линия. Я не готов сейчас судить, хорошо это или плохо, ибо для этого необходимо время. Могу сказать одно — решение направлено в лиги и клубы. Это очень важно, ведь именно команды заинтересованы выступать на высоком уровне, чтобы сохранился зрительский интерес. Идеологи этой перестройки говорят о том, что реформы дадут больше денег клубам. В целом поддерживаю, но не саму идею, а желание обсудить все с командами. Я полностью за такой подход.
Недавно глава одного российского клуба раскритиковал возможную реформу.
А вот установить потолок зарплат для россиян или на клуб в целом - это был бы выход.
И не нужны запутанные и во многом несправедливые схемы. Не устраивает россиянина потолок в условный евролям в год - добро пожаловать в Европу, там платят больше, но пахать нужно. А зачем им пахать, если можно те же деньги получать в нашем чемпе.
Ходя пешком по полю. Да ещё и налог у нас самый гуманный, так что на руки капает больше, чем в Европе.
Так что только уменьшение зарплат спасёт наш чемпионат. И возможно, отмена лимита...
А вот установить потолок зарплат для россиян или на клуб в целом - это был бы выход.
И не нужны запутанные и во многом несправедливые схемы. Не устраивает россиянина потолок в условный евролям в год - добро пожаловать в Европу, там платят больше, но пахать нужно. А зачем им пахать, если можно те же деньги получать в нашем чемпе.
Ходя пешком по полю. Да ещё и налог у нас самый гуманный, так что на руки капает больше, чем в Европе.
Так что только уменьшение зарплат спасёт наш чемпионат. И возможно, отмена лимита...