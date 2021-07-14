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РФС представил проекты новых РПЛ и ФНЛ. Затронет лимит и систему «осень-весна» 

вчера, 10:41
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Объясняем суть предложений.

Авторы проектов – серьезные ребята

Но не умеют преподносить информацию – судя по отзывам, запутали людей. Зато голландцы успешно реформировали собственный футбол, соседский бельгийский, развивающийся в последнее время австрийский. Чеферин заказал им реформу Лиги чемпионов, которую увидим в деле. Все заточено на зрелищность и деньги. Для начала ныряйте сюда, чтобы понять задачу. А теперь разъяснение, ведь аналитики – «сухари», у них цифры, плюсики в таблице и варианты с названиями, вроде Юпитер 16. Например, многим фанатам государственного финансирования вынесли мозг, что можно перевести ФНЛ на систему «весна-осень», но синхронизировать с РПЛ, которая сохранит европейскую модель «осень-весна». Также учли просьбу клубов проводить больше матчей в теплую пору, когда климат и международный календарь позволяют.

Сравнили четыре проекта, есть фаворит

Явно подводили, что все варианты – так себе, а Юпитер 16 – красавец. Его смысл несложный, хотя непривычный для фанатов старой круговой системы. Сначала шестнадцать клубов РПЛ делятся на четыре условные «корзины», основываясь на результатах предыдущего сезона. В рамках «группы» все сыграют со всеми дома и в гостях, это 6 матчей, разбросанных по сезону. А теперь — слегка запутанная часть. Голландцы предложили еще 18 туров. Каждый встретит всех соперников по РПЛ, но с отдельными клубами сыграет лишь по разу. Компьютер определит, какие игры выпадают. Оцените «пасхалочку» от голландцев: в примере на официальном сайте РФС указали таблицу, где у чемпиона лишь по одному матчу именно против «Сочи» и «Нижнего Новгорода», причем в гостях.

РФС представил проекты новых РПЛ и ФНЛ. Затронет лимит и систему «осень-весна» 

В новой лиге придется играть до конца

Минус схемы Юпитер 16 – выпадут редкие, но крутые матчи. Например, «Динамо» и «Локомотив» могут увидеться лишь один раз на первом этапе. Зато рискуют встретиться еще дважды, что важно. Сначала получим 24 поединка для всех команд. Аутсайдеры теряют максимум два матча с топами из первой восьмерки, иногда лишь один. После первого этапа таблицу разделят на две части – 6 лучших и 10 остальных. Перед кульминацией очки поделят на два. Дальше клубы с 1 по 6 места подерутся за титул. И за путевки в еврокубки, 10 туров с крутыми матчами, вроде «Зенит» против «Спартака». А ребята с 7 по 16 места борются за выживание и за право пройти в плей-офф к Лиге Конференций уже в 9 турах – по матчу для каждой пары. Стимул на десять миллионов евро: 7-8 клубы сыграют финал, а четвертая команда главной шестерки встретит их в финале. Система вылета сохранится – 15 и 16 клубы уходят, 13 и 14 играют плей-офф с представителями ФНЛ.

РФС представил проекты новых РПЛ и ФНЛ. Затронет лимит и систему «осень-весна» 

Клубы будут саботировать реформу РФС

Перемены масштабные, а система – против странных матчей. И клубы волнуются не из-за реформы, а из-за потери власти, доступа к манипуляциям. Если РФС проведет изменения, то Прядкин будет свадебным генералом, ведь никакую реформу за много лет не предложил, а результаты в еврокубках и качество игры сборной видели. Но и многим клубам невыгодна лига, где придется больше пахать с меньшими гарантиями на легкий сезон. Отсюда показательная реакция на проект одного из руководителей. Это зрителям предлагают больше центральных матчей, меньше проходных игр, переход ФНЛ на гибридную систему с элементами «весна-осень», чтобы климат подталкивал к походу на футбол и позволял играть в комфортных условиях. А вот клубы заставляют работать, к чему не привыкли. Да, смогут заработать больше, но разве в этом смысл для большинства?

Голландцы и не должны воевать с коррупцией

Огорчает, что народ цепляется сейчас за то, что не во власти авторов реформы: «Нам бросили кость, но и дальше будут пилить деньги». Голландцы предложили интересный формат, который похож на их идею для ЛЧ, учли интриги и деньги. Но они не могут перестроить всю страну, это не их работа. Зато ясно, что химичить при новой системе будет сложнее. Например, неудачи в 24 первых турах могут выбросить из топ-6. Тогда вторую часть один гранд проведет с середняками. И хотя победа в турнире десяти оставляет шанс на еврокубки, никто не хочет оказаться в числе униженных результатами. Привыкли, что есть – агенты, лимиты, застой тренерской школы и педагогики футбола в целом, государственное финансирование. Клубы будут против, но предлагаем хотя бы фанатам вступать в культурную дискуссию. Например, голландцы предложили убрать лимит. А еще придумали выплаты за легионеров, чтобы эти деньги шли середнякам, что выпускают молодых россиян. Но не учли, что в Бельгии такой подход сработает, а в РПЛ будут «подставы», чтобы получить деньги от «Зенита» и «Спартака». Нюансы надо исправить, но в целом идеи здравые.

Объясняем суть реформы на примере «Ростова»

Середняки сразу подумали, что их лишат матчей против «Зенита» и «Спартака», заставят играть против «Сочи» круглый год. Это не так. В примере от авторов плана у «Ростова» вылетает лишь два крупных матча – в Санкт-Петербурге, где обычно уступают, и домашний поединок с «Краснодаром». Обе игры Карпин мог проиграть. Зато южане 6 раз сыграют с соседями по таблице, можно набрать много пунктов. Добавьте гарантированные матчи против «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива», и по очкам после 24 туров можно зайти в топ-6. А там снова «Зенит», «Спартак» и «Динамо».

«Ростову» предлагают шанс на 4 матча с «красно-белыми» и «армейцами» вместо двух за сезон. Что плохого? Суть в том, чтобы убрать по две игры для каждого соседнего кластера. Взять 6 свободных окон и сменить проходные матчи на центральные битвы. «Зенит» против «Нижнего Новгорода» — отставить. Четыре игры петербуржцев и «Спартака» — внедрить. А еще по четыре матча ЦСКА и «Динамо» против «красно-белых», и так далее. А остальные не страдают. «Ростов» не теряет все крутые домашние матчи, где будет полный стадион. Надо зарабатывать, а чтобы это сделать, нужно 34 матча на команду в сезон вместо 30.

И шанс увидеть четыре дерби «Динамо» — «Спартак». Или по четыре игры «Зенита» против всех москвичей. Это не банальное разделение на две восьмерки, а гибкая система, что учтет интересы лучших из середняков. У «Ростова» или «Ахмата» вырастут шансы на прорыв в первую шестерку. Или же еврокубки с 7-8 мест после двух матчей плей-офф ради Лиги Конференций. Вариант Юпитер 16 интереснее нынешнего. Это не «швейцарская система» в чистом виде. Это новая футбольная схема, где жертвуют парочкой выездных или домашних проходных матчей, чтобы все 34 поединка имели турнирный смысл.

Сначала 24 тура всех со всеми, потом 10 туров – топов с топами, и параллельно 9 туров для середняков за выживание или путевку в Европу. Разумеется, надо внедрять эту систему параллельно с глобальными реформами российского футбола, что зависят уже от политической воли, а не от голландских исследований. Руководители РПЛ и ФНЛ годами ничего не делали, сами не предложили реформы низших лиг. А голландцы и эту часть продумали, ФНЛ сыграют в два этапа – весной и осенью. Так что хватит чиновникам и клубным боссам ныть, пора менять российский футбол.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:41
Получается, что при этой системе мы бы не увидели весеннего взлета Рубина и возможно Локо на вершину таблицы???
Мутно все.
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
сегодня в 02:22
Сделайте хоть швейцарскую систему, хоть бразильскую игроки те же остались. Здесь один выход-начните поднимать юношеский, детский футбол, пусть мы на 7-8 лет отстаним. Просто уже не возможно смотреть на наш, так называемый, футбол
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 01:26
Короче скажу одно решили систему поменять она сгнила,но забыли одно что руководство РПЛ есть и система которое как известно гниет из головы,всяким чиновникам из РПЛ и РФС надо было увольнятся вместе с Черчесовым,пускай РФС возглавит например Непомнящии порядочный человек очень уважаемый а РПЛ Семин или Романцев которые душой и сердцем будут болеть за футбол
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:08, ред.
Так и хочется сказать:
"Ребята, а вы сами-то, в своей схеме не запутаетесь по ходу чемпионата?"

- На хрена изобретать велосипед, когда во всём мире уже на машинах ездят???
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:54
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:30
    Я за обычную табличную систему, но я устал от уровня пофигизма и коррупции. Поэтому всеми руками за.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:54
    Я против новой системы. Все должны играть друг с другом по разу. Один матч дома и один на выезде. Это будет не честно если кто то один матч сыграет а кто то четыре. Есть существующая классическая схема по которой играют все ТОП-5 лиг Европы и она самая лучшая. Не надо изобретать велосипед. Провалы наших клубов в Европе точно никаким образом не связаны с форматом проведения чемпионата и не нужно этим прикрываться.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ димон 37 (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Рукаку все силы отдал уже на евро)
    djo11
    djo11
    вчера в 16:03
    если хотят больше матчей и меньше проходных то решение одно сократить число клубов!!! например сделать 12 клубов и играть в 3 круга, будет 33 матча, при этом команды которые выше по рейтингу должны играть с соперником два матча на выезде и только один дома!!! вот вам и выход! а то понаписали хрени какой то, где вообще не поймешь кто с кем и сколько играть будет!!!!
    djo11
    djo11
    вчера в 15:56, ред.
    а по поводу кто с кем и сколько будет играть, полная глупость!!! все должны играть с друг другом одинаковое количество матчей или получится не честно, если допустим зенит обыграет одну команду в 4-х матчах 4-раза а с другой она встретится только 2 раза и выиграет всего 2 матча, значит команда игравшая с зенитом меньше раз, получает условно хороший шанс заработать лишние 6 очков, в отличие от команды которая будет играть с зенитом больше матчей! это абсурд какой то
    djo11
    djo11
    вчера в 15:46, ред.
    лично я не хожу на стадион, чисто из за того что там нельзя выпить пива и курить, раньше любил ходить на стадион, а теперь уж лучше дома с пивком) если разрешить продажу пива на стадионах и сделать спец места для курильщиков, думаю что процент посещаемости тут же улучшился бы!!! не знаю как в других городах, но на стадионе галицкого(включая парк) все очень красиво, но из за этой глупой борьбы за здоровый образ жизни, многие люди просто туда не ходят) меня лично тошнит от этой правильности и я лучше дома или в баре посмотрю футбол, где спокойно можно выпить и закурить
    Правда тут
    Правда тут
    вчера в 15:43
    Нормальная реформа...я пока сам во всем не разобрался тоже был против..а теперь когда все понятно..да действительно если в идеале это должно увеличить и прибыль всех клубов...и убрать матчи которые ничего не решают....скажу так терять нам уже точно нечего нужны реформы...а убранный лимит и налог на роскошь это вообще шикарно было бы...
    112910415
    112910415
    вчера в 15:23
    и пивной спонсор одобрит ...
    димон 37
    димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 15:19
    А почему бы не играть по две игру в неделю или рукаку сильно устанет?
    pomor45
    pomor45
    вчера в 14:52
    Та же хрень только справа налево.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:19
    Скажу лишь свою точку зрения по этому поводу.
    Никакие западные реформы не принесут и никогда не приносили нам Добра и Развитие !!! И вообще очень удивительно лично для меня, у нас существуют целые министерства, институты , технологии и специалисты которым платят огромные деньги 💰 . А мы заказываем проекты реформ для нашего футбола ⚽. У нас столько нюансов только одних географических в которых даже сами россияне порой не знают решений. Садимся летом в самолёт в майке , а по прилёту в любой другой конец России можно попасть в зиму или ... Да и многое другое. Да и менталитет у нас особенный . И я думаю что только наши спортсмены и специалисты , техники , логистики должны спокойно сесть проработать вместе все эти нюансы и полностью создать новую систему и программу развития всего спорта и футбола в частности !!! Мало того сейчас с этой реформой если что-то пойдёт не так , мы опять потеряем время и деньги 💰 и потом опять будем сетовать на кого-то и искать виноватых, а их уж нет, а те долече !!! Вообщем всё как всегда получится !!! Как то так. Высказал своё субъективное мнение. Всем Добра !!!
    David Young
    David Young ответ Андрeй Попов (раскрыть)
    вчера в 13:58
    Тогда на них не стоит смотреть в принципе.
    Андрeй Попов
    Андрeй Попов
    вчера в 13:54
    "Оцените «пасхалочку» от голландцев: в примере на официальном сайте РФС указали таблицу, где у чемпиона лишь по одному матчу именно против «Сочи» и «Нижнего Новгорода», причем в гостях."
    Судя по приложенной таблице Зенит как раз и сыграет с Сочи и НН один раз , но дома)
    А так реформы от профессионалов это лучше чем идеи доморощенных эксПердов с мамкиного дивана.
    Сейчас набегут критики всего и вся.
    Хуже уже быть не может, а главное голландцы пишут о привлечении пивных спонсоров, а спонсорам интересно продавать нормальное пиво на стадионе.
    Так что мужики есть шанс посидеть со стаканчиком на секторе, а то без пифка на этих пешеходов смотреть невозможно)
    David Young
    David Young ответ Артем Гетт (раскрыть)
    вчера в 13:51, ред.
    Почему вы так считаете?
    ATG
    ATG
    вчера в 13:33, ред.
    Не это нужно менять. Меняй не меняй , как было болота так и будет
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 13:04
    Вперёд за чемпионством!!!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 13:02
    Новый сезон на носу!!!!! Побольше интересных матчей!
    112910415
    112910415
    вчера в 12:53
    сложно, слишком сложно
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 12:52
    Есть и более эффективные методики подъема уровня РПЛ - каждый болела их назовет) А так в целом любопытная задумка, но кажется слишком уж замудренной.
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982
    вчера в 11:57
    Довольно хороший вариант как по мне.И реально догов будет меньше,чуть продумать все до мелочей и полный вперед!
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:55
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:53, ред.
    Пока размышления о корзинах, отборах и прочих прелестях новой системы вызывают легкое головокружение:
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:40
    Минусов в этой схеме больше чем плюсов.
    В командах с 7 по 16 игры будут по 1 между собой. Одним "повезёт" играть с лидерами на выезде, а другим 5 раз дома и 4 в гостях. Справедливо?
    Далее. В нашем климате мы 30 туров не можем сыграть, бубенцы звенят. А здесь 34.
    Да плюс седьмая с восьмой сыграют, а ещё этот победитель с четвёртой за ЕК.
    Да плюс переходные игры с ФНЛом. Куда они собираются впихнкть эти игры? Если только лететь в Бельгию с Голландией и там играть.
    Свой мозг напрячь не в силах, проанализировать тоже. За полную хрень уцепились как за панацею...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 11:38, ред.
    Эта "реформа" не имеет отношения к поднятию качественного уровня РПЛ. Для этого необходим приток в лигу более качественных игроков, что можно достичь отменой лимита, введением потолка зарплат для паспортистов, сокращением количества команд в лиге. А от того, кто с кем сколько раз будет играть, ничего по сути не меняется
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:23
    Интересно дефки пляшут!
    Разделили на четвёрки. Значит, Зениту или Локо играть 6 игр с сильными соперниками, отнимая очки друг у друга. И в 4 группе соберутся аутсайдеры прошлого сезона и выходцы из ФНЛа. Допустим, попрёт у Крыльев с их суперфорвардом и вынесут они всех в этой четвёрке. И что, наберут очков больше, чем лидеры между собой? И займут место в первой шестёрке? Деление очков напополам вообще смешно (разделят то у всех, какой смысл? Допустим, может оказаться 9 с половиной очков. Оно нам надо?).
    И потом, почему в приведённой для примера таблице в первой четвёрке оказался ЦСКА, если четвёртым был Рубин? По каким критериям будут выбирать эти четвёрки?
    Что касается компьютерных выборов хозяев поля, то мы знаем, как работают эти компьютеры. Заранее заложены программы и выбраны победители.
    И самое главное. Ни один из ТОП-чемпионатов не заморачивается с подобным гемором.
    И хоть мы и не были топами, но и не австрийцы какие-то. Уважать надо свой чемпионат ,а не заглядывать в чужие схемы...
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