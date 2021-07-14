РФС представил проекты новых РПЛ и ФНЛ. Затронет лимит и систему «осень-весна» 

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вчера, 10:41

Объясняем суть предложений.

Авторы проектов – серьезные ребята

Но не умеют преподносить информацию – судя по отзывам, запутали людей. Зато голландцы успешно реформировали собственный футбол, соседский бельгийский, развивающийся в последнее время австрийский. Чеферин заказал им реформу Лиги чемпионов, которую увидим в деле. Все заточено на зрелищность и деньги. Для начала ныряйте сюда, чтобы понять задачу. А теперь разъяснение, ведь аналитики – «сухари», у них цифры, плюсики в таблице и варианты с названиями, вроде Юпитер 16. Например, многим фанатам государственного финансирования вынесли мозг, что можно перевести ФНЛ на систему «весна-осень», но синхронизировать с РПЛ , которая сохранит европейскую модель «осень-весна». Также учли просьбу клубов проводить больше матчей в теплую пору, когда климат и международный календарь позволяют.

Сравнили четыре проекта, есть фаворит

Явно подводили, что все варианты – так себе, а Юпитер 16 – красавец. Его смысл несложный, хотя непривычный для фанатов старой круговой системы. Сначала шестнадцать клубов РПЛ делятся на четыре условные «корзины», основываясь на результатах предыдущего сезона. В рамках «группы» все сыграют со всеми дома и в гостях, это 6 матчей, разбросанных по сезону. А теперь — слегка запутанная часть. Голландцы предложили еще 18 туров. Каждый встретит всех соперников по РПЛ , но с отдельными клубами сыграет лишь по разу. Компьютер определит, какие игры выпадают. Оцените «пасхалочку» от голландцев: в примере на официальном сайте РФС указали таблицу, где у чемпиона лишь по одному матчу именно против «Сочи» и «Нижнего Новгорода», причем в гостях.

В новой лиге придется играть до конца

Минус схемы Юпитер 16 – выпадут редкие, но крутые матчи. Например, «Динамо» и «Локомотив» могут увидеться лишь один раз на первом этапе. Зато рискуют встретиться еще дважды, что важно. Сначала получим 24 поединка для всех команд. Аутсайдеры теряют максимум два матча с топами из первой восьмерки, иногда лишь один. После первого этапа таблицу разделят на две части – 6 лучших и 10 остальных. Перед кульминацией очки поделят на два. Дальше клубы с 1 по 6 места подерутся за титул. И за путевки в еврокубки, 10 туров с крутыми матчами, вроде «Зенит» против «Спартака». А ребята с 7 по 16 места борются за выживание и за право пройти в плей-офф к Лиге Конференций уже в 9 турах – по матчу для каждой пары. Стимул на десять миллионов евро: 7-8 клубы сыграют финал, а четвертая команда главной шестерки встретит их в финале. Система вылета сохранится – 15 и 16 клубы уходят, 13 и 14 играют плей-офф с представителями ФНЛ .

Клубы будут саботировать реформу РФС

Перемены масштабные, а система – против странных матчей. И клубы волнуются не из-за реформы, а из-за потери власти, доступа к манипуляциям. Если РФС проведет изменения, то Прядкин будет свадебным генералом, ведь никакую реформу за много лет не предложил, а результаты в еврокубках и качество игры сборной видели. Но и многим клубам невыгодна лига, где придется больше пахать с меньшими гарантиями на легкий сезон. Отсюда показательная реакция на проект одного из руководителей. Это зрителям предлагают больше центральных матчей, меньше проходных игр, переход ФНЛ на гибридную систему с элементами «весна-осень», чтобы климат подталкивал к походу на футбол и позволял играть в комфортных условиях. А вот клубы заставляют работать, к чему не привыкли. Да, смогут заработать больше, но разве в этом смысл для большинства?

Голландцы и не должны воевать с коррупцией

Огорчает, что народ цепляется сейчас за то, что не во власти авторов реформы: «Нам бросили кость, но и дальше будут пилить деньги». Голландцы предложили интересный формат, который похож на их идею для ЛЧ , учли интриги и деньги. Но они не могут перестроить всю страну, это не их работа. Зато ясно, что химичить при новой системе будет сложнее. Например, неудачи в 24 первых турах могут выбросить из топ-6. Тогда вторую часть один гранд проведет с середняками. И хотя победа в турнире десяти оставляет шанс на еврокубки, никто не хочет оказаться в числе униженных результатами. Привыкли, что есть – агенты, лимиты, застой тренерской школы и педагогики футбола в целом, государственное финансирование. Клубы будут против, но предлагаем хотя бы фанатам вступать в культурную дискуссию. Например, голландцы предложили убрать лимит. А еще придумали выплаты за легионеров, чтобы эти деньги шли середнякам, что выпускают молодых россиян. Но не учли, что в Бельгии такой подход сработает, а в РПЛ будут «подставы», чтобы получить деньги от «Зенита» и «Спартака». Нюансы надо исправить, но в целом идеи здравые.

Объясняем суть реформы на примере «Ростова»

Середняки сразу подумали, что их лишат матчей против «Зенита» и «Спартака», заставят играть против «Сочи» круглый год. Это не так. В примере от авторов плана у «Ростова» вылетает лишь два крупных матча – в Санкт-Петербурге, где обычно уступают, и домашний поединок с «Краснодаром». Обе игры Карпин мог проиграть. Зато южане 6 раз сыграют с соседями по таблице, можно набрать много пунктов. Добавьте гарантированные матчи против «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива», и по очкам после 24 туров можно зайти в топ-6. А там снова «Зенит», «Спартак» и «Динамо».

«Ростову» предлагают шанс на 4 матча с «красно-белыми» и «армейцами» вместо двух за сезон. Что плохого? Суть в том, чтобы убрать по две игры для каждого соседнего кластера. Взять 6 свободных окон и сменить проходные матчи на центральные битвы. «Зенит» против «Нижнего Новгорода» — отставить. Четыре игры петербуржцев и «Спартака» — внедрить. А еще по четыре матча ЦСКА и «Динамо» против «красно-белых», и так далее. А остальные не страдают. «Ростов» не теряет все крутые домашние матчи, где будет полный стадион. Надо зарабатывать, а чтобы это сделать, нужно 34 матча на команду в сезон вместо 30.

И шанс увидеть четыре дерби «Динамо» — «Спартак». Или по четыре игры «Зенита» против всех москвичей. Это не банальное разделение на две восьмерки, а гибкая система, что учтет интересы лучших из середняков. У «Ростова» или «Ахмата» вырастут шансы на прорыв в первую шестерку. Или же еврокубки с 7-8 мест после двух матчей плей-офф ради Лиги Конференций. Вариант Юпитер 16 интереснее нынешнего. Это не «швейцарская система» в чистом виде. Это новая футбольная схема, где жертвуют парочкой выездных или домашних проходных матчей, чтобы все 34 поединка имели турнирный смысл.